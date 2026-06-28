Gefährlicher Mythos: Ihr Wohnmobil schützt Sie bei Gewitter nicht vor Blitzen!

Leider bietet ein Wohnmobil bzw. Wohnwagen nicht denselben Schutz wie ein Pkw. Viele Camperinnen und Camper wissen das nicht – und wiegen sich in falscher Sicherheit.

Das tödliche Problem: Der fehlende Faradaysche Käfig Die Karosserie eines normalen Autos wirkt als sogenannter Faradayscher Käfig – der Blitz wird sicher um die Insassen herum in den Boden abgeleitet. Bei einem Wohnmobil oder Wohnwagen mit einem GFK-Aufbau, also einem nicht metallischen Rahmen, gibt es diesen schützenden Käfig nicht.

Ein Fahrzeug mit Kunststoffaufbau ohne Metallgerippe oder Metallgeflecht in den Außenwänden bildet keinen Faradayschen Käfig und daher keinen Schutz gegen Blitzschlag. Ein Blitz kann ohne Weiteres in das Innere des Fahrzeugs auf metallische Gegenstände, wie Gas- oder Elektroinstallation, oder auf die Insassen durchschlagen.

Das bedeutet: Während Sie im Pkw bei Gewitter relativ sicher sind, sitzen Sie im Wohnmobil in einer ungeschützten Kunststoffbox – direkt im Visier des Blitzes!

Der Sonderfall Campingbus: Sicher – aber mit einer tückischen Ausnahme! Jetzt denken Sie vielleicht: "Ich habe einen Campingbus – der hat doch eine Metallkarosserie!" Richtig – im Wohnmobil ist man nur dann geschützt, wenn das Fahrzeug einen metallischen Aufbau besitzt. Vor allem Campingbusse und Kastenwagen sind häufig nach diesem Prinzip gebaut.

Aber Vorsicht: Ein Aufstelldach auf dem Dach und der Durchgang zu jenem sorgt für eine Lücke im Faradayschen Käfig. Bei Wohnmobilen und Wohnwagen mit Hub- oder Klappdach aus Kunststoff entsteht durch den Dachausschnitt im Faradayschen Käfig des Fahrzeuges eine Lücke.

Doch es lauert noch mehr Gefahr Wenn im Campingurlaub ein Gewitter aufzieht, gilt Obacht. Nicht nur Blitze können zur Gefahr werden, auch umherfliegende Gegenstände können Campenden und ihren Freizeitfahrzeugen gefährlich werden.

Steht man auf einem Camping- oder Stellplatz unter einem Baum, besteht die Möglichkeit, dass Teile davon während eines Gewitters auf das Freizeitfahrzeug fallen.

Am sichersten übersteht man den Angriff von Mutter Natur in der Fahrerkabine eines Wohnmobils. In diesem Teil des Fahrzeuges sind meist die höchsten Metallanteile verbaut, Gitterstrukturen integriert und ein robustes Blechgehäuse vorgesehen. Wenn es möglich ist, ziehen Sie sich bei einem Gewitter in ein sicheres Gebäude auf dem Campingplatz zurück.

➔ Im ausführlichen Ratgeber auf promobil.de erfahren Sie, wie Sie sich und Ihr Fahrzeug bei Gewitter richtig schützen – und was Sie nach dem Unwetter unbedingt kontrollieren sollten.