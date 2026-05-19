CEE-Kabeltrommeln: 5 Modelle fürs Camping im großen Marktcheck

Das Angebot an Kabeltrommeln ist riesig. Wichtige Unterschiede gibt es dabei aber nicht nur im Hinblick auf Kabellänge, sondern auch bei der Ausstattung, der Materialqualität und den verwendeten Kabeln. Für die Stromleiter im Inneren sieht die Norm beispielsweise einen Aderquerschnitt von 2,5 mm² vor.

Normgerecht ist übrigens zur Verkabelung ausschließlich die Verwendung von CEE-Steckern – auch wenn in der Praxis oftmals mit Schutzkontaktsteckern adaptiert wird. Deren Nachteil: Es gibt keinen Schutz gegen Verpolung und oftmals nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit oder Schmutz. Das geschilderte Problem trifft auch für CEE-Adapterstecker, die auf einen normalen Schutzkontaktstecker umsetzen.

Marktübersicht CEE-Kabeltrommeln fürs Camping Wer auf dem Campingplatz Strom nutzen will, braucht eine normgerechte CEE-Kabeltrommel. Doch die Unterschiede bei Sicherheit, Ausstattung und Verarbeitung sind größer, als viele denken – unsere Marktübersicht schafft Orientierung.

AS-Schwabe – Mit Powerlight zu mehr Sicherheit CEE-Kabeltrommeln : 7

: 7 Preise ab: 90 Euro Das Campingsortiment von AS-Schwabe reicht von Leertrommeln über Varianten mit fester Zuleitung und Zubehör bis hin zur Xperts-Trommel, die mit einem stabilen Doppelrohrrahmen, einem Längs-Tragegriff und einer integrierten Spannungsanzeige, dem sogenannten "Powerlight", aufwartet.

Berger (Fritz Berger) – Hausmarke zu Hauspreisen CEE-Kabeltrommeln : 3

: 3 Preise ab: 80 Euro Berger ist als Hausmarke von Fritz Berger auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bedacht. Das Modell "Expert CEE" erfüllt alle Voraussetzungen der Norm und hat passend zur Grundfarbe der Marke eine blaue Trommel.

Brennenstuhl – Klassiker unter den Camping-Kabeltrommeln CEE-Kabeltrommeln : 4

: 4 Preise ab: 80 Euro Brennenstuhl ist im Campingbereich etabliert. Besonderheit bei allen Kabeltrommeln ist der doppelte Tragegriff mit Kabelführung und Steckergarage. Einige Modelle haben eine Spannungsanzeige, das neueste sogar an Stecker und Winkelkupplung.

Hedi – Vollkunststofftrommel bietet mehr Schutz CEE-Kabeltrommeln : 8

: 8 Preise ab: 176 Euro Hedi ist als deutscher Hersteller preislich im Premiumsegment angesiedelt und hat seine Ursprünge im Profi-Handwerker-Bereich. Alleinstellungsmerkmal sind die Vollkunststofftrommeln, die laut Hedi einige Vorteile bieten.

ProPlus – Einfach günstig CEE-Kabeltrommeln : 4

: 4 Preise ab : 70 Euro

: 70 Euro Infos : www.obelink.de

: www.obelink.de Bei CampingWagner bestellen ProPlus ist kein Hersteller, sondern eine Eigenmarke des Großhändlers PAT Europe B. V. aus den Niederlanden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis steht im Vordergrund und selbst normgerechte Modelle bleiben unter 100 Euro. Eine große Auswahl gibt es beim Fachhändler Obelink. Dort sind neben dem Modell oben auch Varianten mit fester Zuleitung erhältlich.

Das bedeuten die Kürzel auf eine Kabeltrommel Ob eine Kabeltrommel für den Einsatz auf dem Camping oder Stellplatz geeignet ist, lässt sich an dem Schild auf der Flanke und dem Aufdruck auf dem Kabel erkennen. Woran Sie erkennen, ob die Standards und Normen erfüllt sind, erklärt promobil hier:

Ingolf Pompe Die Kürzel finden sich auf der Trommel und dem Kabel.



H07RN-F 3G2,5 mm² lautet die Vorgabe. Dabei heißt

H = harmonisierte Leitung (international abgestimmt)

= harmonisierte Leitung (international abgestimmt) 07 = maximal 450/700 Volt

= maximal 450/700 Volt R(B) = Natur- oder Synthetikkautschuk (EPR-Ethylen-Propylen-Polymer) für die Innenleiter-Isolierung

= Natur- oder Synthetikkautschuk (EPR-Ethylen-Propylen-Polymer) für die Innenleiter-Isolierung N(Q) = Neopren (Polyurethan) für die Außenisolierung

= Neopren (Polyurethan) für die Außenisolierung F = feindrähtig für bewegliche Leitungen (Litze)

= feindrähtig für bewegliche Leitungen (Litze) 3 = Aderanzahl

= Aderanzahl G = Schutzleiter mit grün-gelber Hülle

= Schutzleiter mit grün-gelber Hülle 2,5 mm² = Leiterquerschnitt