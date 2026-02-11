Wohnmobil-Stellplätze des Jahres: Top-Wohnmobilparks in ganz Deutschland

Die Leserinnen und Leser von promobil hatten die Wahl und nun steht fest, wer sich 2026 "Stellplatz des Jahres" nennen darf. Aus einer Liste von 100 Kandidaten, die in vier Kategorien eingeteilt waren, hat sich eine eindeutige Reihenfolge ergeben. Dabei sind in diesem Jahr auch einige neue Plätze furios durchgestartet und auf den vorderen Rängen gelandet. Die offizielle Bekanntgabe der Gewinner fand am 6. Februar in Hamburg auf der Messe Reisen und Caravaning statt.
Die besten Stellplätze für bis zu 30 Wohnmobile
In der Kategorie erobert der Wohnmobilpark Haltern am See den ersten Platz und verteidigt damit zum wiederholten Mal seine Top-Platzierung aus dem Vorjahr.
Auf Platz zwei landet ein Platz, der mit seiner tollen Lage in einer beliebten Ferienregion punktet: der Spreewald Wohnmobilpark in Lübbenau. Wie schon im vergangenen Jahr holt sich die Bronzemedaille der Mobilhafen Dreiquellenbad in Bad Griesbach. Ganz neu in Kategorie A konnten sich die Plätze aus Edenkoben, Bergen und Nordkirchen platzieren.
Gewinner in der Kategorie 31 bis 50 Wohnmobile
Große Plätze rücken in der Kategorie Stellplätze von 31 bis 50 Wohnmobile: Bei der letzten Wahl noch auf Platz sechs, schafft es der Wohnmobilhafen am Chiemsee in Bernau 2026 auf Platz eins.
Von Platz fünf auf den zweiten Rang vorgearbeitet hat sich der schön gelegene Wohnmobilstellplatz am Noor in Eckernförde.
Aus dem Stand auf den dritten Rang schnellt ein echter Senkrechtstarter, nämlich Krämers Wohnmobilhafen im Ostseebad Boltenhagen.
Die besten Stellplätze für 51 bis 80 Wohnmobile
In der Kategorie mit bis zu 80 Stellplätzen liegt der Reisemobilhafen in St. Peter-Ording an der Nordseeküste ganz vorn. Bei der Wahl 2025 noch auf Platz zwei gelegen, verdrängte er den Wohnmobilstellplatz am Schiffertor in Stade vom ersten Platz.
Auf Platz zwei folgt der Wohnmobilstellplatz Nesselwang im Allgäu.
Den dritten Rang belegt 2026 wie schon im Vorjahr der Wohnmobilpark Kamerun in Waren an der Müritz.
Stellplätze für mehr als 80 Reisemobile
In der Kategorie D für die größten Stellplätze geht es ebenfalls eng zu, gleich drei siebte Plätze gehen an die Stellplätze in Dagebüll, Bad Windsheim und Bad Königshofen. Auf dem Siegertreppchen ganz oben steht das Camp am Wank in Garmisch-Partenkirchen. Sicher nicht nur, aber auch wegen des wunderbaren Blicks auf die Zugspitze.
Für Platz zwei geht es wieder in den Norden zum Wohnmobilpark Achtern Diek in Grömitz an der Ostsee, der natürlich direkt hinter dem Deich liegt.
Auch an der Ostsee liegt der Stellplatz an der Rügenbrücke in Stralsund, der sich den dritten Platz unter den größten Stellplätzen sicherte.
Fachjury vergibt drei Sonderpreise-Preise
Herausragende neue Stellplätze zeichnet die Fachjury der promobil-Redaktion immer mit einem Sonderpreis aus. Er soll hervorragende Stellplätze privater und kommunaler Betreiber würdigen, die eine absolute Bereicherung für die Wohnmobil-Kultur in Deutschland darstellen.
Wohnmobilstellplatz im Fürstlichen Golf- und Natur-Resort Bad Waldsee
Dieser Stellplatz bietet 35 großzügige Parzellen im idyllischen Fürstlichen Golf- und Natur-Resort. Besonders hervorzuheben sind die Nähe zum Federsee, der Brötchenservice und die barrierefreien Einrichtungen. Ideal für Naturliebhaber, die Ruhe und Komfort suchen, befindet sich der Platz in der schönen Region Oberschwaben, die für ihre malerischen Landschaften bekannt ist.
Campingparadies Lippstädter Seenplatte
Dieser Stellplatz am idyllischen Lippstädter See bietet 18 großzügige Stellplätze und überzeugt mit einer wunderschönen Lage direkt am Wasser. Besonders hervorzuheben sind die Möglichkeiten zum Angeln, Kanufahren und Baden im See sowie die gepflegten Sanitäranlagen und der Brötchenservice. Der Platz liegt in der malerischen Region Westfalen, die für ihre Natur und Freizeitmöglichkeiten bekannt ist.
Wohnmobilstellplatz Kempten an der Iller
Der Stellplatz an der Iller überzeugt mit 38 Stellplätzen und einer ruhigen Lage am Fluss. Besondere Annehmlichkeiten sind die kostenlosen Entsorgungsmöglichkeiten und das kostenlose WLAN. Zudem liegt der Platz in unmittelbarer Nähe zu Sehenswürdigkeiten und öffentlichen Verkehrsmitteln, mitten im Allgäu, das für seine Alpenlandschaften und charmanten Städte bekannt ist.