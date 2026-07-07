Cool und günstig, oder nicht? Das Storm-Line-Wohnmobil von Benimar ist sexy, aber...

Schon beim ersten Blick auf die anthrazitfarbene Front des Benimar Storm-Line-Teilintegrierten, den markanten Ford-Raptor-Grill und die grauen GFK-Wände weiß ich: Hier hat jemand nachgedacht über Design, über Details, über das, was Camper heute wirklich wollen. Kein 08/15-Weiß, kein Einheitsbrei. Sondern ein Statement auf vier Rädern.

Das Querbett-Modell Benimar Tessoro T443, den die spanische Marke fürs Modelljahr 2027 herausbringt, finde ich stimmig konzipiert. Als Sondermodell Storm Line wird er plötzlich superattraktiv – nicht nur wegen seines Looks, sondern weil er ein Gefühl vermittelt: Freiheit, Abenteuer, Individualität. Er zeigt, dass man kein teures 4x4-Wohnmobil braucht, um Abenteuer-Feeling zu haben.

Storm-Line-Sondermodell: Ein Wohnmobil, das Blicke fängt Als ich den T443 Storm Line zum ersten Mal in Echt sehe, bleibt mein Blick sofort an der Front hängen. Die anthrazitfarbene Fahrerkabine, die grauen Paneele, der schwarze Ford-Kühlergrill – das ist kein Zufall, sondern ein durchdachtes Designkonzept.

Die GFK-Seitenwände in Grau sind eine Premiere bei Benimar und wirken sofort hochwertig, fast schon edel. Dazu kommen die schwarzen 16-Zoll-Alufelgen und die Allwetterreifen, die nicht nur gut aussehen, sondern auch praktisch sind. Das Basisfahrzeug Ford Transit Trail bringt verbesserte Traktion mit. Ein echtes Expeditionsmobil wird er dadurch nicht.

Sophia Pfisterer Markanter geht’s nicht: Der Ford-Raptor-Grill in Schwarz, anthrazitfarbene Fahrerkabine und Bi-Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht



Was steckt wirklich drin im Stormline? Das Pack Storm Line (1.990 Euro) macht den Unterschied. Es beinhaltet das unverwechselbare Exterieur: graue Heck- und Seitenwände, den Raptor-Grill in Schwarz, schwarzen Stoßfängern und das Stormline-Dekor.

Der T443 Storm Line ist mehr als nur ein hübsches Gesicht. In Verbindung mit der Storm Line muss man das Pack Northautokapp (9.990 Euro) dazubestellen, das ihn zum Allrounder macht. Es beinhaltet:

Wintertauglichkeit : Einen isolierten und beheizten Abwassertank , eine isolierte Trittstufe und eine Truma 6000 W-Heizung mit 230 V – perfekt für alle, die nicht nur im Sommer unterwegs sind.

: Einen isolierten und , eine isolierte Trittstufe und eine Truma 6000 W-Heizung mit 230 V – perfekt für alle, die nicht nur im Sommer unterwegs sind. Fahrkomfort : Einen 165-PS-Motor , Automatikgetriebe, adaptive Geschwindigkeitsregelung, Pre-Collision-Assistent 2.2, Stop&Go-System, Navi, beheizte Windschutzscheibe und Bi-Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht.

: Einen , Automatikgetriebe, adaptive Geschwindigkeitsregelung, Pre-Collision-Assistent 2.2, Stop&Go-System, Navi, beheizte Windschutzscheibe und Bi-Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht. Look: Magnetic grey metallic als Karosseriefarbe und spezielle Außendekoration.

Benimar Blick ins Innere: L-Sitzgruppe mit Panoramafenster, die Küche in Marmoroptik und das elektrische Hubbett (1,91 x 1,40 m).



Das Pack Plus (2.795 Euro) muss man ebenfalls dazu bestellen. Es bringt unter anderem mit:

Autarkie: 200-W-Solarmodul , Vorbereitung für eine zweite Aufbaubatterie, TV-Vorbereitung

, Vorbereitung für eine zweite Aufbaubatterie, TV-Vorbereitung Komfort: Parksensoren, Kurvenlicht, XL-Aufbautür mit Fenster und Verdunkelung, abschließbares Handschuhfach. Innenraum: Gemütlichkeit meets Lifestyle Der Innenraum wirkt wohnlich und großzügig, fast wie ein kleines Luxus-Apartment. Die Marmor-Oberflächen wirken edel, die Ambientebeleuchtung und die LED-Außenbeleuchtung schaffen eine gemütliche Atmosphäre. Die Skyview-Dachluke lässt viel Licht herein und macht den Raum noch freundlicher.

Die Küchenzeile ist in L-Form aufgebaut und schließt direkt an die Sitzgruppe an. Sie wirkt dadurch nicht besonders ausladend, aber beinhaltet alles, was man benötigt.

Sophia Pfisterer Wirkt überraschend groß: Das Bad auf der Beifahrerseite mit abgetrennter Duschkabine.

Gegenüber der Küche liegt ein überraschend großzügiges Badezimmer. Vor allem, da die Duschkabine fest eingebaut ist und man hier nicht mit Schwenkwänden hantieren muss, um sie aufzubauen, ist vor allem vor dem Waschbecken viel Platz.

Das Querbett: Schlafhöhle über der Heckgarage Etwas enger wirkt dagegen der Einstieg ins Schafgemach hinten. Das Querbett im Heck ist 1,98 x 1,40 Meter groß – perfekt für zwei Personen. Von außen wirkt es etwas gedrungen, da sich das Bett abgrenzt. Aber als ich darin kurz probe liege, fühle ich mich geborgen wie in einer Schlafhöhle – kuschelig und privat.

Sophia Pfisterer Das Querbett (1,98 x 1,40 m) ist kuschelig, privat und dank der hohen Einstiegshöhe mit viel Stauraum darunter.



Der Einstieg ist recht hoch, weil sich darunter die erweiterte Heckgarage befindet. Die Heckgarage ist 100 x 132 cm groß. Das sind 12 cm mehr als beim Vorjahresmodell. Perfekt für Campingmöbel, Sportgeräte oder sogar ein kleines E-Bike.

Für wen ist der T443 Storm Line gemacht? Der T443 Storm Line ist für alle, die kein Standard-Wohnmobil wollen. Für Paare, die Individualität lieben. Für Abenteuerlustige, die Offroad-Look mögen, aber nicht auf Komfort verzichten wollen. Und für Langzeitcamper, die Wert auf Autarkie und Wintertauglichkeit legen.