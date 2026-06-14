Strandcamping an Nord- und Ostsee: 15 ausgezeichnete Campingplätze direkt am Meer

Morgens die Wohnmobiltür öffnen und das Rauschen der Wellen hören. Über taufeuchtes Gras zum Strand laufen, den ersten Kaffee mit Blick auf die Ostsee trinken. Camping ist mehr als Urlaub. Es ist ein Lebensgefühl. Die bewusste Entscheidung für Natur statt Hektik. Barfuß im Sand, salzige Meeresluft in der Nase. Auf dem Ostsee-Campingplatz Familie Heide in Waabs schweift der Blick von der Steilküste über die Eckernförder Bucht, auf Fehmarn liegt der Camping Miramar direkt an der Ostsee am eigenen Sandstrand. Für solche Momente braucht es kein Mittelmeer. Die deutsche Nord- und Ostseeküste bietet Campingplätze, auf denen der Strand entweder dazugehört oder direkt daneben ein öffentlicher liegt. Wir stellen 15 der besten davon vor.

So haben wir ausgewählt Grundlage für dieses Ranking bilden die Bewertungen in der promobil Stellplatzdatenbank. Alle vorgestellten Plätze erhalten von den Nutzern beste Bewertungen und erreichen dort mindestens viereinhalb Sterne. Entscheidend war ein eigener Strand oder die unmittelbare Nähe zu einem öffentlichen: Maximal ein Deich, eine Dünenreihe, eine Straße oder eine Wiese trennen den Stellplatz vom Wasser. In Einzelfällen liegt nur ein schmaler Streifen Küstenwald dazwischen. Länger als zwei Minuten muss hier kein Campender vom Campingplatz zum Strand laufen. Um die gesamte deutsche Küste abzubilden, haben wir pro Kommune höchstens zwei Plätze berücksichtigt. Würde nur das Ranking in der Stellplatzdatenbank zählen, würden in der Liste zum Beispiel vier Plätze auf Fehmarn auftauchen.

Ostsee: Die besten Campingplätze am Strand Feiner Sand, ruhiges Wasser und über 2.000 Sonnenstunden im Jahr machen die Ostseeküste zum beliebtesten Camping-Revier Deutschlands. Zehn Plätze zwischen Flensburger Förde und Zingst haben es in unsere Auswahl geschafft – aufgelistet nach dem Ranking in der promobil Stellplatzdatenbank.

Ostsee-Campingplatz Familie Heide, Waabs

24369 Waabs (D) Ostsee-Campingplatz Familie Heide 21 Bewertungen 34,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Die weitläufige Wiesenanlage mit 226 Touristenstellplätzen grenzt direkt an die Steilküste mit Blick auf die Ostsee. Darunter erstreckt sich ein 500 Meter langer Sandstrand. Die Anlage ist sehr gepflegt, die Sanitäranlagen sauber und gut ausgestattet. Es gibt einen Edeka, ein Restaurant und sogar ein Schwimmbad. Ein Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen und Massageangebot sorgt für Entspannung.

In der promobil Datenbank urteilt ein Nutzer: "Ein richtig, richtig toller Platz."

Belt-Camping-Fehmarn, Fehmarn

23769 Fehmarn (D) Belt-Camping-Fehrmarn 13 Bewertungen 37,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Dieser familiengeführte Campingplatz in Altenteil auf der Nordwestspitze der Insel Fehmarn liegt ruhig und mit Hecken durchgrünt direkt hinter dem Deich. Von hier aus sind es nur noch wenige Schritte bis zur blauen Ostsee. Knapp 160 Stellplätze zwischen 70 und 120 Quadratmetern bieten Platz für Wohnmobile und Caravans. Kostenfreies WLAN, zwei moderne Sanitärgebäude und das Café und Restaurant "Belt-Pizzeria" mit sonniger Terrasse gehören zur Ausstattung.

Ostseecamp Rostocker Heide, Graal-Müritz

18181 Graal-Müritz (D) Ostseecamp Rostocker Heide 16 Bewertungen 33,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Dieser Campingplatz liegt direkt am breiten feinen Ostseestrand, nur getrennt durch die Düne, mit Stellplätzen im lichten Buchenwald. Der Platz erstreckt sich 800 Meter entlang der Küste. Die fast 24 Hektar große Anlage bietet naturbelassene Stellplätze ohne Parzellierung, die meisten unter Buchen und Kiefern. Ein Highlight ist der 30 Meter breite, feinsandige Ostseestrand, der in der Ferienzeit von der DLRG überwacht wird. Familien schätzen den Abenteuer-Spielplatz und das Piraten-Kinderbad.

Camping Miramar, Fehmarn

23769 Fehmarn (D) Camping Miramar 10 Bewertungen 34,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Direkt am kilometerlangen Sandstrand der Insel Fehmarn bietet der Camping Miramar Stellplätze auf einer etwa 5 Hektar großen Anlage mit Strom, Frischwasser und Abwasseranschluss bei 90 bis 130 Quadratmetern Fläche. Hinter der Düne beginnen 1000 Meter flacher Natursandstrand mit abgetrenntem FKK-Bereich. Das Restaurant "Globetrotter" serviert Fisch- und Grillspezialitäten, "Nora's Beachbar" lädt zum Sundowner-Cocktail. Er gilt als einer der sonnenreichsten Campingplätze Deutschlands.

Campingplatz Südstrand, Neustadt in Holstein

23730 Neustadt in Holstein (D) Campingplatz Südstrand 7 Bewertungen 35,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Dieser Campingplatz liegt direkt in der Lübecker Bucht zwischen der alten Hafenstadt Neustadt i.H. und dem Ostseebad Pelzerhaken. Durch die leichte Neigung nach Süden bieten die meisten Stellplätze einen direkten Blick auf die Ostsee. Die Wohnmobilstellplätze sind gepflastert. Neben dem Café & Bistro "Südstrand" mit Panoramablick gibt es eine Saunalandschaft und einen 18-Loch-SwinGolf-Kurs.

In der promobil Datenbank heißt es knapp: "Toller sauberer und ruhiger Platz."

Fördeferien Bockholmwik, Munkbrarup

24960 Munkbrarup (D) Fördeferien Bockholmwik 6 Bewertungen 46,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Erhöht und direkt an der Ostsee gelegen, empfängt dieser Platz seine Gäste mit einem herrlichen, weiten Ausblick über die Flensburger Außenförde bis zur dänischen Küste. Terrassierte Stellplätze, eine wunderbare Lage direkt an der Förde und vorbildliche Sanitäranlagen zeichnen den Platz aus. Ein Restaurant befindet sich direkt auf dem Gelände.

Auf der Website des Betreibers schreibt ein Gast: "Die Krönung unseres Aufenthaltes war die Beobachtung der Schweinswale vom Strand aus."

Am Rosenfelder Strand Ostsee Camping, Grube

23749 Grube (D) Am Rosenfelder Strand Ostsee Camping 9 Bewertungen 39,10 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Dieser Campingplatz liegt nahe der Ostsee mit direktem Zugang zu einem schönen Sandstrand. Die Lage am Ende einer Sackgasse eignet sich ideal zum Entspannen. Auf dem Gelände finden Gäste einen gut sortierten Supermarkt mit frischen Brötchen und ein gemütliches Restaurant.

Camping-Park Süssau, Heringsdorf

23777 Heringsdorf (D) Camping-Park Süssau 1 Bewertung 19,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ein Restaurant gibt es direkt am Kai auf dem Deich, der an den Platz angrenzt. Die kleinen Strandabschnitte hinter dem Deich sind DLRG-überwacht. Auf dem Deich lassen sich lange Spaziergänge mit Wasserblick machen. Dieser familiengeführte Campingpark an der naturbelassenen Ostsee bietet ruhige Stellplätze abseits großer Campinganlagen. Drei Sanitärgebäude mit Waschmaschinen und Trocknern sowie eine Slipanlage für Boote gehören zur Ausstattung.

Campingpark Kühlungsborn, Kühlungsborn

18225 Kühlungsborn (D) Campingpark Kühlungsborn 52 Bewertungen 55,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Auf 12 Hektar herrlichem Naturgrundstück direkt an der Ostsee finden Gäste sonnige oder bewaldete Stellplätze für Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile, teilweise nur 50 Meter vom Strand entfernt. Dazu kommt das Flair des direkt angrenzenden Ostseebades Kühlungsborn mit seinem kilometerlangen weißen Sandstrand. Das beheizte Sanitärgebäude "Poseidons Reich" überrascht mit griechischem Säulendekor im Inneren.

In der promobil Datenbank schreibt ein Nutzer: "Einer der besten Plätze, die wir erlebt haben. Herrlicher Strand!"

Campingplatz Am Freesenbruch, Zingst

18374 Ostseeheilbad Zingst (D) Campingplatz Am Freesenbruch 41 Bewertungen 43,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Eingebettet zwischen Ostsee und der stillen Schönheit der Boddengewässer, inmitten des Nationalparks "Vorpommersche Boddenlandschaft" und nur ca. 100 Meter vom beinahe endlosen weißen Sandstrand entfernt, liegt dieser Campingplatz. Auf sechs Hektar Gesamtfläche stehen rund 360 Stellplätze bereit. Der angeschlossene Reisemobilhafen bietet 40 parzellierte Plätze mit unbeschrankter Zufahrt.

Nordsee: Die besten Campingplätze am Strand Weites Watt, salzige Luft und der Rhythmus der Gezeiten prägen das Camping-Erlebnis an der Nordsee. Fünf Plätze zwischen Büsum und Cuxhaven überzeugen mit Strandnähe und Qualität und besten Bewertungen durch Nutzer. Geordnet sind die Campingplätze nach dem Ranking in der promobil Stellplatzdatenbank.

Camping Nordsee, Büsum

25761 Büsum (D) Camping Nordsee 12 Bewertungen 24,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Dieser Campingplatz liegt am Ortsrand von Büsum direkt am Weltnaturerbe Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Familie Schröder führt den Platz seit 1966 und sorgt durch die gepflegte Anlage und die Vielzahl schützender Hecken für eine behagliche Atmosphäre. Wenige Schritte führen zur Familienlagune Perlebucht mit kleinkinderfreundlichen Badebuchten und Dünenlandschaften.

Camping An de Waterkant, Westerdeichstrich

25761 Westerdeichstrich (D) Camping An de Waterkant 8 Bewertungen 25,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Direkt am Nationalpark Wattenmeer und UNESCO-Weltnaturerbe in Westerdeichstrich gelegen, trennt nur der Landesschutzdeich diesen Campingplatz vom Wattenmeer. Gäste finden hier einen 2 Kilometer langen gepflegten Grünstrand mit Abschnitten für FKK und Hundefreunde. Seit 1968 reisen Urlauber aus ganz Europa hierher. Die Gezeiten und das Wetter bestimmen den Tagesrhythmus. Bei Flut geht es zum Strand, bei Ebbe durchs Watt, und in der Pause radelt man die drei Kilometer nach Büsum.

Ein promobil-Nutzer lobt: "Ganz toller Campingplatz. Gepflegt und sauber."

Strand- und Familiencampingplatz Bensersiel, Esens

26427 Esens (D) Strand- und Familiencampingplatz Bensersiel 49 Bewertungen 29,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Willkommen auf dem 5-Sterne-Superior Campingplatz in Bensersiel direkt an der Nordseeküste! Campen vor dem Deich und direkt am UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer. Ein flacher, etwa 600 Meter langer Sandstrand erstreckt sich unmittelbar vor dem Platz. 450 Touristenstellplätze verteilen sich auf zehn Hektar. In Sichtweite legt die Fähre nach Langeoog ab. Allerdings: Hunde sind auf dem Platz nicht erlaubt.

Campingplatz Wenningstedt-Braderup, Sylt

25996 Wenningstedt-Braderup/Sylt (D) Campingplatz Wenningstedt-Braderup 18 Bewertungen 31,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Eingebettet in eine einzigartige Dünenlandschaft, das Meer nur einen Atemzug entfernt, erwarten Gäste großzügige, komfortable Stellplätze und eine moderne Infrastruktur. Über einen Bohlenweg durch die Dünen erreichen Camper den berühmten Weststrand mit FKK- und Hundestrand. Das familienfreundliche Restaurant "Café Klapprad" und ein morgendlicher Brötchenservice runden das Angebot ab. Mit der Gästekarte fahren Campinggäste kostenlos Bus auf der ganzen Insel.

Ein wichtiger Hinweis: Von Juni bis September 2026 ist der Platz bereits ausgebucht. Früh reservieren lohnt sich.

Campingplatz Finck, Cuxhaven

27476 Cuxhaven (D) Campingplatz Finck 17 Bewertungen 22,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Campingplatz Finck liegt direkt am Sahlenburger Strand und ist von Wald- und Heidelandschaft umgeben. Auf einer Gesamtfläche von 70.000 Quadratmetern erwarten Gäste knapp 500 Stellplätze, davon circa 100 Touristenplätze. Die Wohnmobilstellplätze in der ersten Reihe bieten einen unschlagbaren Blick auf das Wattenmeer, das zum UNESCO Weltnaturerbe gehört. Das Hallenbad im benachbarten Hotel Strandhus steht Campinggästen gegen Eintritt offen. Am Horizont zeigt sich die Insel Neuwerk mit ihrem 700 Jahre alten Leuchtturm. Bei Ebbe lässt sie sich zu Fuß, mit dem Wattwagen oder per Schiff erreichen.

Ein promobil-Nutzer fasst zusammen: "Direkt an der Promenade, Sanitärbereich sehr sauber. Schöne Aussicht."