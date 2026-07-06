Wohnmobil ohne Landstrom kühlen: Mobile Akku-Klimaanlagen als Alternative für Camper

35 Grad im Kastenwagen, die Sonne brutzelt aufs Blech, der Dachlüfter schaufelt nur noch heiße Luft. Wer dieses Szenario kennt, hat sich garantiert schon gefragt, ob es eine flexible Klimaanlage gibt. Eine ohne Landstrom und Ausschnitt, den der Techniker vorher ins Dach sägen muss.

Das Problem: Fest installierte Klimaanlagen sind oft zu teuer, etwas schwerer und für das Autark-Stehen ohne Zusatzausstattung nicht geeignet. Genau hier setzen die neuen mobilen Akku-Klimaanlagen fürs Camping an. Wir schauen uns die beiden vielversprechendsten Modelle – Ecoflow Wave 3 und Zerobreeze Mark 3 – an und vergleichen sie mit den etablierten Dachklimaanlagen von Dometic und Truma ein.

Echte Kompressoren statt Ventilator-Geplänkel Zunächst die wichtigste Abgrenzung: Die Rede ist nicht von Verdunstungskühlern, sondern von echten tragbaren Klimaanlagen. Sowohl die EcoFlow Wave 3 als auch die Zero Breeze Mark 3 arbeiten mit echten Kompressoren und dem umweltfreundlichen Kältemittel R290.

Der Mark 3 besitzt einen eingebauten Mikro-Zweizylinder-Kompressor, der echte gekühlte Luft liefert, ohne Eis oder Wasser.

Die Wave 3 gehört zu den wenigen mobilen Klimaanlagen mit zwei isolierten Schläuchen. Bei den meisten Nachrüst-Klimaanlagen gibt es nur einen Schlauch, was nicht besonders effektiv ist. Beide Geräte nutzen also das gleiche physikalische Prinzip wie eine Dachanlage.

EcoFlow Wave 3: Der Leistungsprimus

In nur 15 Minuten senkt die Wave 3 laut Hersteller die Temperatur um 8 °C, dank 6 100 BTU Leistung. Damit verfügt sie über die höchste Kühlleistung unter den tragbaren Akku-Geräten. Das Gerät allein wiegt 15,6 kg und misst nur 519 × 297 × 336 Millimeter. Es kann mit 230-Volt-Lanstrom und einem Akku betrieben werden.

Richtig autark wird die Wave 3 mit der optionalen Zusatzbatterie. Ecoflow gibt bis zu 8 Stunden ununterbrochene Nutzungsdauer an und verspricht dank hochwertiger LFP-Zellen eine Lebensdauer von bis zu zehn Jahren bei täglichem Gebrauch. Durch die Kombination von AC- und Solarladung über eine Solartasche kann die Zusatzbatterie in nur 75 Minuten vollständig aufgeladen werden. Wer viel fährt, profitiert vom Alternator Charger: Mit dem EcoFlow Batterieladegerät laden Camper den Akku auch während der Fahrt übers 12-Volt-Bordnetz.

Im Schlafmodus arbeitet die Wave 3 angeblich mit nur 44 dB, etwa so laut wie ein leises Gespräch. Praktisch: Wenn der Wassertank fast voll ist, sendet die App eine Erinnerung. Die Wave 3 kostet 899 Euro (UVP), das Bundle aus Wave 3 und Zusatzbatterie 1 499 Euro. Ecoflow verkauft eine magnetische Fensterabdichtung für die Schläuche, die sich in die Seitenfenster des Cockpits hängen lässt.

Zero Breeze Mark 3: Der Leichteste seiner Klasse

Wer jedes Gramm zählt, greift zur Mark 3. Sie wiegt nur 22 lbs (ca. 10 kg) und ist die kleinste, leichteste 5 280-BTU-Klimaanlage. In 5 Minuten kühlt sie angeblich um 11 °C herunter. Das Setup dauert 5 Minuten, ganz ohne Bohren oder Kabel.

Beim Akku setzt Zero Breeze auf ein abnehmbares 1 022-Wh-Paket. Wer längere Laufzeiten benötigt, kann bis zu 5 Akkus verbinden, um kontinuierliche Kühlung sicherzustellen.

Zero Breeze Cleveres Zubehör: Zero Breeze verkauft für die ,mobile Klimaanlage Mark 3 eine Schablone für das Seitenfenster. in der sich Lutausgänge für die Abluftschläuche der Klimaanlage befinden.

Sieben Modi passen sich jeder Situation an: Rocket, Cool, Sleep, Fan, Dry, Care und Heating. Im Sleep Mode sinkt die Lautstärke auf 46 dB. Statt App-Zwang liefert Zero Breeze eine Funk-Fernbedienung mit 10 Meter Reichweite, die sogar durch eine Wand funktioniert. Das Kondenswasser? Läuft automatisch ab, gesteuert von einem Sensor und einer Pumpe. Der Einstiegspreis liegt bei 1 299 Dollar für das Gerät ohne Akku. Zero Breeze liefert außerdem cleveres Zubehör wie Schabloenen für das Fenster mit, in deren Luftauslässe die Schläuche montiert werden können.

Vergleich: mobile Klimaanlage gegen Dachklimaanlage Wer ein Reisemobil ganzflächig kühlen will, kommt bisher nicht an Dachanlagen vorbei. Die Dometic FreshJet FJZ4 1500M (1.500 W, bis 5,5 m Fahrzeuglänge) und die Truma Aventa compact 2. Generation (1.700 W, bis 6 m) spielen leistungsmäßig in einer ähnlichen Klasse wie die EcoFlow Wave 3 (1.800 W) und der Mark 3 (1.550 W). Genau das macht den Vergleich spannend.

Kühlung: Dachanlagen verteilen kühle Luft gleichmäßiger im Fahrzeug. Wobei die genannten Modelle nur für relativ kompakte Fahrzeuge geeignet sind. Für länger Wohnmobile und Campingbusse brauchen Campende auch leistungsstärkere Dachklimaanlagen. Mobile Klimaanlage kühlen punktuell – für Schlafbereich, Alkoven oder Dachzelt reicht das völlig. Einbau: Beide Dachanlagen benötigen einen 40 × 40 cm Dachausschnitt und manchmal noch einen Einbaurahmen (Dometic nicht) Luftverteiler. Sie müssen oft in der Werkstatt von Fachkräften montiert und angeschlossen werden. Tragbare Geräte stehen in Minuten betriebsbereit auf dem Boden.

CARAVANING Dachklimaanlagen sind die beste Lösung um Wohnmobile zu kühlen, sie müssen aber in der Regel in Fachwerkstätten montiert werden, was zusätzlich kostet.

Autarkie: Dachanlagen laufen mit 230 V Landstrom. Ein autarker Betrieb erfordert Wechselrichter und eine Lithiumbatterie mit ausreichend Kapazität, was nochmals zwischen 500 und 1000 Euro kostet – abhängig von den Modellen. Tragbare Akku-Klimaanlagen bringen ihren Speicher einfach mit. Gewicht: Die Dometic wiegt 25,2 kg, die Truma 23,2 kg (inkl. Luftverteiler) – beides lastet auf dem Dach und hebt den Schwerpunkt. Wave 3 (15,6 kg) und Mark 3 (ca. 10 kg) reisen im Stauraum. Lautstärke: Beide Dachanlagen setzen auf leise Inverter-Kompressoren, konkrete dB-Werte fehlen teils. Die Wave 3 schafft 44 dB im Schlafmodus, der Mark 3 46 dB – nachts ein klarer Vorteil. Kosten: Mit Luftverteiler, Zusatz-Equipment und Einbau liegen Dachanlagen schnell bei 1.500–2.500 Euro. Tragbare Geräte mit Akku starten bei ca. 1.500 € – ohne Einbaukosten. Praxis-Tipps: So holst du das Maximum raus Markus Wolf beschreibt in einem Video auf seinem YouTube-Kanal Fan4Van am Beispiel der Ecoflow Wave 2 (ältere Variante) anschaulich, worauf es ankommt. Wer die Nachteile einer festen Dachklimaanlage scheut, findet in mobilen Klimaanlagen mit Akku eine flexible Alternative. Diese kompakten Kraftpakete sind in den letzten Jahren immer leistungsfähiger und sparsamer geworden. In einem gemeinsam mit promobil publizierten Ratgeber weist er auf die Schwächen hin: Das Gerät ist sperrig, die Schlauchführung aufwendig und der Strombedarf hoch. Weil es nur wenige Modelle mit eigenen Akkus gibt, saugen sie die Fahrzeugbatterie schnell leer. Beim Kühlen entsteht Kondenswasser, bei hoher Luftfeuchtigkeit können das mehrere Liter pro Tag sein.

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Praxiserfahrungen und Tipps:

Spot-Kühlung statt Raumkühlung: Tragbare Geräte dieser Leistungsklasse kühlen den Bereich direkt vor dem Gerät spürbar herunter. Das gesamte Fahrzeug in der prallen Sonne auf Wunschtemperatur bringen können sie nicht. Die Physik setzt die Grenze, nicht das Gerät.

Tragbare Geräte dieser Leistungsklasse kühlen den Bereich direkt vor dem Gerät spürbar herunter. Das gesamte Fahrzeug in der prallen Sonne auf Wunschtemperatur bringen können sie nicht. Die Physik setzt die Grenze, nicht das Gerät. Isolierung schlägt BTU: Die Effektivität hängt weniger von der Kühlleistung ab als von der Fahrzeugisolierung. Thermomatten an der Frontscheibe und ein Vorhang zwischen Fahrerhaus und Wohnbereich sind für solche Fälle ein gutes Sommerzubehör.

Die Effektivität hängt weniger von der Kühlleistung ab als von der Fahrzeugisolierung. Thermomatten an der Frontscheibe und ein Vorhang zwischen Fahrerhaus und Wohnbereich sind für solche Fälle ein gutes Sommerzubehör. Akkulaufzeit realistisch planen: Die beworbenen sechs bis acht Stunden gelten nur im sparsamsten Modus. Bei Hitze muss regelmäßig auf Max gewechselt werden – die reale Laufzeit schrumpft erheblich. Solar stützt den Akku, ersetzt den Verbrauch aber nicht.

Die beworbenen sechs bis acht Stunden gelten nur im sparsamsten Modus. Bei Hitze muss regelmäßig auf Max gewechselt werden – die reale Laufzeit schrumpft erheblich. Solar stützt den Akku, ersetzt den Verbrauch aber nicht. Schlauchführung durchdenken: Die warme Abluft muss raus. Jede Fensteröffnung bedeutet Wärmeeintrag und Sicherheitsrisiko. Viele Nutzer helfen sich mit 3D-gedruckten Fensteradaptern.