12 neue Wohnmobilstellplätze in Europa, die Camper auf dem Radar haben sollten

Die Stellplatzlandschaft für Wohnmobile wächst stetig – und mit ihr die Möglichkeiten, neue Reiseziele zu entdecken. Ob idyllisch am Waldrand, zentrumsnah in der Stadt oder direkt am See: Die neuesten Stellplätze in Deutschland bieten für jeden Geschmack das Richtige.

Doch auch jenseits der deutschen Grenzen tut sich einiges. Neue Wohnmobilstellplätze in Frankreich, Österreich, Italien, Portugal, Spanien und den Niederlanden laden dazu ein, Europa auf eigene Faust und im eigenen Tempo zu erkunden. Sie versprechen Nähe zu berühmten Altstädten oder Blick auf einen aktiven Vulkan. Wir stellen die besten neuen Ziele vor.

Stadtlauringen-Altenmünster: Zwischen Wald und Stausee Im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt befindet sich außerhalb von Stadtlauringen-Altenmünster der Wohnmobilstellplatz am Ellertshäuser See für 16 Mobile. Er liegt in einem Waldstück nah am Seeufer. Vis-à-vis liegt eine Gaststätte. Überwiegend eben, teilweise schattig, geschottert. Entfernung zum Zentrum: 6 Kilometer. ÖPNV-Anschluss in der Nähe. Am Platz: Restaurant, Biergarten, Kiosk, WLAN, Frischwasser, Strom, Hunde erlaubt. In der Nähe: Altstadt, Badesee, Strand, Naturschutzgebiet, ausgewiesene Fahrrad- und Wanderwege, Angeln, Bootsverleih, Kanufahren, Segeln, Spielplatz. Preis pro Nacht: 14 Euro. Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC im Übernachtungspreis enthalten. Strom: 70 Cent/kWh,Wasser: 1 Euro/100 Ltr. Maximaler Aufenthalt: 3 Nächte. Bezahlung am Parkscheinautomaten.

97488 Stadtlauringen (D) Wohnmobilstellplatz am Ellertshäuser See Stadtlauringen 14,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Landsberg am Lech: Nah an der Altstadt Die große Kreisstadt in Oberbayern betreibt zentrumsnah einen gebührenpflichtigen Stellplatz Waitzinger Wiese für 8 Mobile auf einem Parkplatz. Überwiegend eben, kein Schatten, asphaltiert und auf Rasengitter, barrierefrei, beleuchtet. Zentrum zu Fuß erreichbar. Am Platz: Videoüberwachung, Frischwasser, Strom, Entsorgung Chemie-WC, WC, Hunde erlaubt. Preis pro Nacht: 10 Euro. Bezahlung am Parkscheinautomaten. Strom: 1 Euro/6 Std., WC: 50 Cent. V+E im Winter nicht verfügbar.

86899 Landsberg am Lech (D) Stellplatz Waitzinger Wiese 7 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Landsberg am Lech Landsberg am Lech: Oft stehen mehr als acht Mobile auf dem Platz.



Moorweg: Campen an Waldrand und Bauernhof Außerhalb der Gemeinde im Landkreis Wittmund in Niedersachsen befindet sich ein Stellplatz für 8 Mobile am Waldrand neben einem landwirtschaftlichen Betrieb. Überwiegend eben, gepflasterter Untergrund mit Wiese, barrierefrei. Entfernung zum Zentrum von Esens: 9 Kilometer, bis zum Nordseestrand: 12 Kilometer. ÖPNV-Anschluss in der Nähe. Am Platz: Strom, Sanitäranlage, Dusche, Trockenraum. In der Nähe: Spielplatz. Preis pro Nacht: 15 Euro. Wasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC, WC, WLAN, Hunde im Übernachtungspreis enthalten. Strom: 5 Euro/kWh, Dusche: 1,50 Euro. Saison von Anfang März bis Ende September.

26427 Moorweg (D) Stellplatz Moorweg 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Saarbrücken: Stellplatz bei der Wellness-Oase

Am Südwestrand von Saarbrücken wurde neben der Calypso Sauna- und Badewelt ein gebührenpflichtiger Stellplatz der französischen Kette Camping-Car Park für 30 Mobile eingerichtet. Am Platz: Videoüberwachung, WLAN, Frischwasser, Strom, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC. In der Nähe: Sauna, Therme, Altstadt, Radwege, Einkaufs- und Ausgehmöglichkeiten. Preis pro Nacht inklusive zwei erwachsener Personen: 16 Euro. Ganzjährig nutzbar. Achtung: Zufahrt nur mit Mitgliedskarte "Pass' Étapes". Bestellbar für einmalig 5 Euro auf der Website von Camping-Car Park.

66117 Saarbrücken (D) Camping Car Park 16,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Scheidegg: Heilklima für Campende Im Landkreis Lindau (Westallgäu) befindet sich der neue Wohnmobilstellplatz Scheidegg am Rand des staatlich anerkannten Kneipp- und heilklimatischen Kurorts Scheidegg ein gebührenpflichtiger Stellplatz für 25 Mobile. Am Platz: Frischwasser, Strom, Dusche. Preis pro Nacht: 16 Euro. Kurtaxe pro erwachsener Person: 2,60 Euro. Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC im Übernachtungspreis enthalten. Strom: 80 Cent/kWh, Wasser: 1 Cent/Ltr., Dusche: 1 Euro/4 Min. Anreise ab 12.30 Uhr. Abreise bis spätestens 12 Uhr.

88175 Scheidegg (D) Stellplatz Scheidegg Sportalm 16,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Hier werden neue Stellplätze gebaut Wiesentheid In der Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Kitzingen soll neben der Steigerwaldhalle ein Stellplatz für sechs Reisemobile entstehen, berichtet die "Mainpost".

Dötlingen Im niedersächsischen Landkreis Oldenburg liegt die Gemeinde Dötlingen. Dort soll neben dem Dorfgarten ein Bereich des Ausweichparkplatzes als Wohnmobilstellplatz für bis zu sechs Mobile genutzt werden, schreibt "kreiszeitung.de". Zur Bereitstellung von Infrastruktur zur Ver- und Entsorgung konnte sich der verantwortliche Ausschuss indes nicht durchringen.

Garding Die Stadt im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein erörtert derzeit, ob sie einen neuen Stellplatz einrichten soll, berichtet "moin.de". Als Partner hat die Stadt das französische Stellplatz-Netzwerk Camping-Car Park ins Auge gefasst. Standort könnte auf der geplanten Sport- und Freizeitfläche zwischen Graureiherweg und Iversbüller Weg sein, eine Kapazität für 40 Mobile scheint realistisch. Die Stadt muss das Gelände zunächst erschließen und zusätzlich etwa 65.000 Euro investieren.

Hoyer/Højer (DK) In der Gemeinde in Nordschleswig, direkt an der deutsch-dänischen Grenze, soll außerorts ein großer Stellplatz für 110 Mobile entstehen, berichtet "Der Nordschleswiger". Der verantwortliche technische Ausschuss sondiert derzeit noch die öffentliche Meinung. Obgleich es auf dem Gebiet der Gemeinde an der Nordsee bereits einen Stellplatz gibt, schätzen die Projektinitiatoren den Bedarf dank der Lage in einem touristisch attraktiven Gebiet positiv ein.

Neue Stellplätze in Europa Natürlich wächst die Stellplatzlandschaft auch außerhalb Europas. Die besten neuen Ziele für Wohnmobil-Camper finden sie hier.

Noth (Frankreich): Urlaub im Wanderparadies Außerhalb der Gemeinde im französischen Zentralmassiv, etwa 65 Kilometer nordöstlich von Limoges, befindet sich ein gebührenpflichtiger Stellplatz für 30 Mobile neben dem Étang de la Grande Cazine. Er wird vom Netzwerk Car Park betrieben. Überwiegend eben, teilweise schattig, geschottert und gepflastert. Am Platz: Platzwart. In der Nähe: ausgewiesene Fahrrad- und Wanderwege, Boule, Spielplatz. Preis pro Nacht: 14,76 Euro. Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC, WC, Dusche, WLAN im Übernachtungspreis enthalten. V+E für Durchreisende: 6 Euro. Ganzjährig nutzbar. Achtung: Zufahrt nur mit Mitgliedskarte "Pass' Étapes". Bestellbar für einmalig 5 Euro auf der Website von Camping-Car Park.

23300 Noth(FR) Arie de Camping Car Park Noth 14,76 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Noth Noth: Der Platz in der Region Creuse ist vor allem als Ausgangspunkt zum Wandern und Radfahren geeignet.



Aggsbach Markt (Österreich): Wohnmobilstellplatz direkt an der Donau Am Rand der Gemeinde in der Wachau liegt dieser Wohnmobilstellplatz für 25 Mobile direkt am Donauufer. Überwiegend eben, teilweise schattig, geschottert. Preis pro Nacht: 25 Euro. Kurtaxe/Erwachsener: 2,60 Euro. Ver- und Entsorgung, WC, Dusche, WLAN im Übernachtungspreis enthalten. Ganzjährig nutzbar.

3641 Aggsbach Markt(AT) Wohnmobilstellplatz Aggsbach Markt 2 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Aggsbach Markt Aggsbach Markt: der gut ausgestattete Stellplatz am Donauufer.



Randazzo (Italien/Sizilien): Campen mit Blick auf den Ätna Im Nordosten Siziliens liegt am Rand von Randazzo-Murrazorotto in der Metropolregion Catania ein gebührenpflichtiger Stellplatz für 8 Mobile ohne nennenswerte Infrastruktur, dafür mit schönem Blick auf den Ätna und ins Tal. Dahe kommt auch der Name Etna Camper. Überwiegend eben, geschottert. Entfernung zum Zentrum: 5 km. Am Platz: Videoüberwachung, E-Bike-Verleih. In der Nähe: ausgewiesene Wanderwege, Golf, Tennis, Bootsverleih, Surfen, Tauchen. Preis pro Nacht inkl. zwei Erwachsener: je nach Saison 7,50 Euro bis 9 Euro. Weitere erwachsene Person: 9 Euro. Bezahlung beim Betreiber. Hunde im Übernachtungspreis enthalten. Vor Anfahrt wird um Kontaktaufnahme per Telefon gebeten (Betreiber sprechen Deutsch).

95036 Randazzo(IT) Etna Camper Stellplatz 29,00 EUR/Nacht Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Randazzo Randazzo: Auf diesem ruhigen Platz ist die Aussicht auf den Vulkan der Star.



Praia de Mira (Portugal): Strandcamping am Atlantik Rund 100 Kilometer südlich von Porto befindet sich am Rand der Gemeinde Praia de Mira der Wohnmobilstellplatz Asa Gaivota (Mowenflügel) mit Platz für 20 Mobile. Überwiegend eben, kein Schatten, geschottert, barrierefrei, beleuchtet. Zentrum und Strand zu Fuß erreichbar. Am Platz: Platzwart, Brötchenservice. Preis pro Nacht: 17 Euro. Bezahlung beim Betreiber. V+E, WC, Dusche, WLAN, Hunde im Übernachtungspreis enthalten. Ganzjährig nutzbar.

3070 Praia de Mira(PT) ASA Gaivota 1 Bewertung 17,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

El Campello (Spanien): Zentrumsnaher Stellplatz an der Costa Blanca An der spanischen Costa Blanca, etwa 13 Kilometer nordöstlich von Alicante, befindet sich in El Campello der gebührenpflichtige Camper Park alicante für 170 Mobile. Überwiegend eben, Rasenuntergrund, barrierefrei, beleuchtet. Zentrum zu Fuß erreichbar. ÖPNV-Anschluss am Stellplatz. Am Platz: Videoüberwachung, Gasflaschenservice, Mietwagen. Preis pro Nacht (je nach Fahrzeuglänge) ab 16 Euro. Rabatte für längere Aufenthalte möglich. Wasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC, WC, Dusche, WLAN, Hunde im Übernachtungspreis enthalten. Strom: 5 Euro/12 kWh. Entsorgung für Durchreisende: kostenlos. Anreise zwischen 9 Uhr und 19 Uhr. Abreise bis spätestens 12 Uhr. Ganzjährig.

03560 El Campello(ES) Camper Park Alicante 2 Bewertungen 16,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Bologna (Italien): Die Emilia-Romagna ruft Am Rand der Hauptstadt der norditalienischen Region Emilia-Romagna liegt der gebührenpflichtige Stellplatz des Wohnmobilhändlers Camperopoli. Rasten können dort bis zu 40 Mobile. Überwiegend eben, kein Schatten, geschottert, beleuchtet. ÖPNV-Anschluss in der Nähe. Am Platz: Videoüberwachung, Hunde erlaubt. Preis pro Nacht: 25 Euro. Bezahlung beim Betreiber. Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC im Übernachtungspreis enthalten. Anreise zwischen 9 Uhr und 22 Uhr. Ganzjährig nutzbar.

40131 Bologna(IT) Area sosta Camperopoli 1 Bewertung 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellendam: Wohnmobilstellplatz am Fischerdorf

Außerhalb des Fischerdorfs auf der Halbinsel Goeree-Overflakkee in Südholland befindet sich direkt an der Marina ein gebührenpflichtiger Stellplatz für 20 Mobile an einer Marina. Überwiegend eben, kein Schatten, auf Rasengitter, barrierefrei, beleuchtet. Am Platz: Videoüberwachung, Hunde erlaubt, Trockenraum. In der Nähe: ausgewiesene Fahrradwege, Spielplatz. Preis pro Nacht: 30 Euro. Bezahlung beim Hafenmeister. Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC, WC, Dusche, WLAN im Übernachtungspreis enthalten. Anreise zwischen 12 Uhr und 17 Uhr. Ganzjährig nutzbar.

3251 LC Stellendam(NL) Marina Stellendam 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt