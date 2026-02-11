Wohnmobil-Stellplätze des Jahres: Top-Wohnmobilparks in ganz Deutschland

Die Leserinnen und Leser von promobil hatten die Wahl und nun steht fest, wer sich 2026 "Stellplatz des Jahres" nennen darf. Aus einer Liste von 100 Kandidaten, die in vier Kategorien eingeteilt waren, hat sich eine eindeutige Reihenfolge ergeben. Dabei sind in diesem Jahr auch einige neue Plätze furios durchgestartet und auf den vorderen Rängen gelandet. Die offizielle Bekanntgabe der Gewinner fand am 6. Februar in Hamburg auf der Messe Reisen und Caravaning statt.

Die besten Stellplätze für bis zu 30 Wohnmobile In der Kategorie erobert der Wohnmobilpark Haltern am See den ersten Platz und verteidigt damit zum wiederholten Mal seine Top-Platzierung aus dem Vorjahr.

45721 Haltern am See (D) Wohnmobilpark Haltern am See 164 Bewertungen 14,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Auf Platz zwei landet ein Platz, der mit seiner tollen Lage in einer beliebten Ferienregion punktet: der Spreewald Wohnmobilpark in Lübbenau. Wie schon im vergangenen Jahr holt sich die Bronzemedaille der Mobilhafen Dreiquellenbad in Bad Griesbach. Ganz neu in Kategorie A konnten sich die Plätze aus Edenkoben, Bergen und Nordkirchen platzieren.

03222 Lübbenau/Spreewald (D) Spreewald Wohnmobilpark 126 Bewertungen 24,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wie schon im vergangenen Jahr holt sich die "Bronzemedaille" der Mobilhafen Dreiquellenbad in Bad Griesbach.

94086 Bad Griesbach (D) Mobilhafen Dreiquellenbad 11 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Gewinner in der Kategorie 31 bis 50 Wohnmobile Große Plätze rücken in der Kategorie Stellplätze von 31 bis 50 Wohnmobile: Bei der letzten Wahl noch auf Platz sechs, schafft es der Wohnmobilhafen am Chiemsee in Bernau 2026 auf Platz eins.

83233 Bernau am Chiemsee (D) Wohnmobilhafen am Chiemsee 145 Bewertungen 22,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Von Platz fünf auf den zweiten Rang vorgearbeitet hat sich der schön gelegene Wohnmobilstellplatz am Noor in Eckernförde.

24340 Eckernförde (D) Wohnmobilstellplatz am Noor Eckernförde 194 Bewertungen 26,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Aus dem Stand auf den dritten Rang schnellt ein echter Senkrechtstarter, nämlich Krämers Wohnmobilhafen im Ostseebad Boltenhagen.

23946 Ostseebad Boltenhagen (D) Krämers Wohnmobilhafen 125 Bewertungen 22,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Die besten Stellplätze für 51 bis 80 Wohnmobile In der Kategorie mit bis zu 80 Stellplätzen liegt der Reisemobilhafen in St. Peter-Ording an der Nordseeküste ganz vorn. Bei der Wahl 2025 noch auf Platz zwei gelegen, verdrängte er den Wohnmobilstellplatz am Schiffertor in Stade vom ersten Platz.

25826 Sankt Peter-Ording (D) Reisemobilhafen Sankt Peter-Ording 164 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Auf Platz zwei folgt der Wohnmobilstellplatz Nesselwang im Allgäu.

87484 Nesselwang (D) Wohnmobilstellplatz Nesselwang 102 Bewertungen 17,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Den dritten Rang belegt 2026 wie schon im Vorjahr der Wohnmobilpark Kamerun in Waren an der Müritz.

17192 Waren (Müritz) (D) Wohnmobilhafen Kamerun 64 Bewertungen 48,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplätze für mehr als 80 Reisemobile In der Kategorie D für die größten Stellplätze geht es ebenfalls eng zu, gleich drei siebte Plätze gehen an die Stellplätze in Dagebüll, Bad Windsheim und Bad Königshofen. Auf dem Siegertreppchen ganz oben steht das Camp am Wank in Garmisch-Partenkirchen. Sicher nicht nur, aber auch wegen des wunderbaren Blicks auf die Zugspitze.

82467 Garmisch-Partenkirchen (D) Stellplatz Camp am Wank 140 Bewertungen 26,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Für Platz zwei geht es wieder in den Norden zum Wohnmobilpark Achtern Diek in Grömitz an der Ostsee, der natürlich direkt hinter dem Deich liegt.

23743 Grömitz (D) Wohnmobilpark Achtern Diek 149 Bewertungen 19,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Auch an der Ostsee liegt der Stellplatz an der Rügenbrücke in Stralsund, der sich den dritten Platz unter den größten Stellplätzen sicherte.

18439 Stralsund (D) Caravan Stellplatz "An der Rügenbrücke" Stralsund 179 Bewertungen 22,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Fachjury vergibt drei Sonderpreise-Preise Herausragende neue Stellplätze zeichnet die Fachjury der promobil-Redaktion immer mit einem Sonderpreis aus. Er soll hervorragende Stellplätze privater und kommunaler Betreiber würdigen, die eine absolute Bereicherung für die Wohnmobil-Kultur in Deutschland darstellen.

Wohnmobilstellplatz im Fürstlichen Golf- und Natur-Resort Bad Waldsee Dieser Stellplatz bietet 35 großzügige Parzellen im idyllischen Fürstlichen Golf- und Natur-Resort. Besonders hervorzuheben sind die Nähe zum Federsee, der Brötchenservice und die barrierefreien Einrichtungen. Ideal für Naturliebhaber, die Ruhe und Komfort suchen, befindet sich der Platz in der schönen Region Oberschwaben, die für ihre malerischen Landschaften bekannt ist.

88339 Bad Waldsee (D) Stellplatz im Fürstlichen Golf- und Natur-Resort Bad Waldsee 26 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Campingparadies Lippstädter Seenplatte Dieser Stellplatz am idyllischen Lippstädter See bietet 18 großzügige Stellplätze und überzeugt mit einer wunderschönen Lage direkt am Wasser. Besonders hervorzuheben sind die Möglichkeiten zum Angeln, Kanufahren und Baden im See sowie die gepflegten Sanitäranlagen und der Brötchenservice. Der Platz liegt in der malerischen Region Westfalen, die für ihre Natur und Freizeitmöglichkeiten bekannt ist.

59558 Lippstadt (D) Campingparadies Lippstädter Seenplatte 30 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wohnmobilstellplatz Kempten an der Iller Der Stellplatz an der Iller überzeugt mit 38 Stellplätzen und einer ruhigen Lage am Fluss. Besondere Annehmlichkeiten sind die kostenlosen Entsorgungsmöglichkeiten und das kostenlose WLAN. Zudem liegt der Platz in unmittelbarer Nähe zu Sehenswürdigkeiten und öffentlichen Verkehrsmitteln, mitten im Allgäu, das für seine Alpenlandschaften und charmanten Städte bekannt ist.

87437 Kempten (D) Wohnmobilstellplatz Kempten an der Iller 25 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt