Camping am Motzener See: DAS Geheimnis für perfekten Urlaub vor Berlins Toren

Baden, surfen, angeln, tauchen – der Motzener See ist ein Multitalent. Und nein, hier geht’s nicht ums Meckern, sondern darum, was Sie auf, am und im See alles anstellen können.

Der See liegt im Süden Brandenburgs, nur 40 Kilometer von Berlin entfernt und ist Teil der malerischen Nuthe-Nieplitz-Region. Das Gewässer ist ausgezeichnet mit der blauen Europaflagge, gehört zu den saubersten Gewässern Europas – und das merkt man. Motorboote? Fehlanzeige! Dafür gibt’s klare Sicht, frischen Wind und jede Menge Action.

Camping am Motzener See Der Campingplatz Motzener See ist ein ganzjährig geöffnetes Paradies für Urlaubende im Wohnmobil oder Wohnwagen. So lautet eine der Bewertungen in der Stellplatz-Radar-App:

"Zum 2. Mal diesen Platz mit dem Womo angefahren und wieder denselben Platz direkt am See gebucht. Wir lieben es. Super sauber wie immer und in der Vor-/Nachsaison sehr entspannt und ruhig."

Am See gelegen, kombiniert der Camping am Motzener See Natur, Komfort und Freizeitspaß. Hier fehlt es an nichts – moderne Sanitäranlagen, die 24/7 geöffnet sind, sorgen für Komfort. Ein Aufenthaltsraum lädt zu gemütlichen Abenden ein. Wer Lust auf Grillen hat, darf das mit Gas, Kohle oder Elektro tun.

Krib via Wikicommons Der Motzener See liegt südlich von Mittenwalde im Dahme-Seengebiet. Die A13 ist nur etwa einen Kilometer östlich entfernt.

Frische Brötchen und regionale Köstlichkeiten? Kein Problem! Der Brötchenservice (auf Vorbestellung) liefert Ihnen morgens frische Backwaren direkt auf den Platz.

Und in der Campinggaststätte "Zur Holzhütte" gibt es regionale Spezialitäten, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Von Juni bis August hat das Restaurant täglich geöffnet.

15806 Zossen (D) Campingplatz am Motzener See 2 Bewertungen 34,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

FKK: Die nasse Wiege der Freikörperkultur Der Motzener See ist nicht nur sauber, sondern auch historisch. Hier wurde FKK-Geschichte geschrieben. Schon 1919 soll hier das erste Nacktbaden stattgefunden haben – offiziell eröffnete dann 1921 der AKK Birkenheide e.V. als einer der ältesten noch bestehenden FKK-Vereine Deutschlands seine Saison.

Der Verein besitzt ein 750 Meter langes Uferstück, und das Beste: Jeder darf hier baden, auch ohne Mitgliedschaft. Wer also mal Lust auf ein bisschen Freiheit hat, ist hier genau richtig.

Wandern, Radfahren, Golfen Der See ist von einer idyllischen Landschaft umgeben. Wer nicht nur baden will, kann Wander- und Radtouren unternehmen oder die nahegelegenen Seen, Wiesen und Wälder erkunden. Und wer es gemütlicher mag, genießt einfach die Ruhe am Ufer – oder schlägt ein paar Bälle auf dem Golfplatz.

Ausflugs-Tipps rund um den Motzener See Wem es zu langweilig ist, einfach am See zu chillen, kann in der Umgebung einiges erleben:

Kultur & Geschichte

Museumsdorf Baruther Glashütte – Glasbläserei live erleben & historische Handwerkskunst entdecken

– Glasbläserei live erleben & historische Handwerkskunst entdecken Schloss Köntigs Wusterhausen – Schlossführung, Parkspaziergang & Blick in die königliche Schatzkammer

– Schlossführung, Parkspaziergang & Blick in die königliche Schatzkammer Bücher- und Bunkerstadt Wünsdorf – Geheimnisvolle Militäranlagen & größte Buchhandlung Deutschlands

– Geheimnisvolle Militäranlagen & größte Buchhandlung Deutschlands Heimatstube Kallinchen – Sammlung historischer Kaffeemühlen & regionale Geschichte Natur & Tiere

Wildpark Johannismühle – Heimische Wildtiere (Wölfe, Luchse, Hirsche) in natürlicher Umgebung

– Heimische Wildtiere (Wölfe, Luchse, Hirsche) in natürlicher Umgebung Naturpark Nuthe-Nieplitz – Wander- & Radwege durch Auenlandschaften & Vogelbeobachtung

– Wander- & Radwege durch Auenlandschaften & Vogelbeobachtung Baruther Urstromtal – Einzigartige Eiszeitlandschaft mit seltenen Pflanzen & Tieren Aktiv & Sportlich

Golf- und Country Club Motzener See – 18-Loch-Platz mit Seeblick & Übungsanlage

– 18-Loch-Platz mit Seeblick & Übungsanlage Wasserskipark Zossen – Wakeboarden & Wasserski für Anfänger & Profis

– Wakeboarden & Wasserski für Anfänger & Profis Draisinenbahn Mittenwalde – Fahrrad-Draisinen auf stillgelegter Bahntrasse (ab 10 km)

– Fahrrad-Draisinen auf stillgelegter Bahntrasse (ab 10 km) Quadtouren Wünsdorf – Geländefahrten durch Wälder & Sandpisten

– Geländefahrten durch Wälder & Sandpisten Tauchschule Motzener See – PADI-Kurse & geführte Tauchgänge im klaren See Wasser & Strand

Strandbad Kallinchen – Familienfreundlich mit Rutsche, Beachvolleyball & Bootsverleih

– Familienfreundlich mit Rutsche, Beachvolleyball & Bootsverleih FKK-Bereich AKK Birkenheide – Historischer Nacktbadeverein mit 750 m Uferstreifen

– Historischer Nacktbadeverein mit 750 m Uferstreifen Kanufahren auf der Dahme – Geführte Touren oder eigene Erkundungen (ab 15 km) Events & Feste (2026)

21. Motzen-See-Lauf (13.06.) – Volkslauf mit Kinderfest & Rahmenprogramm

– Volkslauf mit Kinderfest & Rahmenprogramm Kallinchen-Triathlon (30.08.) – Schwimmen, Radfahren, Laufen am See

– Schwimmen, Radfahren, Laufen am See Fischerfest (05./06.09.) – Regionale Spezialitäten & Live-Musik

– Regionale Spezialitäten & Live-Musik Weihnachtsmarkt (13.12.) – Gemütlicher Wintermarkt mit Handwerkskunst Kulinarisch & Genuss

Campinggaststätte "Zur Holzhütte" – Regionale Küche & gemütliche Atmosphäre

– Regionale Küche & gemütliche Atmosphäre Bäckerei Wolter (Kallinchen) – Frische Brötchen & Kuchen (Di–Sa)

– Frische Brötchen & Kuchen (Di–Sa) Fischerei Kallinchen - Fischbrötchen & Räucherwaren direkt am See (Mi-So) Tipp: Viele Ziele sind mit dem Fahrrad erreichbar – perfekt für eine Tagestour!