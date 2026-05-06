Ducato-Hacks fürs Cockpit, die man danach nicht mehr missen will

Der Fiat Ducato ist das beliebteste Basisfahrzeug für Wohnmobile – doch sein Cockpit stammt aus dem Nutzfahrzeugbau. Wenn man auf längeren Etappen Getränke kühlen, das Smartphone laden oder einfach bequemer sitzen will, stößt man schnell an die Grenzen der Serienausstattung.

Es fehlt an Ablagen, brauchbaren Becherhaltern und Isolierung am Fahrerhausboden. Mit dem richtigen Zubehör lässt sich der Arbeitsplatz im Fahrerhaus zu einem richtig komfortablen Cockpit aufrüsten – ganz ohne aufwendige Umbauten.

Die meisten der hier vorgestellten Produkte passen auch in die baugleichen Schwestermodelle Peugeot Boxer, Citroën Jumper und Opel Movano. Wer den Fahrkomfort im Ducato noch weiter erhöhen will, kann das übrigens auch über die digitalen Systeme des Fahrzeugs tun. Welche versteckten Funktionen das Ducato-Cockpit ab Werk mitbringt, lesen Sie hier.

Mehr Ablage und Ordnung im Cockpit Sonnenbrille, Mautticket, Kaffeebecher – und wohin damit? Das Ducato-Cockpit bietet ab Werk kaum Ablagemöglichkeiten und keinen brauchbaren Cupholder. Diese Nachrüstlösungen schaffen Ordnung:

Armaturenbrett-Ablage – Reimo

Reimo Reimo verkauft eine Ablage für Getränke und Gegenstände, die sich einfach auf das offene Handschuhfach am Ducato-Cockpit setzen lässt.

Die Armaturenbrett-Ablage von Reimo wird einfach ins offene Handschuhfach in der Mitte des Cockpits eingelegt und bietet zwei Cupholder, ein Smartphone-Fach mit Kabeldurchführung sowie eine Ablage für Schriftstücke. Rutschhemmende Einlagen sorgen für Ruhe, das Handschuhfach bleibt vollständig nutzbar. Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006.

Preis: UVP 103 Euro

UVP 103 Euro Hier kaufen: Armaturenbrett-Ablage für Fiat Ducato bei Camping Wagner Handschuhfach-Ablage von AGLO

Karl-Heinz Augustin Die Ablage fürs offene Handschuhfach zwischen den Sitzen dient als Getränkehalter und Smartphone-Ablage.

Eine Alternative bietet die AGLO Handschuhfach-Ablage: Ebenfalls ins geöffnete Handschuhfach einlegen – fertig. Sie bietet zwei Cupholder, eine Stiftablage und ein geneigtes Fach fürs Smartphone. Gummierte Einlagen dämpfen Klappergeräusche. Passend für Fiat Ducato X250/X290 ab Baujahr 2006 und baugleiche Modelle.

Preis: UVP 120 Euro (aktuell 103 Euro bei Fritz Berger)

Hier kaufen: AGLO Handschuhfach-Ablage bei Fritz Berger Armaturenbrettkonsole von Froli Wer einen älteren Ducato (Baujahr 1994–2002) fährt, greift zur Froli Armaturenbrettkonsole. Die Ablage aus UV- und wärmebeständigem Kunststoff schafft zusätzlichen Stauraum auf dem Armaturenbrett.

Preis: UVP ca. 37 Euro

UVP ca. 37 Euro Hier kaufen: Froli Armaturenbrettkonsole bei Camping Wagner Bequemer sitzen – Rückenpolster für den Cockpitsitz Wohnmobil-Sitze sind eigentlich recht komfortabel. Trotzdem fühlt sich darauf nicht jeder Rücken wohl, vor allem während stundenlanger Fahrten in den Urlaub. Wer Verspannungen und Rückenschmerzen auf langen Etappen vermeiden will, rüstet den Fahrersitz nach.

Rücken aktiv Polster Froli

Froli Das Rückenaktiv-Polster von Froli ist eine einfache Möglichkeit, um den Sitzkomfort im Ducato zu erhöhen.

Lange Etappen fordern den Rücken. Das Froli Rücken aktiv Polster mit Lamellen-Federkern entlastet die Wirbelsäule und beugt Verspannungen vor. Das atmungsaktive 3D-AirMesh-Gewebe reduziert Hitzestau und Schweißbildung. Einfach über die Kopfstütze stülpen, per Klettverschluss fixieren – fertig.

Preis: UVP 55 Euro

UVP 55 Euro Hier kaufen: Froli Rücken aktiv Polster bei Fritz Berger Warme Füße, sauberer Einstieg – Fußraum und Matten Der Fahrerhausboden im Ducato besteht aus dünn gedämmtem Blech – im Winter zieht Kälte von unten herein, im Sommer staut sich Motorwärme. Auf dem Boden unter den Sitzen liegen dabei nicht immer Fußmatten und den Schmutz vom Schotter oder dem Rasen am Stellplatz nehmen die Campenden im Winter mit auf die Fahrt. Mit dem passenden Zubehör wird die Fahrt komfortabler.

Fußmatte fürs Fahrerhaus – Berger

Fritz Berger Die Fußmatte von Fritz Berger verspricht ein angenehmeres Gefühl auf dem Boden des Fiat Ducato.

Der hochwertige Fahrerhauskabinenteppich aus Kunststofffaser glänzt durch langlebige Ausführung dank Fersenverstärkung. Für eine optimale Befestigung ist an der Unterseite ein Klettband (selbstklebend) angenäht. Erhältlich für Fiat Ducato 230, 244, X250 und X290 – also für praktisch alle Ducato-Generationen.

Preis: UVP ca. 30 Euro

UVP ca. 30 Euro Hier kaufen: Berger Fußmatte Fahrerhaus bei Fritz Berger Einstiegsmatte – Heos

Heos Mit der Türmatte von Heos wird die Trittstufe am Einstieg komfortabler.

Für saubere Einstiege sorgt die Heos Door Mat Einstiegsmatte. Die passgenau geformte Nadelfilzmatte stoppt Schmutz und Wasser und wird per Klebe-Klett im Einstieg fixiert. Lieferung paarweise, erhältlich für alle gängigen Ducato-Generationen.

Preis: UVP 29 Euro/Paar

UVP 29 Euro/Paar Hier kaufen: Heos Door Mat Einstiegsmatte bei Fritz Berger Kühle Getränke griffbereit – Kompressorkühlboxen fürs Cockpit Wer auf langen Etappen nicht für jedes Getränk in den Wohnraum klettern will, braucht eine Kühllösung im Cockpit. Kompakte Kompressorkühlboxen arbeiten unabhängig von der Außentemperatur, passen anstelle der fehlenden Mittelkonsole zwischen die Sitze und haben oft noch Getränkehalter. Falls eine noch großer Version für den Wohnraum gewünscht ist, sind die besten Kompressor-Kühlboxen in unsrem Test zu finden.

CabCooler 14 – Carbest

Carbest Kühlbox und Mittelkonsole in einem liefert Carbest.

Der Carbest CabCooler 14 vereint Mittelkonsole und 12/24-V-Kompressor-Kühlbox: 14 Liter Nutzinhalt, Temperaturbereich von +20 °C bis −15 °C, dazu induktive Smartphone-Ladeschale, drei USB-Ports und zwei Getränkehalter. Passt zwischen die Ducato-Vordersitze und wird auf einen festen Adapter gesetzt.

Preis: UVP ca. 439 Euro

UVP ca. 439 Euro Hier kaufen: Carbest CabCooler 14 bei Camping Wagner Arctic Chill 8 – Outwell

Outwell Outwell liefert ebenfalls eine Kühlbox im Mittelkonsolen-Stil für den Fiat Ducato.

Kompakter fällt die Outwell Arctic Chill 8 aus: 8 Liter, Kompressorkühlung bis −20 °C, digitales Touchpanel und kabelloses Smartphone-Laden. Die Temperatur lässt sich per Outwell-App steuern.

Preis: UVP ca. 320 Euro

UVP ca. 320 Euro Hier kaufen: Outwell Arctic Chill 8 bei Fritz Berger Smartphone laden ohne Kabelsalat – Qi-Ladestation

Caratec Für etwas ältere Ducato Modelle gibt es eine Smartphone-Halterung mit integrierter Ladestation.

Wer das Smartphone als Navi nutzt, kennt das Kabelchaos am Armaturenbrett. Die Caratec InBay Qi-Ladestation integriert sich passgenau ins Original-Armaturenbrett und lädt das Smartphone kabellos per Plug-&-Play – ein zusätzlicher Kabelsatz entfällt. Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006/07. Hinweis: Nicht kompatibel mit dem ab Werk verbauten Uconnect-Radio.

Preis: UVP 199 Euro

UVP 199 Euro Hier kaufen: Caratec InBay Qi-Ladestation bei Fritz Berger