4 Camping-Ziele ohne Brenner-Stau: Von Frankreich bis Slovenien

Die Anreise nach Italien bleibt auch diesen Sommer eine Geduldsprobe: Wegen der Sanierung der Luegbrücke auf der Brennerautobahn stehen Camperinnen und Camper regelmäßig im Stau – und das voraussichtlich noch bis 2030. Großräumige Ausweichrouten über Gotthard, San Bernardino oder Tauern sind kaum weniger staugefährdet. Höchste Zeit also, den Blick auf Alternativen zu richten! Wir stellen vier Reiseziele vor, die mit dem Wohnmobil entspannt erreichbar sind – ganz ohne Alpen-Chaos.

1. Frankreich – Der Klassiker ohne Alpenüberquerung Frankreich ist ein tolles Land zum Campen – nicht umsonst ist es für viele seit langem das Campingland Nummer eins. Das Klima ist günstig, die Landschaft sehr abwechslungsreich und das Essen ist köstlich.

Was Sie erwartet:

Das angenehme mediterrane Klima mit milden Wintern und heißen Sommern macht vor allem den Süden Frankreichs zu einem idealen Reiseziel. Viele Campingplätze sind in der Nähe von touristischen Highlights gelegen, wie zum Beispiel den Schlössern der Loire, dem Mont-Saint-Michel oder den Lavendelfeldern der Provence.

Idyllische Dörfer, zahlreiche Weingüter und tolle Altstädte in Straßburg und Colmar gibt es im Elsass. Da die Region direkt hinter der deutschen Grenze beginnt, sind die Campingplätze für Urlaubende schnell zu erreichen.

66140 Canet-en-Roussillon(FR) Yelloh Camping Le Brasilia 10 Bewertungen 40,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Auch die vielfältigen Naturschutzgebiete, wie die Camargue mit ihren Flamingos und Wildpferden, sind ein echtes Highlight. In der Provence können Sie durch duftende Lavendelfelder wandern, die beeindruckenden Schluchten des Verdon erkunden oder an herrlichen Stränden entspannen. Städte wie Marseille und Aix-en-Provence bieten eine Mischung aus Kultur, Geschichte und Lebensfreude.

Über 3.400 Campingplätze in Frankreich stehen zur Auswahl – von naturnah bis luxuriös ist alles dabei.

2. Dänemark – Nordische Weite und Hygge

Für einen traumhaft schönen Campingurlaub müssen Sie nicht unbedingt weit in die Ferne reisen! Dänemark ist gerade von Norddeutschland aus leicht und schnell zu erreichen. Im Nachbarland angekommen finden Sie auf den vielen Campingplätzen zwischen endlosen Stränden und herrlicher Natur Entspannung pur.

Was Sie erwartet:

Mit seiner wildromantischen Küstenlandschaft ist Dänemark ein tolles und häufig unterschätztes Reiseziel für einen Campingurlaub. Raue, skandinavische Natur, breite Strände und viel Freiraum erwarten Sie. Rund 500 Campingplätze finden sich im Land – viele davon direkt am Meer, mit tollen Aussichten auf die dänische Nordsee oder Ostsee.

Mit seinen rund 500 Campingplätzen bietet Dänemark Campingmöglichkeiten für jeden Geschmack und Bedarf. Die meisten Plätze liegen in naturschönen Gebieten, 85% davon am Wasser mit guten Bademöglichkeiten.

Für eine unvergessliche Camping-Erfahrung an der Nordsee empfiehlt sich eine Fahrt auf die Insel Rømø. Sie liegt nur drei Fahrtstunden von Hamburg entfernt am dänischen Wattenmeer und ist Teil des Vadehavet-Nationalparks. Dort finden Sie direkt hinter den Dünen des breiten und befahrbaren Lakolk-Sandstrandes schöne Campingplätze nur drei Minuten vom Strand entfernt.

6792 Rømø(DK) First Camp Lakolk Strand 17 Bewertungen 73,61 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

In Aalborg können Sie in die Untiefen der Wikinger-Geschichte eintauchen. An den Grabhügeln der Wikinger am Lindholm Høje wurden 700 Grabsteine aus der Wikingerzeit ausgegraben. Direkt daneben informiert ein Museum über diese spannende Epoche.

Ein besonderer Tipp: Skagen, der nördlichste Punkt Dänemarks. Nur 2,5 Kilometer entfernt liegt Grenen, und die atemberaubende Wanderdüne Råbjerg Mile steht seit 1900 unter Naturschutz.

3. Polen – Der Preistipp an der Ostsee

Kaum eine andere Region in Polen ist als vielseitiges Familienurlaubsziel so populär wie die lange Ostseeküste, wo man auch landesweit die meisten Campingplätze findet.

Was Sie erwartet:

Die polnische Ostseeküste ist über 500 Kilometer lang. Von Swinemünde bis Danzig punkten viele Campingplätze mit ihrer hervorragenden Lage direkt hinter der Küste. Hier erwarten Strandliebhabende scheinbar endlose Sandstrände wie bei Kolberg oder eine raue Steilküste wie bei Misdroy. Mondäne Seebäder wie Sopot wechseln sich mit gemütlichen Küstenorten und großen Städten wie Danzig ab.

Die Ostsee ist hier der rote Faden, der diesen vielfältigen Landstrich überspannt. Und doch dreht sich vieles auch um Wälder, Seen und Flüsse, mittelalterliche wie moderne Städte von Szczecin bis Gdańsk, viel Gastlichkeit, Kultur und spannende Geschichte.

Historische Städte wie Danzig, Gdynia oder Swinemünde sind leicht erreichbar und bieten kulturelle Highlights für Tagesausflüge. Die Wanderdünen im Słowiński Nationalpark sind ein Muss für Naturfans: ein einmaliges Naturschauspiel, das sich besonders für Wanderungen und Fototouren eignet.

Vom simplen Camp bis hin zum luxuriösen Parkresort reicht die Palette. Allen gemein ist die Nähe zur Natur, die familiäre Atmosphäre und die große Kinderfreundlichkeit.

Die Gebühren sind günstiger als in Deutschland – ein echtes Plus für das Reisebudget.

4. Slowenien – Der Geheimtipp mit vier Landschaften

Slowenien ist ein Paradies für Camperinnen und Camper. Besonders Naturfreunde kommen in einem der grünsten Länder Europas voll auf ihre Kosten. Sie finden im ganzen Land kleine sympathische Campingplätze in schönster Natur und größere Campingplätze mit allem Komfort, die auch Familien mit Kindern gerne ansteuern.

Was Sie erwartet:

Slowenien ist das einzige Land, das die Alpen, das Mittelmeer, den Karst und die Pannonische Ebene vereint. Außer Skitouren in den weitläufigen Bergregionen rund um den Gipfel des Triglav und Sonnenbädern am Golf von Triest finden Outdoor-Abenteurer im Soča-Tal beste Voraussetzungen für Rafting-Touren oder Kajak-Abenteuer. In einem Land, das nicht viel größer als Thüringen ist, aber Berge, Strände, Seen und unberührte Natur zugleich bietet, kommen auch Wanderfreunde voll auf ihre Kosten.

In Ljubljana sollten Sie auf jeden Fall einen Stopp einlegen. Die Stadt ist lebendig, wunderschön und wird oft das Venedig der Alpen genannt. Ebenso empfehlenswert ist Bled mit seinen klaren Seen und der Burg, die sich auf einem 139 Meter hohen Felsen über dem See erhebt.

1000 Ljubljana(SI) Camping Resort Ljubljana 17 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Zu den malerischsten mittelalterlichen Städten gehört Piran, das auf die jahrtausendealte Kultur der Salzgewinnung zurückblickt. Dem historischen Erbe Sloweniens kann man auch unterirdisch begegnen: Die Grotte von Postojna ist die meistbesuchte Schauhöhle Europas, in der seit 140 Jahren eine Höhlenbahn in das magische Geflecht aus unterirdischen Gängen führt.

Vormittags auf den Berg und nachmittags Kultur? Das ist in Slowenien aufgrund der kurzen Distanzen ein Kinderspiel.