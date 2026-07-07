Carbon-Wohnmobil mit Allrad: Zum Caravan Salon Düsseldorf kommt der Atlantis Carbon 4x4

Auf dem Caravan Salon 2026 in Düsseldorf (28. August bis 6. September) wird Atlantis mit dem Carbon 4x4 ein Wohnmobil präsentieren, das optisch und technisch für Furore sorgen will. Wir zeigen alle Vorab-Infos und erste Bilder – und verraten, was hinter der Ankündigung steckt.

Carbon-Monocoque: Ungewöhnlich für den Wohnmobilbau Atlantis setzt beim Carbon 4x4 auf eine fugenlose Carbonfaser-Kabine, die wie der Rumpf eines Segelboots gefertigt wird. Das Ergebnis: eine extrem steife, leichte und langlebige Struktur, die Vibrationen und Torsion auf Schotterpisten besser standhält als herkömmliche Aufbauten.

Carbon ist im Rennsport und in der Luftfahrt längst Standard, im Wohnmobilbau aber noch eine Seltenheit. Atlantis zeigte bereits zum Marktstart der Marke, dass sie sich darauf spezialisiert mit den Teilintegrierten Atlantis Deluxe 595 und 695. Der Vorteil von Carbon liegt auf der Hand: weniger Gewicht, mehr Stabilität, bessere Isolierung – und damit mehr Komfort auf langen Reisen.

Atlantis

Die Schattenseiten von Carbon: Die Reparatur nach einem Unfall ist aufwendig und teuer, und die Herstellung erfordert spezielles Know-how. Ob sich das Material im harten Offroad-Campingeinsatz bewährt, muss sich erst zeigen. Bisher gibt es kaum Langzeiterfahrungen mit Carbon-Wohnmobilen – aber Atlantis will genau das ändern.

Mercedes-Benz Sprinter 4x4

Atlantis

Als Fahrgestell dient der Mercedes-Benz Sprinter 4x4 mit 190 PS, 9G-TRONIC-Automatik und Torque-on-Demand-Allrad. Der Sprinter ist eines der beliebtesten Basisfahrzeuge für Offroad-Wohnmobile – robust, servicefreundlich und mit guter Ersatzteilversorgung. Die neueste Generation der Fahrerassistenzsysteme (ADAS) sorgt für Sicherheit auf der Straße und im Gelände.

Allerdings könnte die Leistung bei schweren Geländeeinsätzen oder hoher Zuladung knapp werden – besonders im Vergleich zu stärker motorisierten Konkurrenten MAN TGE, den es mit bis zu 202 PS gibt. Und: Ohne mechanische Differenzialsperre kann der Sprinter auf losem Untergrund oder steilen Passagen trotz elektronischer Traktionshilfe an seine Grenzen geraten.

Autarkie und Komfort Atlantis wirbt mit einer konsequent gasfreien Ausstattung: Diesel-/Elektroheizung, Lithium-Batterien, Solarmodule und ein Energiemanagementsystem für maximale Autarkie. Die beheizten Frisch- und Abwassertanks bieten 180 Liter Fassungsvermögen und machen das Fahrzeug gemeinsam mit dem isolierenden Doppelboden fit für extreme Klimabedingungen.

Doch wie lange hält die Autarkie wirklich? Bei schlechtem Wetter oder hohem Stromverbrauch stoßen Lithium-Batterien und Solarmodule an ihre Grenzen. Viele Hersteller setzen hier auf Hybridlösungen, die Gas beinhalten – Atlantis geht einen konsequenten, aber riskanten Weg.

Platz und Steigfähigkeit

Atlantis

Mit 6,75 Metern Länge und nur 2,15 Metern Breite ist der Carbon 4x4 schmaler als viele Konkurrenten – ein Vorteil auf engen Pisten und in Städten. Die beiden Grundrisse (quer eingebautes Heckdoppelbett oder Einzelbetten) und die serienmäßige Heckgarage mit Heizung und Steckdosen sind praxisnah. Für Langzeitreisende könnte der Platz im Innenraum allerdings knapp werden – für längere Reisen ist ein echtes Expeditionsmobil vielleicht die bessere Wahl.

Die versprochene Steigfähigkeit von 30 % klingt beeindruckend, aber in der Praxis scheitern viele Wohnmobile an losem Untergrund oder zu geringer Bodenfreiheit. Ob der Carbon 4x4 hier wirklich hält, was er verspricht, wird sich zeigen.

Einen Preis verrät Atlantis aktuell noch nicht.

Atlantis Carbon 4x4 (2027): Daten

Atlantis

Basisfahrzeug : Mercedes Sprinter, 2.0 Turbodiesel, 190 PS, 4x4 Torque on Demand

: Mercedes Sprinter, 2.0 Turbodiesel, 190 PS, 4x4 Torque on Demand Länge/Breite/Höhe : 6,75/2,15/2,10 Meter

: 6,75/2,15/2,10 Meter Sitz-/Schlafplätze : 4 / 2 (+2 je nach Grundriss)

: 4 / 2 (+2 je nach Grundriss) zulässiges Gesamtgewicht : 4,1 Tonnen

: 4,1 Tonnen Preis: nn.