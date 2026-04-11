Wohnwagen auf dem Privatgrundstück: Warum wohnen wie Peter Lustig oft scheitert

Wer kennt ihn nicht: Peter Lustig, der kauzige Tüftler aus der Kindersendung "Löwenzahn", der es sich in seinem Bauwagen gemütlich gemacht hat. Was damals als sympathische TV-Idylle funktionierte, stößt in der Realität schnell an juristische Grenzen. Denn bevor man im Wohnwagen auf dem Privatgrundstück wohnen kann, stellt das Baurecht eine entscheidende Weiche: Gilt der Wagen noch als Fahrzeug – oder bereits als Gebäude?

Die Antwort hängt von der Nutzung ab. Steht ein Wohnwagen dauerhaft auf demselben Fleck, stufen Behörden und Gerichte ihn als "überwiegend ortsfest genutzt" ein – und damit baurechtlich wie ein Gebäude. Auch wenn darum keine festen Bauwerke wie Vordächer gebaut worden sind und er theoretisch fahrbereit wäre. Das regeln die Bauordnungen der Länder, etwa § 2 BauO in Nordrhein-Westfalen, ausdrücklich so. Die Konsequenz: Wer dauerhaft im Wohnwagen wohnt, benötigt unter Umständen eine Baugenehmigung – genau wie der Nachbar, der einen Schuppen bauen will. Fehlt diese, drohen Nutzungsuntersagung und im schlimmsten Fall eine Rückbauverfügung.

Im Wohnwagen auf dem Privatgrundstück leben – was gilt wo? Hier wird es konkret und kompliziert. Das Baugesetzbuch unterscheidet zwei grundlegende Bereiche: den Innenbereich (§ 34 BauGB) und den Außenbereich (§ 35 BauGB). Diese Unterscheidung ist beim Camping auf dem Privatgrundstück alles entscheidend.

Im Innenbereich – also dort, wo bereits eine zusammenhängende Bebauung besteht – sind die Chancen für eine Genehmigung zumindest vorhanden. Gerade dann, wenn es sich um ein Wohn- und Mischgebiet handelt. Wer dort dauerhaft in seinem Wohnwagen oder Bauwagen leben will, muss sich aber an die geltenden Bauvorschriften halten.

Rechtliche Abklärung bei Baurechtsbehörde nötig Es gibt jedoch keine bundesweit einheitlichen Regeln. Baurecht ist Ländersache und die Gemeinden können mit ihren Bebauungsplänen noch einmal eigene Regeln drauflegen. Hamburg hat als Stadtstaat etwa ein eigenes Wohnwagengesetz (WoWagG HA), das das Bewohnen von Wohnwagen außerhalb zugelassener Standplätze ausdrücklich verbietet und mit Bußgeldern von bis zu 500 Euro ahndet. Andere Bundesländer sind liberaler, aber auch dort gibt es kommunale Satzungen, die das Aufstellen von Wohnwagen einschränken.

Der einzig sichere Weg für Personen, die im Bauwagen, Mobilehome oder Wohnwagen auf dem Privatgrundstück wohnen wollen:

Vor jedem Vorhaben den Bebauungsplan der Gemeinde prüfen.

Direkt bei der zuständigen Baubehörde anfragen oder die Genehmigung einholen. In größeren Städten überwacht das Baurecht die Stadtverwaltung oft selbst, in kleineren Kommunen sitzt die Baurechtsbehörde in der Regel beim Landkreis.

Was gilt fürs Camping auf Grundstücken im Außenbereich? Im Außenbereich hingegen, also auf Freizeitgrundstücken, Gartenland oder landwirtschaftlichen Flächen außerhalb der Ortschaften, ist die Rechtslage vom Fall abhängig. Dieser Bereich soll grundsätzlich frei von Bebauung bleiben und der Allgemeinheit als Erholungsraum dienen:

Auf Streuobstwiesen oder in Schutzgebieten ist selbst kurzzeitiges Camping verboten.

Auf Freizeitgrundstücken und Gartenland jedoch in manchen Kommunen noch erlaubt – hier gilt beim zuständigen kommunalen Amt nachfragen.

Ein dauerhaft bewohnter Wohnwagen oder Bauwagen gilt im Außenbereich als "wesensfremde Nutzung" und ist damit in aller Regel unzulässig. Und der beliebte Tipp aus Internetforen, den Wagen einfach alle paar Tage ein paar Meter zu verschieben, um die Mobilität zu demonstrieren? Den haben Gerichte längst kassiert. Selbst gelegentliche Urlaubsfahrten heben die "überwiegende ortsfeste Nutzung" nicht auf. Sogar ein saisonaler Betrieb über mehrere Sommermonate reicht aus, um baurechtlich als ortsfest zu gelten. Wer es trotzdem versucht, riskiert einiges. Behörden können die Nutzung untersagen, den Rückbau anordnen – und im Ernstfall den Wagen abschleppen lassen.

Wohnen auf dem Campingplatz ist eine Grauzone Ein anderer Traum lockt viele: dauerhaft auf dem Campingplatz wohnen. Auch hier zeigt das Recht Grautöne: Viele Campingplätze liegen in sogenannten Sondergebieten. Sie sind ausgewiesen für Erholung und Freizeit, nicht für dauerhaftes Wohnen. Die meisten Campingplatzbetreiber dulden Dauercamper stillschweigend, offiziell erlaubt ist es aber selten.

Andreas Straubinger Schutzdach überm Wohnwagen und stabiles Vorzelt sind oft die Ausstattungskomponenten, die Dauercamper erkennbar machen. Während das grundsätzlich erlaubt ist, können Camper ihren Wohnsitz nicht immer auf einem Campingplatz anmelden.

Liegt der Campingplatz wieder in einem Gebiet mit Wohnzulassung, kommt er als dauerhafter Wohnsitz infrage. Dafür muss der Betreiber aber ausdrücklich Dauercampingplätze mit Langzeitmietverträgen zur Verfügung stellen und es ist auch immer besser, wenn er für die Wohn-Camper eine schriftliche Wohnungsgeberbestätigung ausstellt. Nötig ist die Bescheinigung des Betreibers nicht unbedingt. Die Anmeldung beim Einwohnermeldeamt müssen die Campenden dann selbst machen.