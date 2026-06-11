Bulli-Upgrade 2027: VW California guckt jetzt mit auf die Ampel

Volkswagen Nutzfahrzeuge startet den Vorverkauf der neuen Evolutionsstufe von Multivan (Pkw) und California (Camping-Version). Beim Reisemobil geht es vor allem um mehr Technik, mehr Licht, mehr Ordnung im Cockpit – und spürbar mehr Komfort fürs Campen.

Bei der Motorisierung ist der eHybrid 4Motion das Highlight der Saison: Der Plug-in-Hybrid kommt mit Allrad, 180 kW (245 PS) Systemleistung und 19,7-kWh-Lithium-Ionen-Batterie. Zusätzlich gibt es beide Modelle wieder als Fronttriebler mit TDI (110 kW/150 PS) sowie mit TSI (150 kW/204 PS). Der California basiert dabei grundsätzlich auf der verlängerten Multivan-Version. Letzterer ist künftig in zwei Karosserielängen erhältlich.

Mehr Sicherheit & Komfort: Neue Assistenzsysteme Im Mittelpunkt der eigentlichen Innovationen steht der weiterentwickelte Travel Assist. Er bietet nun erstmals eine automatische Ampelerkennung und unterstützt auf der Autobahn mit assistiertem Spurwechsel.

Ebenfalls integriert: der Emergency Assist. Dieses System lenkt den Bulli in Stufen auf den Stand- oder Randstreifen und bringt ihn dort zum Stehen, falls die fahrende Person einen medizinischen Notfall erleidet.

Frisches Design: Neues Exterieur Vorn wirkt der VW California aufgeräumter. Volkswagen hat die Frontpartie unterhalb der Motorhaube neu gestaltet – prägend sind die größeren LED-Scheinwerfer und das markantere Tagfahrlicht, das wie eine "Augenbraue" über den Modulen liegt. Eine Querspange verbindet die Scheinwerfer, in höheren Versionen sogar illuminert.

Dazu kommen neue Details für den Look: neue Farben, neue Felgen und ab Sommer 2026 erstmals auch eine Mattlackierung (Indiumgrau Matt). Insgesamt wurden sechs der 16 Farbkombinationen neu abgemischt – beim California sind inklusive Aufstelldach-Varianten 24 Kombinationen verfügbar.

Bei den Rädern gibt es neue Designs in 17, 18 und 19 Zoll. Und: Die 16-Zoll-Räder entfallen, das Basisrad ist nun eine 17-Zoll-Stahlfelge.

Modernes Cockpit: Digital und intuitiv Innen legt VW deutlich nach. Die neue Schalttafel wirkt hochwertiger, mit neuen Oberflächen und Ziernaht. Technisch zieht eine neue Generation ein: Digital Cockpit mit drei schnell wechselbaren "Views" und ein freistehend angeordnetes Infotainment-Display mit 12,9 Zoll (32,8 cm), neuer Menüstruktur und Grafik.

VW Im Cockpit wurde die Schalttafel neu gestaltet, das Touchdisplay des Infotainmentsystems ist jetzt freistehend angeordnet und auf 12,9 Zoll gewachsen.



Unter dem Display sitzen beleuchtete Touchslider für Audio und Klima. Die DSG-Bedienung (automatisiertes Schaltgetriebe) wandert an einen Lenkstockschalter rechts an der Lenksäule. Alle Multivan und California haben künftig ein DSG an Bord.

Mehr Camping-Komfort Für Camper zählt, was den Alltag an Bord leichter macht. Genau hier setzt VW an: Die elektrische Standklimatisierung des California eHybrid 4MOTION kann künftig bis zu acht Stunden ohne Unterbrechung laufen – zum Kühlen, Belüften und Heizen beim Laden, Parken oder Campen. Zusätzlich hat der California als Reisemobilversion wie gehabt eine klassische Standheizung für den Dauerbetrieb an Bord, die über das Kraftstoffsystem arbeitet – serienmäßig ist die Heizung in der Top-Version California Ocean drin, sonst optional bestellbar.

Praktisch wird es ebenfalls: Die induktive Ladeschale lädt mit 25 statt 5 Watt, USB‑C steigt von 45 auf 60 Watt pro Stecker. Serienmäßig kommen weitere USB‑C‑Schnittstellen im Fond dazu. Und wer viel fährt: Memory- und Massagefunktion gibt es erstmals zusätzlich für den Beifahrersitz in Verbindung mit optionalen AGR ErgoComfort Sitzen.