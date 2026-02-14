Der perfekte Camper-Stopover Richtung Süden: Golf- und Natur-Resort Bad Waldsee

Wer auf dem Weg Richtung Süden ein wenig abseits der großen Autobahnen unterwegs ist, kann die Fahrt oftmals zur Sightseeing-Tour machen. Denn vor allem in Baden-Württemberg und Bayern bieten sich im Schwarzwald, dem Chiemgau oder dem Berchtesgadener Land viele Routen an, die mehr als nur öde Straße zu bieten haben. So selbstverständlich auch im Allgäu.

In Richtung Bodensee folgt man der B 32 durch beschauliche Kleinstädte und die abwechslungsreichen Landschaften der Schwäbischen Alb. Nach einer langen Fahrt braucht es selbstverständlich einen geeigneten Schlafplatz und da wird man in Bad Waldsee schnell fündig.

Der kostenpflichtige Wohnmobilstellplatz im Fürstlichen Golf- und Natur-Resort liegt ein kurzes Stück außerhalb der großen Kreisstadt. Der Platz kann bis zu 35 Reisemobile beherbergen und hat seine Pforten von Anfang Januar bis Ende Dezember geöffnet.

Ausstattung und Service am Stellplatz Im Übernachtungspreis inbegriffen sind Entsorgungsmöglichkeiten für Grauwasser sowie Toilettenkassetten. W-LAN und die Nutzung der sanitären Anlagen sind ebenfalls kostenfrei. Auch der Fahrradverleih steht allen Gästen zur Verfügung, egal ob sie im Hotel oder auf dem Stellplatz übernachten.

Wohnmobilstellplatz Bad Waldsee Im Winter kann der Stellplatz im Allgäu des Öfteren von Schnee bedeckt sein.



Der Stellplatz befindet sich, wie dem Namen zu entnehmen ist, auf einem 340 Hektar großen fürstlichen Golf- und Naturresort mit einer der schönsten und größten 45-Loch-Golfanlagen Deutschlands. Leidenschaftliche Spielerinnen und Spieler können hier also direkt nach der Ankunft eine kleine Platzrunde einlegen.

Des Weiteren befinden sich auf dem Gelände ein Café sowie ein gehobenes Restaurant. Brötchenservice, Frühstücksperson und Halbpension sind entsprechend buchbar. Hinzu kommt ein Spa- und Wellnessbereich, der allerdings nur gegen eine Gebühr nutzbar ist. Zum Stadtzentrum sind es etwa 20 Minuten zu Fuß.

Altstadt und Seen in Bad Waldsee Neben einer Altstadt, die mit ihren verwinkelten Gassen und historischen Gebäuden zum Flanieren einlädt, bietet Bad Waldsee noch vieles mehr. So beispielsweise die beiden großen Seen im Stadtzentrum, den Schloss- und den Stadtsee.

Urlaubende, die Entspannung suchen, werden in der Waldsee-Therme mit Saunen und Thermalbädern fündig. Sportbegeisterte hingegen können einen der vielen Wander- und Radwege nutzen, die zum Teil mitten durch das Natur-Resort verlaufen.

Stefan Weidenfeld

Bad Waldsee trägt seinen Namen nicht umsonst. Hier zu sehen: der Stadtsee.



Erwin-Hymer-Gruppe und Museum erleben Und selbstverständlich denken Reisemobil- und Caravan-Fans beim Namen Bad Waldsee sofort an die Erwin-Hymer-Gruppe. Diese hat ihren Hauptsitz sowie ein Werk in der Stadt im Allgäu. Des Weiteren steht hier das Erwin-Hymer-Museum, das vom Stellplatz in nur wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen ist. Ein Muss für alle Campingfanatiker.

88339 Bad Waldsee (D) Stellplatz im Fürstlichen Golf- und Natur-Resort Bad Waldsee 26 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt