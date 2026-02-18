Campingurlaub Allgäu ‒ dieser Stellplatz in Kempten ist unschlagbar!

Das Allgäu zwischen Bodensee und München ist ein Traumziel für Camping-Fans, Wohnmobil-Besitzer und Reisemobil-Reisende. Eingebettet zwischen Bodensee, Donau und Alpen bietet die Region alles, was das Herz begehrt – perfekt für einen Camping-Trip mit dem Wohnmobil oder Campingbus.

Was fehlt für einen solchen Urlaub jetzt noch? Genau, der richtige Stellplatz natürlich! Hier kommt der stadteigene Wohnmobilstellplatz Kempten an der Iller ins Spiel. Perfekt als Basis, um die Stadt und die umliegende Region zu genießen. Bei der Wahl zum Stellplatz des Jahres 2026 konnte der Platz sogar einen von drei Jury-Preisen abräumen.

Lage: Im Herzen der Allgäu-Metropole

Stadtmarketing Kempten GmbH Der Stellplatz kommt sehr gepflegt daher und ist zentral gelegen.



Zu erreichen ist der Stellplatz ganz einfach von der nahegelegenen Autobahnausfahrt in Richtung Stadtzentrum. Dank seiner Lage an der Grünanlage Illerdamm, herrscht eine campingplatzähnliche Idylle mit direktem Zugang zum Fluss. Das Stadtzentrum, Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Radwege erreicht man in wenigen Minuten zu Fuß oder mit dem Bus von der Haltestelle "Berliner Platz".

Ausstattung: Modern und gepflegt Auf dem Platz finden Camperinnen und Camper Stromanschlüsse, Frischwasserversorgung und eine Entsorgungsstation. Das gepflegte Sanitärhaus mit Toiletten und Duschen, das Müllhaus und WLAN sorgen für einen angenehmen Aufenthalt. Die insgesamt 38 Stellplätze sind gepflastert, die Wege geschottert. Schattenspendende Begrünung gibt es nicht.

Stadtmarketing Kempten GmbH Die Entsorgung steht kostenlos zur Verfügung.



Die Übernachtungsgebühr und Nutzung der Einrichtung werden per RFID-Karte erfasst und bei Abreise bargeldlos bezahlt. Geöffnet hat der Stellplatz ganzjährig und immer von 06:00 bis 22:00 Uhr. Maximal 5 Tage darf ein Fahrzeug hier stehen.

Preise Aufenthalt: 18 Euro/ 24 h, 8 Euro/ 5 h

18 Euro/ 24 h, 8 Euro/ 5 h Strom: 1 Euro/ kWh

1 Euro/ kWh Frischwasser: 1 Euro/ 100 l

1 Euro/ 100 l Dusche: 3 Euro/ 100 l

87437 Kempten (D) Wohnmobilstellplatz Kempten an der Iller 25 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ein/e Nutzer/in unserer Stellplatz-Radar App bewertet den Platz so:

Toller Stellplatz, schöne große Plätze und sehr gut gelegen. Anlage ist sehr sauber. Liegt direkt am Stadion. Evtl. kann es dann auch mal laut werden, wenn der FC spielt, aber ansonsten ruhig. Grünanlage, Iller und die Altstadt sind fußläufig erreichbar. Und was ebenfalls gut ist: Der Platz ist für Wohnmobile bis 10m geeignet auch wenn er in dieser App nicht so gekennzeichnet ist. Wenn wir wieder in der Nähe sind, werden wir definitiv nochmal diesen Platz ansteuern.

Was können Sie im Allgäu erleben? Hier warten wogende Hügel, klare Flüsse und unzählige Routen für Wanderer, Radfahrer und Camping-Abenteurer. Ob Bergtouren oder Flusswanderungen entlang von Iller, Wertach und Lech – mit dem Wohnmobil oder Campingbus stehen mobile Gäste hier flexibel und mittendrin.

Doch das Allgäu hat noch mehr zu bieten: Kultur und Geschichte pur! Kempten, die "Hauptstadt des Allgäus", ist eine der ältesten Städte Deutschlands. Mit dem Reisemobil oder Wohnmobil erreichen Sie hier Ausgrabungen, Museen und Burgen – von der Antike bis zur Renaissance.

Ausflugstipps in Kempten und Umgebung Dank ihrer bis in die Antike zurückreichenden Geschichte ist Kempten vor allem bei Historik-Fans ein beliebtes Ziel. Im großen Freileichtmuseum des archäologischen Parks Cambodumn lassen sich uralte Bauwerke, freigelegte Thermen und Statuen der gallo-römischen Vergangenheit hautnah erleben. Am besten erkundet man die Römerstadt über den barrierearmen und interaktiven Rundweg.

Stadtmarketing Kempten GmbH Das Freilichtmuseum der Römerstadt ist ein einzigartiges Erlebnis.



Etwas "moderner" geht es dann im Stadtmuseum Zumsteinhaus oder dem Mittelaltermuseum der Burg Burghalde zu. Hier kann man die über 2.000 Jahre lange Geschichte Kemptens in verschiedenen Ausstellungen interaktiv und multimedial entdecken. Vom alten Burgfried der Burghalde hat man außerdem einen tollen Ausblick über die Stadt und das Umland

Das Wahrzeichen der Stadt findet man direkt gegenüber vom Stadtmuseum: die ehemalige fürstäbtliche Residenz. Heute sitzen hier Land- und Amtsgericht, doch die prunkvollen, an Versailles erinnernden Wohnräume und Festsäle, stehen weiterhin für BesucherInnen offen. Die im Stil des Barocks und Rokokos mit atemberaubenden Fresken, Statuen, Marmorsäulen und Malereien eingerichteten Räumlichkeiten lassen Interessierte in die Welt des Adels eintauchen und eine sonst ganz unbekannte Welt hautnah erleben.

Bayerische Schlösserverwaltung/ Uwe Gaasch An den prunkvollen Räumen der Residenz kann man sich nicht sattsehen.



Soll es mal raus aus der Stadt gehen, gibt es zahlreiche Fahrrad- und Wanderwege, die direkt aus Kempten den Alpen entgegen oder an den Bodensee führen. Für etwas Wellness nach Geschichtstour und Sport sorgt dann die Saunawelt des Erlebnisbads CamboMadre. In 11 Schwitzräumen, Sprudelgrotte und Strömungskanal kann man sich hier ausgiebig entspannen und erholen.