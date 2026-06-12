Chevrolet C20 und Del Rey Sky Lounge: Traumduo nach über 50 Jahren

Manchmal dauert es ein wenig, bis sich zwei finden. Wenn es dann endlich einmal so weit ist, sieht man von außen direkt, dass es passt. Doch als dieser Chevrolet C20 CST im Jahr 1968 das Werk verließ, konnte noch niemand ahnen, dass sein perfekter Partner bereits zwei Jahre zuvor gebaut worden war. Die Rede ist von einer Del Rey Sky Lounge Wohnkabine des Modelljahres 1966.

In diesem Zeitraum, zwischen den 50er- und 70er-Jahren, wurde in den USA ein Großteil des landeseigenen Interstate-Highway-Systems gebaut. Familien reisten plötzlich mühelos über lange Distanzen. Roadtrips und Camping wurden Teil der amerikanischen Freizeitkultur.

Doch obwohl beide Protagonisten aus derselben Ära stammen, dauerte es mehrere Jahrzehnte, bis sie schließlich zusammenfanden und ein perfektes Match ergaben.

Ein Pick-up für das goldene Jubiläumsjahr Der Chevrolet C20 gehört zur ersten Generation der legendären Action-Line-Trucks. Diese markierten den Weggang des Pick-ups von rein funktionalen Nutz- hin zu komfortablen Alltagsfahrzeugen. Erstmals wurden zu dieser Zeit Features wie Klimaanlage, Teppichböden und AM/FM-Radios in den Trucks verbaut.

Av8erB Ein Blick in die Fahrerkabine. Die original Dreier-Sitzbank ist ebenso noch vorhanden wie das Delco-Drucktastenradio.



Das Modelljahr 1968 spielt bei Chevrolet eine besondere Rolle. 1918 war die amerikanische Marke vom General-Motor-Konzern aufgekauft worden und feierte somit in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum.

Passend dazu erhielt der C20 die exklusive Gold-Weiß-Lackierung des sogenannten Golden Anniversary Year. Diese trägt er heute noch, auch wenn sie 1991 aufgefrischt wurde.

Unter der Haube werkelt ein 235 SAE-PS starker 6,5-Liter-Chevrolet-Big-Block-V8. Mit seiner Heavy-Duty-Federung, Servolenkung, großen Campingspiegeln und den später nachgerüsteten Doppeltanks ist der Dreivierteltonner wie geschaffen für lange Reisen und wilde Campingabenteuer.

Die Königin der Ladefläche Da thront sie nun auf der Ladefläche. Die 1966 Del Rey Sky Lounge ist eine der mystischsten und optisch auffälligsten historischen Wohnkabinen. Während die meisten Wohnkabinen in den 1960ern eher bescheiden mit einer einfachen Schlafkoje ausgestattet wurden, um möglichst einfach auf die Ladefläche eines Trucks zu passen, ging Del Rey eigene Wege.

Av8erB Die Del Rey Sky Lounge thront fast schon übermächtig auf der Ladefläche.

Luxus sollte es sein: ein dreistufiger Innenaufbau, große Fensterflächen, Sanitärbereiche, Küchenblock, Dinette und vieles mehr. Für die 1960er Jahre war das außergewöhnlich.

Doch nicht nur ihre Ausstattung, auch der Aufbau der Kabine war außergewöhnlich. Vom Eingang tritt man in den Wohnbereich. Ein Stockwerk darüber befindet sich das Observationsdeck mit großen Fenstern und Sitzplätzen. Dahinter und ein Stück darüber dann der Schlafbereich. Und als wäre das alles nicht schon genug, brachte der Hersteller Del Rey noch eine Leiter ans Heck der Kabine an, sodass das Dach als Terrasse genutzt werden konnte.

Die Produktion der Del Rey Sky Lounge endete in den frühen 1970er Jahren. Grund dafür waren unter anderem verschärfte Sicherheitsgesetze, die das Mitfahren von Passagieren im Alkoven verboten.

Av8erB Das "Observationsdeck" war für Kinder gedacht, die von dort während der Fahrt die Welt vorbeiziehen sehen konnten. Heute undenkbar.



Heute gelten die Del Rey Sky Lounges als absolute Sammlerstücke mit großem Seltenheitswert. Da die Wohnkabinen sich nur mit den entsprechend ausgerüsteten Pick-up-Trucks komplettieren lassen, wird in vielen Foren davon ausgegangen, dass sich nur noch eine einstellige Zahl in fahrbereitem Zustand befindet.

Traumhochzeit – besser spät als nie Nachdem der C20 CST über 50 Jahre beim selben Besitzer verbrachte, fand sich 2023 ein Käufer in Durham, Kalifornien. Dieser arrangierte nun endlich die Traumhochzeit und verbaute die Del-Rey-Kabine auf der Ladefläche des Pickups. So entstand die ikonische Kombination ganze 55 Jahre, nachdem der jüngere Partner des Gespanns – der Chevrolet C20 CST – vom Band gerollt war.

Av8erB Über 5 Jahrzehnte hat es gedauert, bis das Oldtimer-Traumpaar zusammenfand.

Im Juni wechselte das Paar dann für 60.000 USD erneut den Besitzer nach Scottsdale, Arizona. Dieser nahm die bereits erwähnten Nachrüstungen, hauptsächlich an der Del Rey Sky Lounge, vor. Seit Kurzem steht das Gespann wieder zum Verkauf. Auf der beliebten Marktseite "Bring a Trailer" erreichte das höchste Angebot von 61.020 USD allerdings nicht das geforderte Mindestgebot des Verkäufers.