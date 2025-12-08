Freiheit trifft Design: Die V-Klasse-Expedition

Es gibt Fahrzeuge, die bewegen – und solche, die inspirieren. Die Offtrack V-Klasse Expedition gehört zweifellos zur zweiten Kategorie. Sie steht für einen neuen Anspruch an mobiles Reisen: kompromisslose Qualität, moderne Technik und ein sehr großzügiges Raumgefühl.

Wer zum ersten Mal einsteigt, spürt sofort, was Offtrack so besonders macht: die Liebe zum Detail. Jede Linie, jede Oberfläche, erzählt von Präzision und Erfahrung. Das Interieur besteht aus pflegeleichtem HPL-beschichteten Multiplex Birke und Eiche, fein abgestimmten Echtholzoberflächen und robustem Vinylboden in Eichenoptik – gefertigt in Manufakturqualität, passgenau bis in den letzten Millimeter.

Im Zentrum steht jedoch das Konzept: Design Yours! Die V-Klasse Expedition wurde entwickelt für Menschen, die reisen, ohne Kompromisse. Dank der stufenlos verstellbaren Rückbank mit Isofix entsteht mit wenigen Handgriffen ein großzügiges Doppelbett (125×200 cm). Küche, Waschbecken aufgesetzt oder eingelassen, 40-Liter-Frischwassertank, 40-Liter Grauwassertank, 42-Liter-Kühlschrank und Außendusche sind elegant integriert – bereit für jedes Abenteuer, vom Wochenendtrip bis zur großen Tour durch Europa.

Technologische Maßstäbe Technologisch setzt Offtrack Maßstäbe. Das Smart-Control-System mit App Steuerung vernetzt Licht, Strom, Wärme und Wassersteuerung – intuitiv bedienbar per Smartphone-App. Eine 150 Ah Lithiumbatterie, Victron-Ladeelektronik und LED-Lichtkonzepte integriert in der Akustikpaneeldecke sorgen für Unabhängigkeit, auch fernab jeder Steckdose.

Doch Perfektion liegt hier nicht nur in der Ausstattung, sondern in der Haltung. Offtrack fertigt keine Fahrzeuge von der Stange – jede V-Klasse Expedition wird individuell konfiguriert, abgestimmt auf den Menschen, der sie fährt. Vom Stoffdesign über die Materialkombination bis hin zur technischen Ausstattung entsteht ein Unikat, das Persönlichkeit ausstrahlt.

Die Basis: die Mercedes-Benz V-Klasse, zuverlässig, komfortabel und sicher. Mit modernsten Fahrerassistenzsystemen, Euro-6-Motoren und optionalem Allradantrieb (4×4) ist sie bereit für Stadt, Küste oder Gebirge.

Made in Germany Was Offtrack dabei antreibt, ist die Leidenschaft für außergewöhnliche Fahrzeuge. In Hamburg entwickelt und gebaut, vereint jedes Modell präzise Ingenieurskunst mit echter Handwerkskultur – ein Qualitätsversprechen, das man nicht nur sieht, sondern fühlt.

Die V-Klasse Expedition ist kein gewöhnlicher Camper. Sie ist eine Einladung – an alle, die das Reisen neu definieren wollen.