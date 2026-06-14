Hilfe, das Wohnmobil spinnt! 10 Pannen-Klassiker + Sofort-Tricks

Die Toilette schwappt fast über, der Frischwassertank entleert sich wie von Geisterhand – und im Kühlschrank ist es allenfalls mäßig kalt? Hier kommen zehn typische Pannen-Klassiker im Wohnmobil und die wichtigsten Sofortmaßnahmen.
1. Frischwasser-Tank leert sich von allein
Das Problem: Der Frischwassertank verliert plötzlich Wasser – und Sie stehen vor einer Riesenlache unter dem Fahrzeug. Schuld sind oft versteckte Ventile, die sich selbstständig machen.
Die Lösung:
- Frostwächter checken: Dieses Ventil leert bei unter 4°C automatisch Boiler und Leitungen, um Frostschäden zu vermeiden. Erst ab 7°C lässt es sich wieder schließen.
- Drehventil am Tank: Ein schwarzes Ventil (oft "Fahrstellung") reduziert das Tankvolumen für die Fahrt – und lässt den ...