XXL-Bett, Solar und 4x4-Option für den Ford - das neue Hochdach der Nugget-Schmiede

Der beliebte Ford Transit Tourneo/Custom wurde 2023 komplett erneuert – und brachte erstmals einen Allradantrieb ab Werk mit. Eine gefragte Option, die auch beim hauseigenen Campingbus Nugget sehr beliebt ist. Doch während der Nugget zunächst nur in der Aufstelldach-Variante verfügbar war, folgte die Hochdach-Version erst im Sommer 2025. Das sorgte für ungeduldiges Warten bei Kaufinteressierten: Der Hochdach-Nugget machte in früheren Jahren den Löwenanteil der Verkäufe aus.