Märchenschloss über mittelalterlicher Altstadt, Craft Beer und geheimnisvolle Holzhäuser: Die slowakische Stadt Trenčín überrascht mit einer perfekten Mischung aus Kultur, Genuss und Abenteuer – und ist 2026 Europas Kulturhauptstadt.Vom Campingplatz in die AltstadtDer Blick auf die mächtige Burg, die hoch über der Altstadt thront, ist wirklich beeindruckend. Die Abendsonne taucht die Burgmauern in warmes Licht, während unten am Fluss Waag Familien flanieren und Kinder spielen. Eine neue Treppenunterführung führt uns in wenigen Minuten vom Camper direkt ins Herz der Stadt – perfekt für einen spontanen Abendspaziergang.Und was für ein Zentrum das ist! Der frisch sanierte Marktplatz Mierové námestie wirkt wie eine Filmkulisse: prächtige Patrizierhäuser, gepflegte Grünflächen, dazwischen die barocke Piaristenkirche mit ihren Zwillingstürmen. Aus den Cafés und Restaurants ziehen Düfte von frischem Gebäck und herzhaften Speisen. Die Stadt steckt mitten in den Vorbereitungen für 2026, wenn Trenčín als Europäische Kulturhauptstadt im Rampenlicht steht.Mehr als nur große Feste"Wir sehen in dieser Auszeichnung einen Neustart nach jahrelangem Sanierungsstau", sagen die Organisatoren vor Ort. Statt internationale Stars einzufliegen, setzen sie auf lokale und europäische Künstler. Über 400 Freiwillige organisieren ihre eigenen Kreativ-Workshops. Das Besondere: Viele Kulturinstitutionen gehören der Stadt selbst – darunter die Kunstgalerie, benannt nach dem slowakischen Maler Miloš Alexander Bazovský. Seine Gemälde zeigen eindringliche Szenen aus dem bäuerlichen Leben vergangener Tage.Stadtturm und Burgpalast\n\t\t\t,\n\t\tVom einzigen erhaltenen Stadttor aus dem Jahr 1543 – heute der Stadtturm – genießen wir den Rundblick über die Dächer. Ein schöner Fußweg führt über eine teilweise überdachte Treppe hinauf zur Burg. Der Aufstieg lohnt sich: Vom Burghof bietet sich eine fantastische Aussicht auf Stadt und Tal. In den gotischen Palästen gibt's Gemälde, alte Waffen und – typisch Mittelalter – Folterinstrumente zu sehen. Highlight ist die Kopie einer römischen Siegesinschrift von 179 nach Christus am Burgfelsen: Hier gelang den Römern ihr weitester Vorstoß nach Mitteleuropa.Auf halber Höhe zwischen Stadt und Burg steht die gotische Pfarrkirche Maria Geburt von 1324. Und wer noch tiefer in die düstere Geschichte eintauchen will: Das Haus des Henkers in einem Renaissance-Gebäude zeigt eine kleine, aber eindrucksvolle Ausstellung über mittelalterliches Recht und das grausame Handwerk. Im Sommer täglich geöffnet.\n\t\t\t,\n\t\tCraft Beer trifft TraditionNach so viel Mittelalter-Grusel haben wir uns ein Bier verdient. Die Mikrobrauerei Lanius am Marktplatz gehört zu den neuen Craft-Beer-Pionieren der Slowakei. Ihr Witbier nach belgischem Vorbild – strohgelb und würzig – passt perfekt zu den traditionellen slowakischen Gerichten. Wir probieren Bryndzové Halušky, Kartoffelknödel mit Schafskäse und Speck. Dazu gibt's Kapustnica, eine herzhafte Sauerkrautsuppe mit Würstchen, Schinken und Pilzen. In der urigen Gaststube mit Holzbänken und warmem Licht lässt es sich aushalten.Übrigens: Die imposante Synagoge am Stadtrand im maurisch-byzantinischen Stil mit ihrer blau ornamentierten Kuppel ist normalerweise geschlossen – außer bei Veranstaltungen. Lohnt sich aber, den Terminkalender zu checken.Ausflug zum slowakischen NeuschwansteinEine Autostunde östlich wartet mit Schloss Bojnice ein echtes Märchenschloss. Die Parallelen zu Neuschwanstein sind verblüffend: Graf Johann Pállfy ließ sein Schloss im 19. Jahrhundert im Stil der Neugotik umbauen – und wurde posthum für verrückt erklärt. Größter Schatz im Inneren: der Weinitzer Altar aus dem 14. Jahrhundert mit gotischen Tafelbildern des florentinischen Meisters Nardo di Cione.Geheimtipp: Die bemalten Häuser von Čičmany\n\t\t\t,\n\t\tDer spektakulärste Ausflug führt aber in die Berge nördlich von Bojnice: In Čičmany stehen 136 Holzhäuser mit weißen Mustern auf dunkler Fassade. Pflanzenmotive, geheimnisvolle runenartige Zeichen, geometrische Formen – diese einzigartige Volkskunst gibt es sonst nirgends. Die meisten Muster sind Rekonstruktionen, nachdem 1921 ein Brand große Teile des Dorfs zerstört hatte. Wissenschaftler haben die Tradition wiederbelebt.Ein kleines ethnographisches Museum zeigt alte Gerätschaften, historische Fotos und nachgestellte Szenen aus dem Dorfleben. Absolutes Highlight: eine Ausstellung mit 200 bis zu 250 Jahre alten, bunt verzierten Truhen. Wer mag, kann hier oben in den Bergen auch wandern – die Landschaft ist grandios.\n\t\t\t,\n\t\tStellplätze und CampingmöglichkeitenDie besten Stell- und Campingplätze in und um Trenčín.SK-985 04 Partizánske: Wohnmobilstellplatz Male Bielice – Flughafen Aero-Café.\n\t\t\t,\n\t\tGebührenpflichtiger Stellplatz für 50 Mobile auf dem Parkplatz eines kleinen Sportflugplatzes. Befestigter Untergrund mit Wiese. In der Nähe: ausgewiesene Fahrradwege, Spielplatz. Am Platz: Café. Zum Thermalbad Male Bielice mit Sauna, Massagen und Thermalbecken 50 m. Ganzjährig nutzbar.SK-930 02 Orechová Potôn: Wohnmobilstellplatz Camperpark Pit Stop.\n\t\t\t,\n\t\tGebührenpflichtiger Stellplatz für 30 Mobile außerorts auf dem Gelände der Slovakia-Motorsportrennstrecke. Jeder Platz ist mit Strom, Trinkwasser und Grauwasserentsorgung ausgestattet. Untergrund: überwiegend eben. Barrierefrei. Am Platz: Videoüberwachung, Restaurant, Imbiss. In der Nähe: Freizeitpark, Museen, Tierpark, ausgewiesene Fahrrad- und Wanderwege. Wasser, Entsorgung Grauwasser, WC, WLAN, Hunde im Übernachtungspreis enthalten. Ganzjährig nutzbar.SK-931 01 Šamorín: Wohnmobilstellplatz Čilistov.\n\t\t\t,\n\t\tGebührenpflichtiger Stellplatz für 25 Mobile. Untergrund: überwiegend eben. In der Nähe: Badesee mit Strand, Sportanlagen, Radweg, Aquapark, Pferderennbahn, zwei Solarduschen. WC, WLAN, Hunde im Übernachtungspreis enthalten. Strom: 5,00 Euro. Saison von Anfang Mai bis Ende Oktober.SK-917 05 Trnava: Wohnmobilstellplatz Empark Karavan.\n\t\t\t,\n\t\tGebührenpflichtiger Stellplatz für 12 Mobile an einer Raststätte am Ortsrand. Betonierter Untergrund. Am Platz: Videoüberwachung, Shop, Restaurant, Biergarten, Stellplatz beleuchtet, Gasflaschenservice. In der Nähe: Altstadt, Kloster, Museen, Aquapark. Bezahlung: Platzwart oder Parkscheinautomat. Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WC, WLAN, Hunde im Übernachtungspreis enthalten. Strom: 2,00 Euro, Dusche: 0,30 Euro/Min. Entsorgung für Durchreisende kostenlos. Saison: Mitte Juni bis Mitte September.SK-972 01 Bojnice: Camping Pod Farou.Gut ausgestatteter Campingplatz am Ortsrand. Ebenes, schattenloses Wiesengelände mit Blick auf Wohnhäuser und das Schloss. Barrierefreie Toiletten und Duschen. Großer Kinderspielplatz. Grillplatz und Restaurant. 23 Touristenplätze. Saison: Anfang April bis Ende Oktober.SK-972 26 Nitrianske Rudno: Camping Nitrianske Rudno.Gut ausgestattetes Campinggelände mit wenigen Bäumen direkt an einem großen Stausee. Schöner Bergblick auf die Silhouette des "Schlafenden Mönchs". Imbiss, Pizzeria, Restaurant, Nachtbar, Diskothek und Café. Mehrzwecksportplatz. Kinderspielplatz und Freilichtbühne. 50 Stellplätze. Saison: Anfang Mai bis Ende September.SK-913 11 Opatovce: Camping Opatovce.Gut ausgestatteter Campingplatz am Flussufer, 10 Kilometer südlich von Trenčín. 200 Touristenplätze, 30 Dauercamper. Saison: Anfang April bis Ende Oktober.SK-911 01 Trenčín: Autocamping Na Ostrove.Einfach ausgestatteter Campingplatz mit einzelnen hohen Bäumen an der Südspitze der Waaginsel. Von Miethütten geprägt, mit nur wenigen Stellplätzen für Touristen. Sitzgarnituren im Freien, überdachter Grillplatz und Gemeinschaftsküche. Zum städtischen Freibad 150 m, zum Zentrum 1 km. Saison: Anfang Mai bis Ende September.SK-971 01 Velka causa: Campingplatz Camp Pacho.\n\t\t\t,\n\t\tSehr gut ausgestatteter Campingplatz westlich der Stadt Prievidza. Überdachtes Schwimmbad mit Salzwasser. Barrierefreie Toiletten und Duschen. Waschmaschine und Gemeinschaftsküche. Kinderspielplatz, Trampolin, Schaukeln, Fußball, Volleyball, Basketball, Minigolf, Billard, Tischfußball, Restaurant. Freizeitangebot: Schloss Bojnice (6 km), Zoo Bojnice (6 km), Aussichtsturm Bojnice (6 km), Thermalbad Bojnice (6 km), Fahrrad- und Wanderwege. 20 Stellplätze, 24 Mietunterkünfte. Saison: Anfang Mai bis Ende September.