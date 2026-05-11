Rhön Camp Rebel XL: Offroad-Sprinter erstmals mit breitem Längsbett

Zurück zu den Wurzeln könnte man sagen. Mit dem Rhön Camp The Rebel XL wagt sich die Manufaktur nochmals an eines ihrer ersten Modelle The Rebel 4x4 und entwickelt dieses weiter.

Der Rebel XL Campingbus oder neues Kompaktmodell – nein, ein echtes Expeditionsmobil mit Wohnkoffer. Basis ist natürlich ein Sprinter. Das neue Modell wächst auf 7,20 Meter Länge, der Radstand legt um 66 Zentimeter zu. Das Fahrzeug misst 2,18 Meter in der Breite und 3,05 Meter in der Höhe. Die wichtigste Neuerung steckt aber im Wohnraum: Erstmals gibt es ein großes und breites Längsdoppelbett statt des bisherigen Querbetts. Das bringt vor allem großen Personen und Langzeitreisenden spürbar mehr Komfort.

Längsbetten mit über zwei Metern Länge Die Liegefläche misst 2,04 Meter in der Länge. Im Kopfbereich ist das Bett 1,60 Meter breit, im Beinbereich noch 1,47 Meter. Der bisherige Rebel bot im Heck ein großflächiges Querbett. In der XL muss keine Camperin mehr über den anderen klettern.

Rhön Camp Auf einem ersten Bild ist das breite Längsbett zu erkennen sowie die lange Küchenzeile.

Mehr Stauraum und verlängerte Küche Den Längenzuwachs nutzt Rhön Camp auch für eine verlängerte Küche mit 2-Flammen-Kochfeld, Spüle und Dometic-Kühlschrank. Ein 144-Liter-Frischwassertank und ein EcoFlow Powerkit sorgen für Autarkie unterwegs. Dazu kommen ein größerer Kleiderschrank, viele durchdachte Ablagemöglichkeiten, praktische Stauboxen und eine geräumige Heckgarage. Auch eine gemütliche Sitzgruppe und ein vollwertiges Bad mit Trenntoilette sind an Bord.

Bewährte Technik bleibt Die Basis bleibt der Mercedes Sprinter mit permanentem Allradantrieb. Der laufruhige 4-Zylinder-Dieselmotor OM654 arbeitet mit dem 9G-Tronic-Automatikgetriebe zusammen. Auch der robuste GFK-Kofferaufbau, die wintertaugliche Isolierung und die Truma 4DE Dieselstandheizung sind beim XL an Bord – das Fahrzeug ist damit ganzjährig und weltweit einsetzbar. Große Echtglasfenster sorgen für ein helles Raumgefühl, LED-Ambientebeleuchtung schafft abends eine angenehme Wohnatmosphäre.

Auf einem ersten Bild vom Innenraum ist ein helles Interieur mit viel weiß an den Wänden und dem Möbelbau zu sehen in Verbindung mit natürlichen Holztönen auf Arbeitsplatte, Tisch und an den Oberschränken. Die moderne Einrichtung steht im Kontrast zum groben und klar am Nutzen orientierten Äußeren.

Rhön Camp The Rebel XL: Daten Basis: Mercedes Sprinter 4x4

Mercedes Sprinter 4x4 Maße (L × B × H): 7,20 × 2,18 × 3,05 m

7,20 × 2,18 × 3,05 m Bettmaße: 2,04 × 1,60 m (Kopf) / 1,47 m (Fuß)

2,04 × 1,60 m (Kopf) / 1,47 m (Fuß) Personen: 2

2 Preis: noch nicht bekannt

Live auf der Abenteuer & Allrad Die Abenteuer & Allrad 2026 findet vom 4. bis 7. Juni in Bad Kissingen statt. Rhön Camp zeigt den neuen The Rebel XL dort am Stand T 14.