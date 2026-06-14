12 Top Stellplätze im Allgäu: Schön campen in Süddeutschlands beliebtester Ferienregion

Das Allgäu zählt zu den beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands. Wandern, Rad fahren, klettern, baden oder entspannen – all das macht die Region zu einem Paradies für Aktivurlaubende und Erholungssuchende gleichermaßen. Kein Wunder also, dass Wohnmobilisten hier eine große Auswahl attraktiver Stellplätze finden. Doch welcher ist der beste? Eine pauschale Antwort gibt es darauf natürlich nicht. Jede Camperin und jeder Camper hat ganz eigene Vorstellungen vom perfekten Urlaub. Aber vielleicht ist bei diesen zwölf, laut Stellplatz-Radar beliebtesten Plätzen, der passende für Ihre nächste Allgäu-Tour dabei.

Rund um die Stellplätze, die sich von den Voralpen rund um Burgberg und Bolsterlang bis in die Regionen Bad Wurzach, Biberach und Waldburg erstrecken, gibt es jede Menge zu entdecken. Wanderer und Bergsportler finden in den Allgäuer Alpen und der Hörnergruppe zahlreiche Touren für jedes Niveau, während Radfahrer auf dem Iller-Radweg oder den vielen Nebenstrecken durch das Voralpenland auf ihre Kosten kommen. In den Sommermonaten sorgen Naturfreibäder und Badeseen für erfrischende Abkühlung. Wer es etwas ruhiger angehen möchte, kann durch die historischen Altstädte von Kempten oder Biberach schlendern, regionale Spezialitäten in traditionellen Gasthäusern genießen oder die Burgen, Aussichtspunkte und Naturschätze des Westallgäus entdecken.

12 tolle Stellplätze im Allgäu 1. Wohnmobilstellplatz Kempten an der Iller Der ganzjährig geöffnete Stellplatz bietet 38 Stellflächen zu einem Preis von 18 Euro in der Hauptsaison. Die maximale Übernachtungsdauer beträgt 5 Tage. Auf dem barrierefreien und videoüberwachten Platz ist kostenloses WLAN verfügbar und das Mitführen von Hunden inklusive erlaubt. Wasser, Strom und die Nutzung der Duschen sind kostenpflichtig. Die Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten hingegen inklusive.

87437 Kempten (D) Wohnmobilstellplatz Kempten an der Iller 31 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der innerorts gelegene Stellplatz befindet sich an einem Fluss, mit einer fußläufig erreichbaren Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs. Sehenswerte Ausflugsziele sind die Barockkirche Basilika St. Lorenz, der Hildegardplatz mit historischen Gebäuden und Cafés sowie das Allgäu-Museum.

2. Burgblick Waldburg in Waldburg Der von Anfang März bis Ende November geöffnete Campingplatz bietet 14 Parzellen für Wohnmobile zu einem Preis von 15 Euro sowohl in der Haupt- als auch in der Nebensaison. Hunde sind auf dem beleuchteten Platz erlaubt, WLAN ist nicht verfügbar. Wasser und Strom sind kostenpflichtig.

88289 Waldburg (D) Burgblick Waldburg 8 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Zu den Aktivitäten in der Umgebung gehören Museen, ein Schloss, ein Badesee, ein Naturschutzgebiet sowie ausgewiesene Wander- und Fahrradwege. Winterwandern und Langlaufloipen sind ebenfalls vorhanden. Für Kinder empfiehlt sich ein Besuch im nahe gelegenen Ravensburger Spieleland.

3. Camping auf dem Jägerhof in Schwangau Der am Ortsrand gelegene Campingplatz ist von Anfang Mai bis Ende Oktober geöffnet und bietet Stellflächen für 25 Euro pro Nacht in der Hauptsaison. Zwei Erwachsene sind inklusive, jeder weitere kostet 4 Euro. Wasser und die Entsorgung von Grauwasser sind inklusive, Strom ist kostenpflichtig. WLAN ist nicht verfügbar und die Entsorgung der Kassettentoilette wird nicht angeboten.

87645 Schwangau (D) Camping auf dem Jägerhof 2 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden

Ausflüge führen zum Schloss Neuschwanstein, Schloss Hohenschwangau, auf den Tegelberg, der für seine Wanderwege und atemberaubenden Ausblicke auf die Alpen bekannt ist oder an den Forggensee.

4. Lankrain in Waldburg Der von Anfang April bis Ende Oktober geöffnet Campingplatz Lankrain verfügt über drei Parzellen für Wohnmobile. Der Preis beträgt 15 Euro pro Nacht, inklusive zwei Erwachsene. Wasser, Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten sind inklusive, Strom ist kostenpflichtig. Es gibt keine WC- oder Duschmöglichkeiten und WLAN ist nicht vorhanden. Hunde sind auf dem Platz nicht erlaubt.

88289 Waldburg (D) Lankrain 3 Bewertungen 17,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt Feuerstelle vorhanden Offenes Feuer erlaubt

In der Umgebung befindet sich ein Naturschutzgebiet, der Bodensee, die Basilika Weingarten und das Zeppelin Museum in Friedrichshafen.

5. Moosbauer Hof in Burgberg im Allgäu Der ganzjährig geöffnete Campingplatz Moosbauer Hof bietet Stellplätze für 22,50 Euro in der Haupt- und 18 Euro in der Nebensaison. Die Kurtaxe für Erwachsene beträgt 3,20 Euro und für Kinder 2,20 Euro. WLAN, Wasser und die Entsorgung von Grauwasser sind inklusive. Hunde sind nicht erlaubt. In der Nähe gibt es ein Freibad und einen Badesee, sowie zahlreiche Wander- und Fahrradwege.

87545 Burgberg im Allgäu (D) Moosbauer Hof 6 Bewertungen 22,50 EUR/Nacht Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Der Stellplatz befindet sich in Ortwang und ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Eine Wanderung durch die Starzlachklamm oder zur Burgruine Falkenstein lohnt sich. Auch das Allgäuer Bergbauernmuseum in Diepolz ist interessant.

6. Wohnmobilstellplatz an der Hörnerbahn in Bolsterlang Der ganzjährig geöffnete Wohnmobilstellplatz an der Hörnerbahn bietet 12 Stellplätze zu einem Preis von 15 Euro pro Nacht, sowohl in der Haupt- als auch in der Nebensaison. Wasser, Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten sowie die Nutzung des WLAN-Netzes sind inklusive, Strom ist jedoch kostenpflichtig. Es gibt keine sanitären Einrichtungen. Das Mitführen von Hunden ist erlaubt. Außerdem gibt es Picknick-Bereiche und einen Brötchenservice. Für Freizeitaktivitäten stehen ein E-Bike-Verleih und eine Minigolf-Anlage zur Verfügung.

87538 Bolsterlang (D) Wohnmobilstellplatz an der Hörnerbahn 9 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Stellplatz ist außerhalb des Ortes in den Bergen und in der Nähe eines Gasthauses gelegen. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist durch eine Haltestelle am Stellplatz gewährleistet. In der Umgebung gibt es ein Naturschutzgebiet, ausgewiesene Wander- und Fahrradwege, sowie Möglichkeiten zum Winterwandern, Skifahren und Langlaufen.

7. Wohnmobilstellplatz Bad Wurzach Der barrierefreie Wohnmobilstellplatz Bad Wurzach bietet 26 Stellplätze für Wohnmobile zu Übernachtungspreisen von 12,50 Euro. Zusätzlich wird für Erwachsene eine Kurtaxe von 2 Euro erhoben, Kinder sind inklusive. Wasser und Strom sind kostenpflichtig, während WLAN sowie die Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten inklusive ist. Hunde sind ebenfalls inklusive erlaubt.

88410 Bad Wurzach (D) Wohnmobilstellplatz Bad Wurzach 27 Bewertungen 12,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Zu den Freizeitmöglichkeiten gehören eine Sauna, Massage, Whirlpool, Hallenbad, Fitnessraum, sowie Fahrrad- und E-Bike-Verleih. In der Umgebung gibt es Klöster, Museen, Schlösser, Naturschutzgebiete und ausgewiesene Wander- und Fahrradwege.

8. Stellplatz Biberach an der Riß Der innerorts und an einem Fluss gelegen Stellplatz Biberach bietet 19 Stellflächen für Wohnmobile zu Preisen von 8 Euro in der Hauptsaison. Eine Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs befindet sich in fußläufiger Entfernung. Hunde sind auf dem Platz inklusive erlaubt. Wasser, Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoilette sind inklusive, Strom ist kostenpflichtig. Ein Hallenbad steht zur Verfügung.

88400 Biberach an der Riß (D) Stellplatz Biberach 25 Bewertungen 9,20 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

In der Umgebung gibt es eine Altstadt, Museen, ein Hallenbad, eine Therme/Heilbad sowie ausgewiesene Wander- und Fahrradwege. Sehenswert sind der Weiße Turm, der als historisches Wahrzeichen der Stadt gilt, sowie das Ulmer Tor und das Braith-Mali-Museum.

9. Stellplatz Büchelwiesen in Amtzell Der Stellplatz Büchelwiesen liegt außerhalb, am See und am Gasthaus, mit einer Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs in fußläufiger Entfernung. Die Gebühren betragen in der Hauptsaison 15 Euro, wobei zwei Erwachsene inklusive sind. Für jeden weiteren Erwachsenen fallen 2 Euro und für jedes Kind 1 Euro an. Wohnmobilisten stehen auf einem der 27 Stellplätzen. Wasser, Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten sind inklusive, Strom und die Nutzung der Duschen sind kostenpflichtig. Für Kinder gibt es einen Spielplatz.

88279 Amtzell (D) Stellplatz Büchelwiesen 51 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

In der Umgebung gibt es ausgewiesene Wander- und Fahrradwege sowie sehenswerte Ausflugsziel wie etwa das Schloss Amtzell oder das Ravensburger Spieleland.

10. Stellplatz der Carthago-City in Aulendorf Der beleuchtete und für Wohnmobile geeignete Stellplatz in Aulendorf bietet 20 Stellflächen, die kostenlos für eine maximale Übernachtungsdauer von 2 Tagen genutzt werden können. Wasser und Strom sind kostenpflichtig. Die Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten ist inklusive. WLAN ist nicht verfügbar, Hunde sind erlaubt, und Grillen ist mit Gas oder Elektrogeräten gestattet.

88326 Aulendorf (D) Stellplatz der Carthago-City 15 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

In der Umgebung gibt es ausgewiesene Wander- und Fahrradwege. Ein Besuch in Schloss Aulendorf, der Schwaben-Therme oder dem Aulendorfer Märchenwald lohnt sich.

11. Fröhliche Aussicht in Altusried Der Campingplatz 'Fröhliche Aussicht' befindet sich außerhalb des Ortes, direkt am Gasthaus. Die Gebühren betragen sowohl in der Hauptsaison als auch in der Nebensaison 15 Euro pro Nacht. Hunde sind auf dem Gelände erlaubt, und Strom ist im Preis inbegriffen. Es gibt jedoch keine WC- oder Duschmöglichkeiten. Auch eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr gibt es nicht.

87452 Altusried (D) Fröhliche Aussicht 8 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

In der Umgebung gibt es einiges zu entdecken. Wandernde gehen durch die spektakuläre Schlucht "Eistobel", Radfahrende entdecken die Flusslandschaft auf dem Iller-Radweg und bei schlechtem Wetter lohnt ein Besuch im Heimatmuseum Altusried.

12. Stellplatz am Naturfreibad in Uttenweiler Der überwiegend eben und teils schattige Stellplatz verfügt über 12 Stellflächen für Wohnmobile. Die Kosten während der Hauptsaison betragen 15 Euro pro Nacht. Strom und die Nutzung der Duschen sind kostenpflichtig. Wasser, Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten, sowie die Nutzung der WCs sind inklusive. Hunde sind auf dem barrierefreien Platz willkommen. Eine Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs befindet sich in fußläufiger Entfernung. Außerdem gibt es ein Freibad und einen Badesee.

88524 Uttenweiler (D) Stellplatz am Naturfreibad 4 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Beliebte Ausflugziele sind das Kloster Heiligkreuztal, das Schloss Mochental sowie der Federsee. Auch der Biberacher Marktplatz mit charmanten Fachwerkhäusern und der Wackelwald sind empfehlenswert.