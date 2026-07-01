Endlich Allrad bei Carado: CV595 X-Edition auf VW Crafter 4x4 mit Heckverbreiterung

Mit dem CV595 X-Edition präsentiert die Marke Carado ihren neuen Offroad-Camper. Kompakt, robust und alltagstauglich, all diese Attribute soll der Campervan auf Crafter-Basis vereinen. Wem der Anblick vertraut vorkommt, hat recht, die Schwesternmarke Sunlight präsentierte mit dem IBEX 2025 schon ein ähnliches Konzept. Die Serienversion des Sunlight-Offroad-Fahrzeugs startet allerdings auch erst zur Saison 2027 mit der Produktion.

Carado und Sunlight gehören beide zur Erwin Hymer Group – und teilen sich oft die Fahrzeugplattformen. Der Sunlight IBEX ist aktuell der einzige 6-Meter-4x4-Campervan von einem großen Hersteller auf VW-Crafter-Basis im gesamten Campingmarkt – nun bekommt er konzerninterne Gesellschaft.

VW Crafter 4x4 als robuste Basis Der CV595 X-Edition rollt mit Allradantrieb, Automatikgetriebe und 163 PS an. Mit 5,98 Metern Länge bleibt der Camper Van kompakt und gut handlich – auch auf engen Bergstraßen und unbefestigten Wegen. Die optionale Offroad-Bereifung von Loder ergänzt das Setup für anspruchsvolleres Terrain.

Clevere Raumlösung auf knapp sechs Metern Der Innenraum des CV595 X-Edition hat mit 1,98 Meter eine komfortable Stehhöhe und Platz für bis zu vier Personen. Die Verbreiterungsbacken im Heck schaffen eine Liegfläche von 2 × 1,36 Meter im Querdoppelbett. Eine verschiebbare Schottwand trennt Schlaf- und Wohnbereich flexibel voneinander. Das platzsparende Bad mit Falttür und Klappwaschbecken nutzt den verfügbaren Raum effizient.

Modernes Interior-Design Durch die neu gestalteten Dachschränke mit Beleuchtung und den PVC-Boden in "Vulcan Grey" wirkt der Innenraum moderne und robust. Die Wohnwelt "Forest Shadow" erscheint hell und einaden, während das Holzdekor "Visby Oak" natürliche Wärme ausstrahlt.

Eine teil-integrierte Dachmarkise erweitert den Wohnraum nach außen und bietet Wetterschutz beim Outdoor-Aufenthalt.

Was dürfen Camperinnen und Camper noch erwarten? Der CV595 X-Edition ist das Schwestermodell des Sunlight IBEX – beide stammen aus der Erwin Hymer Group. Da beide Fahrzeuge auf derselben Plattform aufbauen, sind einige weitere Features wahrscheinlich:

Getriebe: Vermutlich kommt auch beim Carado ein 8-Gang-Wandlerautomatikgetriebe zum Einsatz, wie es beim IBEX serienmäßig verbaut ist.

Vermutlich kommt auch beim Carado ein 8-Gang-Wandlerautomatikgetriebe zum Einsatz, wie es beim IBEX serienmäßig verbaut ist. Dachkonstruktion: Beim IBEX sorgt eine robuste GFK-Dachkonstruktion für die großzügige Stehhöhe.

Beim IBEX sorgt eine robuste GFK-Dachkonstruktion für die großzügige Stehhöhe. Kühlschrank: Der IBEX verfügt über einen ausziehbaren Kühlschrank, der sowohl von innen als auch von außen zugänglich ist – ein praktisches Feature, das auch beim Carado denkbar wäre.

Der IBEX verfügt über einen ausziehbaren Kühlschrank, der sowohl von innen als auch von außen zugänglich ist – ein praktisches Feature, das auch beim Carado denkbar wäre. Offroad-Paket: Beim IBEX umfasst das optionale Offroad-Paket unter anderem eine Unterfahrschutzplatte, einen Dachlastträger, Zusatzscheinwerfer und Traktionsbretter. Ob Carado ein ähnliches Paket anbietet, ist noch nicht bekannt. Preis Preise sind sowohl für den Carado CV595 X-Edition als auch für den Sunlight IBEX aktuell noch nicht bekannt. Ob der Preis also gleich ist und man bei Sunlight und Carado wieder einmal nur einen anderen Look kauft oder sich die Preise tatsächlich unterscheiden werden, ist noch unklar.

Carado-Version: Warum jetzt? Schon im vergangenen Jahr präsentierte Sunlight nicht nur den IBEX, sondern auch den Cliff 590 4x4 Greentrek als Offroader. Bei Carado blieb es ruhig. Die Möglichkeit bestand, dass Carado das Allrad-Feld komplett der Schwesternmarke überließ. Doch mit dem CV595 X-Edition zeigen sie, sie haben nur auf den richtigen Moment gewartet. Jetzt, wo der Sunlight IBEX Serienreife erreicht hat und eine Produktion im Werk anläuft, hängt sich auch Carado dran und nutzt diese Plattform zur Verwirklichung einer eigenen Interpretation.

Carado CV595 X-Edition – Daten im Überblick:

Basis: VW Crafter 4x4, 163 PS, Automatikgetriebe

VW Crafter 4x4, 163 PS, Automatikgetriebe Maße (L): 5,98 m

5,98 m Stehhöhe: 1,98 m

1,98 m Schlafplätze: 2

2 Zul. Gesamtgewicht: k. A.

k. A. Preis: noch nicht bekannt