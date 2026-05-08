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Camping am Motzener See: DAS Geheimnis für perfekten Urlaub vor Berlins Toren

Campingplatz-Tipp Kallinchen südlich von Berlin
Nix zu meckern - Camping am Motzener See

Direkt am See liegt der Campingplatz Motzener See – perfekt für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte. Hier finden Sie alles, was Sie brauchen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.05.2026
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Campingplatz Motzener See, Bäume, Camping, Campingbus
Foto: Stellplatz-Radar-App

Baden, surfen, angeln, tauchen – der Motzener See ist ein Multitalent. Und nein, hier geht’s nicht ums Meckern, sondern darum, was Sie auf, am und im See alles anstellen können.

Der See liegt im Süden Brandenburgs, nur 40 Kilometer von Berlin entfernt und ist Teil der malerischen Nuthe-Nieplitz-Region. Das Gewässer ist ausgezeichnet mit der blauen Europaflagge, gehört zu den saubersten Gewässern Europas – und das merkt man. Motorboote? Fehlanzeige! Dafür gibt’s klare Sicht, frischen Wind und jede Menge Action.

Camping am Motzener See

Der Campingplatz Motzener See ist ein ganzjährig geöffnetes Paradies für Urlaubende im Wohnmobil oder Wohnwagen. So lautet eine der Bewertungen in der Stellplatz-Radar-App:

"Zum 2. Mal diesen Platz mit dem Womo angefahren und wieder denselben Platz direkt am See gebucht. Wir lieben es. Super sauber wie immer und in der Vor-/Nachsaison sehr entspannt und ruhig."

Am See gelegen, kombiniert der Camping am Motzener See Natur, Komfort und Freizeitspaß. Hier fehlt es an nichts – moderne Sanitäranlagen, die 24/7 geöffnet sind, sorgen für Komfort. Ein Aufenthaltsraum lädt zu gemütlichen Abenden ein. Wer Lust auf Grillen hat, darf das mit Gas, Kohle oder Elektro tun.

See, Gewässer, Bäume, blauer Himmel
Krib via Wikicommons

Der Motzener See liegt südlich von Mittenwalde im Dahme-Seengebiet. Die A13 ist nur etwa einen Kilometer östlich entfernt.

Frische Brötchen und regionale Köstlichkeiten? Kein Problem! Der Brötchenservice (auf Vorbestellung) liefert Ihnen morgens frische Backwaren direkt auf den Platz.

Und in der Campinggaststätte "Zur Holzhütte" gibt es regionale Spezialitäten, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Von Juni bis August hat das Restaurant täglich geöffnet.

15806 Zossen (D)
Campingplatz am Motzener See
2 Bewertungen
34,50 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

FKK: Die nasse Wiege der Freikörperkultur

Der Motzener See ist nicht nur sauber, sondern auch historisch. Hier wurde FKK-Geschichte geschrieben. Schon 1919 soll hier das erste Nacktbaden stattgefunden haben – offiziell eröffnete dann 1921 der AKK Birkenheide e.V. als einer der ältesten noch bestehenden FKK-Vereine Deutschlands seine Saison.

Der Verein besitzt ein 750 Meter langes Uferstück, und das Beste: Jeder darf hier baden, auch ohne Mitgliedschaft. Wer also mal Lust auf ein bisschen Freiheit hat, ist hier genau richtig.

Wandern, Radfahren, Golfen

Der See ist von einer idyllischen Landschaft umgeben. Wer nicht nur baden will, kann Wander- und Radtouren unternehmen oder die nahegelegenen Seen, Wiesen und Wälder erkunden. Und wer es gemütlicher mag, genießt einfach die Ruhe am Ufer – oder schlägt ein paar Bälle auf dem Golfplatz.

Ausflugs-Tipps rund um den Motzener See

Wem es zu langweilig ist, einfach am See zu chillen, kann in der Umgebung einiges erleben:

Kultur & Geschichte

  • Museumsdorf Baruther Glashütte – Glasbläserei live erleben & historische Handwerkskunst entdecken
  • Schloss Köntigs Wusterhausen – Schlossführung, Parkspaziergang & Blick in die königliche Schatzkammer
  • Bücher- und Bunkerstadt Wünsdorf – Geheimnisvolle Militäranlagen & größte Buchhandlung Deutschlands
  • Heimatstube Kallinchen – Sammlung historischer Kaffeemühlen & regionale Geschichte

Natur & Tiere

  • Wildpark Johannismühle – Heimische Wildtiere (Wölfe, Luchse, Hirsche) in natürlicher Umgebung
  • Naturpark Nuthe-Nieplitz – Wander- & Radwege durch Auenlandschaften & Vogelbeobachtung
  • Baruther Urstromtal – Einzigartige Eiszeitlandschaft mit seltenen Pflanzen & Tieren

Aktiv & Sportlich

  • Golf- und Country Club Motzener See – 18-Loch-Platz mit Seeblick & Übungsanlage
  • Wasserskipark Zossen – Wakeboarden & Wasserski für Anfänger & Profis
  • Draisinenbahn Mittenwalde – Fahrrad-Draisinen auf stillgelegter Bahntrasse (ab 10 km)
  • Quadtouren Wünsdorf – Geländefahrten durch Wälder & Sandpisten
  • Tauchschule Motzener See – PADI-Kurse & geführte Tauchgänge im klaren See

Wasser & Strand

  • Strandbad Kallinchen – Familienfreundlich mit Rutsche, Beachvolleyball & Bootsverleih
  • FKK-Bereich AKK Birkenheide – Historischer Nacktbadeverein mit 750 m Uferstreifen
  • Kanufahren auf der Dahme – Geführte Touren oder eigene Erkundungen (ab 15 km)

Events & Feste (2026)

  • 21. Motzen-See-Lauf (13.06.) – Volkslauf mit Kinderfest & Rahmenprogramm
  • Kallinchen-Triathlon (30.08.) – Schwimmen, Radfahren, Laufen am See
  • Fischerfest (05./06.09.) – Regionale Spezialitäten & Live-Musik
  • Weihnachtsmarkt (13.12.) – Gemütlicher Wintermarkt mit Handwerkskunst

Kulinarisch & Genuss

  • Campinggaststätte "Zur Holzhütte" – Regionale Küche & gemütliche Atmosphäre
  • Bäckerei Wolter (Kallinchen) – Frische Brötchen & Kuchen (Di–Sa)
  • Fischerei Kallinchen - Fischbrötchen & Räucherwaren direkt am See (Mi-So)

Tipp: Viele Ziele sind mit dem Fahrrad erreichbar – perfekt für eine Tagestour!

Fazit

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