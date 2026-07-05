Dieser Wohnwagen klappt alles um – der Silver 442 ist die Faltcaravan-Sensation 2027!

Die französische Marke Mini Freestyle aus dem Trigano-Konzern legt ihre cleveren Wohnwagen mit Klappdach für die Saison 2027 neu auf. Die kleinen und leichten Wohnwagen eignen sich besonders gut für kompakte oder elektrische Zugfahrzeuge und sollen nun mit mehr Wohnlichkeit im Interieur punkten.

Zwei Grundrisse sind im Angebot: Der Mini Freestyle Silver 380 richtet sich mit Stockbetten und Doppelbett an Familien, der Silver 442 mit komfortablen Längseinzelbetten zielt auf Paare. Letzteren konnte sich CARAVANING bei der ersten Präsentation in Deutschland bereits genauer anschauen.

Wichtigste Besonderheit der Silver-Modelle ist ihr Klappdach mit festen Wänden statt des üblicherweise verwendeten Zeltstoffs. Das sorgt für eine bessere Isolierung und Unempfindlichkeit bei Regen und Feuchtigkeit.

Klappdach mit festen Wänden In die klappbaren Seitenwände hat Mini Freestyle sogar Fenster integriert, sodass mehr Tageslicht in den Wohnwagen gelangt und sich das Fahrzeug besser lüften lässt. Da im Dach jedoch keine Luken verbaut und an der Decke keine Spots oder Lampen montiert sind, bleibt es im Innenraum trotzdem recht dunkel.

Simon Ribnitzky Blick in Küche und Schlafzimmer: Der Mini Freestyle Silver 442 wirkt wie ein großer Caravan.

Der Klappmechanismus des Daches funktioniert teilelektrisch: Das Dach und die vorderen und hinteren Wandelemente fahren auf Knopfdruck hoch. Die Seitenteile müssen dann manuell hochgeklappt und verriegelt werden – das ganze Prozedere dauert nur wenige Minuten. Ist das Dach aufgestellt, beträgt die Stehhöhe im Silver 442 195 Zentimeter und damit so viel wie in einem herkömmlichen Wohnwagen.

Komfortable Einzelbetten im Bug Der Grundriss im 4,88 Meter langen Aufbau ist klassisch aufgeteilt. Vorn befinden sich die Einzelbetten (je 195 Zentimeter lang). Im oberen Bereich reicht die Liegefläche über die gesamte Fahrzeugbreite, am Fußende gewährleistet ein v-förmiger Einschnitt bequemen Zugang. Wer die Lattenroste aufstellt, erreicht einen riesigen Stauraum.

Simon Ribnitzky Die Einzelbetten mit komfortablen Matratzen sind je 1,95 Meter lang.



Auf Höhe der Achse baut der Hersteller rechts den Küchenblock mit Spüle, Zweiflammen-Gaskocher und Kompressor-Kühlschrank ein. Gegenüber befindet sich ein abtrennbares Bad. Auch hier setzen die Franzosen auf feste Klappwände statt Zeltstoff, um das Bad zu separieren. Es bietet neben Banktoilette und Waschtisch auf Wunsch sogar eine Duscheinrichtung.

Im Heck findet sich schließlich die Sitzgruppe mit gegenüberliegenden Bänken und an der Rückwand eingehängtem Tisch. Zwei Personen sitzen sich hier bequem gegenüber. Die Polster sind angenehm dick und fest.

Simon Ribnitzky Die Sitzgruppe im Heck bietet genug Platz für zwei Personen.



Fahrradträger am Heck möglich Weil die Deichsel zu kurz für einen Fahrradträger ist, installiert Mini Freestyle unter dem Heckleuchtenträger eine Quertraverse, die eine Anhängerkupplung für einen Radträger aufnimmt. Eine praktische Idee – wenn auch für Gewichtsverteilung und Stützlast nicht ideal.

Das Klappdach macht den kleinen Franzosen relativ teuer. Mindestens 24.990 Euro werden für einen neuen Silver 442 fällig. Die Ausstattung ist dabei weitgehend urlaubsklar, extra kommt wie bereits erwähnt die Duschausrüstung sowie ein fester Wassertank statt Kanister.

Mini Freestyle Silver 442: Infos und Preis Länge/Breite : 5,91/2,03 Meter

: 5,91/2,03 Meter Höhe eingeklappt/ausgeklappt : 1,96/2,33 Meter

: 1,96/2,33 Meter Zulässige Gesamtmasse : 1.050 – 1.300 kg

: 1.050 – 1.300 kg Grundpreis: 24.990 Euro