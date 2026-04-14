Perfektes Basecamp im Schwarzwald: der Natur-Camping Langenwald mit Top-Bewertung

Geheimnisvoll und bezaubernd erstrecken sich die bergigen Tannenwälder des Schwarzwaldes von Lörrach bis nach Pforzheim. Mit seinen 6.000 km² Fläche ist er das größte Mittelgebirge Deutschlands und ein Magnet für allerlei Natur- und Historikfans. Denn: dank der einzigartigen Kombination aus schroffen Felsen, wogenden Hügeln und schier unendlichen Wäldern ist die Region ein wahres Paradies für Wanderungen, Fahrradtouren und allerlei andere Aktivitäten an der frischen Luft. Und wie es so oft in den landschaftlich schönsten Ecken unserer Erde ist, findet sich im Schwarzwald auch eine reichhaltige regionale Kultur und Kulinarik.

Zuerst mag man beim Schwarzwald natürlich an die großen Tourismuszentren Freiburg und Baden-Baden denken, doch mitten im Herzen der Region liegt ein weiteres besonderes Ziel, das fast als Geheimtipp bezeichnet werden kann: Freudenstadt. Um die umliegende Region und die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erkunden, eignet sich am besten der nahegelegene Natur-Camping Langenwald.

Ruheoase in der Natur

Eine Luftaufnahme zeigt, wie naturnah der Campingplatz Langenwald ist.



Der Campingplatz liegt etwa 4 km entfernt von Freudenstadt an einem kleinen Bach und wird von bewaldeten Hügeln umringt. Die etwa 90 Stellplätze, jeweils ca. 100 m² groß, verfügen über Stromanschlüsse und eigene Wasserstellen. Moderne, teilweise barrierefreie Sanitär- und Waschräume versprechen einen angenehmen Aufenthalt. Zusätzlich zu dieser Grundausstattung hat der Campingplatz aber noch viele weitere Annehmlichkeiten zu bieten: So gibt es eine Sauna die für 30 €/105 min gemietet werden kann, ein eigenes Restaurant mit regionalen Speisen und Pfälzer Weinen sowie einen Massageraum und ein beheiztes Freibad.

Für die aktiven Camperinnen und Camper finden sich außerdem platzeigene Volleyballfelder, Tischtennisplatten, Bocciafelder und Spielplätze für die kleinen Gäste. Ganz besonders eignet sich der Platz dank seiner Lage natürlich für Wanderungen oder ausgedehnte Fahrradtouren. Denn direkt am Platz starten zahlreiche Routen durch die traumhafte Landschaft mit besonderen Zielen wie der mächtigsten Tanne des Schwarzwaldes oder einer Klosterruine, natürlich stets mit der Möglichkeit in verschiedenen Hütten einzukehren und sich zu erholen.

72250 Freudenstadt (D) NaturCamping Langenwald 9 Bewertungen 39,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Charakter: Geschotterte Wege, Stellplätze mit geschotterter Abstellfläche, teilweise Schatten durch Bäume

Geschotterte Wege, Stellplätze mit geschotterter Abstellfläche, teilweise Schatten durch Bäume Am Platz: Brötchenservice, Mietbadezimmer, WLAN, Volleyball, Boccia, Tischtennis, Angelsee, Sauna, Freibad, Grillplatz, Restaurant

Brötchenservice, Mietbadezimmer, WLAN, Volleyball, Boccia, Tischtennis, Angelsee, Sauna, Freibad, Grillplatz, Restaurant Preise: 46 Euro/ Nacht, Strom: 0,80 Euro/kWh, Wasser inkl.

46 Euro/ Nacht, Strom: 0,80 Euro/kWh, Wasser inkl. Saison: Mai bis September, Anreise ab 14 Uhr Das sagte ein/e Nutzer*in unserer Stellplatz-Radar-App zum Natur-Camping Langenwald:

Wunderschön angelegter Campingplatz an einem Bachlauf. Die Betreiber sind sehr nett, es gibt einen tollen Laden mit Semmeldienst, ein kleines, leckeres Restaurant und die Sanitäranlagen sind top und sauber. Direkt am Campingplatz mehrere Wanderwege durch den schönen Schwarzwald. Wer Ruhe sucht, findet sie hier. Ein toller Platz, der uns auf jeden Fall wieder sieht.

Regionale Kultur in Freudenstadt

Der riesige Marktplatz ist das pulsierende Herz der Stadt.



Das Wahrzeichen der Stadt ist ihr riesiger Marktplatz, der größte ganz Deutschlands, umringt von Laubengängen und zahlreichen Geschäften, Restaurants und Cafés. Auf dem Platz selbst treffen sich die Menschen zu Street-Food- und Sommernachtsfesten, Public-Viewings, Beachvolleyball-Meisterschaften und zahlreichen anderen kulturellen Events. Für eine Stadt mit "nur" ca. 25.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist ein solches pulsierendes Herz wahrlich einzigartig und definitiv einen Besuch wert.

Für die verdiente Erholung und den Wellnessfaktor sorgt dann das Panorama-Bad Freudenstadt, das neben Rutsch- und Badespaß auch eine große Saunalandschaft bietet. Besonders spannend ist der Vitalbereich: hier warten verschiedene "Grotten" und Solebäder auf Besucherinnen und Besucher, die von 19 °C bis 40 °C reichen und ein sehr abwechslungsreiches Wellnesserlebnis bieten.

Erlebnisse in der Region Neben den zahlreichen Wander- und Fahrradwegen, die durch die wilde Natur und vorbei an zahlreichen Flüssen und Wasserfällen führen, gibt es auch noch weitere interessante Ziele in der Region.

Mittelalterliches Klosterleben

Romanische Architektur aus dem Mittelalter hautnah erleben.



Das romanische Kloster in Alpirsbach liegt etwas südlich von Freudenstadt und bietet Interessierten einzigartige Einblicke in die mittelalterliche Klostergeschichte und das Leben der Mönche. Neben dem Museum, das zahlreiche Gegenstände aus der fast 1.000 Jahren langen Geschichte der Abtei ausstellt, und den eindrucksvollen Kunstwerken im Kirchensaal, finden auch verschiedenste Events statt. So gibt es zum Beispiel Chor-, Sinfonie- und Orgelkonzerte, Führungen zur Bierbraukunst und handwerkliche Kurse für Kinder.

Wildtiere hautnah

Hier lebt es sich weitaus besser als in Zoogehegen oder Zirkuswagen.



Im Alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald können Besucherinnen und Besucher die dort in fast freier Wildbahn lebenden Tiere aus direkter Nähe beobachten. Die Stiftung für Bären, die auch noch einen ähnlichen Park in Worbis unterhält, setzt sich dafür ein, dass Wildtiere in der freien Natur leben und nicht in Gehegen und Zirkuszelten dahinsiechen müssen. Grillplätze, Führungen und verschiedene Events bieten ein abwechslungsreiches und einzigartiges Erlebnis für Tierliebhabende. Nach der Entdeckungstour durch den Park kann anschließend im kleinen Bistro Bärenblick eingekehrt werden.

Über den Tannen

Ein einzigartiger Ausblick über den Schwarzwald.



Eines der markantesten Wahrzeichen des Schwarzwaldes ist wohl der Baumwipfelpfad am Sommerberg in Bad Wildbad. Auf etwa 20 m Höhe führen Brücken mit Lern- und Erlebnisstationen durch die Baumwipfel des Waldes und münden im über 40 m hohen Aussichtsturm, auf dem ein atemberaubender Ausblick über die unendlichen Wälder der Umgebung wartet. Keine Lust auf einen "langweiligen" Abstieg? Kein Problem! Die Tunnelrutsche bringt Besucherinnen und Besucher binnen weniger Sekunden wieder auf festen Boden.