XXL-Bett, Solar und 4x4-Option für den Ford - das neue Hochdach der Nugget-Schmiede

Nugget-Schmiede bietet Hochdach für Ford Nugget
Neues Nugget-Hochdach mit Solar und XXL-Bett

Neuheiten 2026

Die Nugget-Schmiede ist schneller als Ford und bietet ab sofort ein neues Hochdach für den Campervan an. Was drinsteckt, kann sich sehen lassen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.02.2026
Ford Nugget, Nugget Schmiede, Hochdach, Anbau
Foto: Nugget Schmiede

Der beliebte Ford Transit Tourneo/Custom wurde 2023 komplett erneuert – und brachte erstmals einen Allradantrieb ab Werk mit. Eine gefragte Option, die auch beim hauseigenen Campingbus Nugget sehr beliebt ist. Doch während der Nugget zunächst nur in der Aufstelldach-Variante verfügbar war, folgte die Hochdach-Version erst im Sommer 2025. Das sorgte für ungeduldiges Warten bei Kaufinteressierten: Der Hochdach-Nugget machte in früheren Jahren den Löwenanteil der Verkäufe aus.

Inzwischen ist das Nugget-Hochdach bei Ford bestellbar, die ersten Auslieferungen sollen im Herbst 2026 starten. Allerdings sind bis auf Weiteres weder das Automatikgetriebe noch der Allradantrieb bestellbar – was die Begeisterung vieler Fans bremste. Diese beiden attraktiven ...

