Ducato-Hacks fürs Cockpit, die man danach nicht mehr missen will

Der Fiat Ducato ist das beliebteste Basisfahrzeug für Wohnmobile – doch sein Cockpit stammt aus dem Nutzfahrzeugbau. Wenn man auf längeren Etappen Getränke kühlen, das Smartphone laden oder einfach bequemer sitzen will, stößt man schnell an die Grenzen der Serienausstattung.
Es fehlt an Ablagen, brauchbaren Becherhaltern und Isolierung am Fahrerhausboden. Mit dem richtigen Zubehör lässt sich der Arbeitsplatz im Fahrerhaus zu einem richtig komfortablen Cockpit aufrüsten – ganz ohne aufwendige Umbauten.
Die meisten der hier vorgestellten Produkte passen auch in die baugleichen Schwestermodelle Peugeot Boxer, Citroën Jumper und Opel Movano. Wer den Fahrkomfort im Ducato noch weiter erhöhen will, kann das übrigens auch über die digitalen Systeme des Fahrzeugs tun. Welche versteckten Funktionen das Ducato-Cockpit ab Werk mitbringt, lesen Sie hier.
Mehr Ablage und Ordnung im Cockpit
Sonnenbrille, Mautticket, Kaffeebecher – und wohin damit? Das Ducato-Cockpit bietet ab Werk kaum Ablagemöglichkeiten und keinen brauchbaren Cupholder. Diese Nachrüstlösungen schaffen Ordnung:
Armaturenbrett-Ablage – Reimo
Die Armaturenbrett-Ablage von Reimo wird einfach ins offene Handschuhfach in der Mitte des Cockpits eingelegt und bietet zwei Cupholder, ein Smartphone-Fach mit Kabeldurchführung sowie eine Ablage für Schriftstücke. Rutschhemmende Einlagen sorgen für Ruhe, das Handschuhfach bleibt vollständig nutzbar. Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006.
- Preis: UVP 103 Euro
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Handschuhfach-Ablage von AGLO
Eine Alternative bietet die AGLO Handschuhfach-Ablage: Ebenfalls ins geöffnete Handschuhfach einlegen – fertig. Sie bietet zwei Cupholder, eine Stiftablage und ein geneigtes Fach fürs Smartphone. Gummierte Einlagen dämpfen Klappergeräusche. Passend für Fiat Ducato X250/X290 ab Baujahr 2006 und baugleiche Modelle.
- Preis: UVP 120 Euro (aktuell 103 Euro bei Fritz Berger)
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Armaturenbrettkonsole von Froli
Wer einen älteren Ducato (Baujahr 1994–2002) fährt, greift zur Froli Armaturenbrettkonsole. Die Ablage aus UV- und wärmebeständigem Kunststoff schafft zusätzlichen Stauraum auf dem Armaturenbrett.
- Preis: UVP ca. 37 Euro
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Bequemer sitzen – Rückenpolster für den Cockpitsitz
Wohnmobil-Sitze sind eigentlich recht komfortabel. Trotzdem fühlt sich darauf nicht jeder Rücken wohl, vor allem während stundenlanger Fahrten in den Urlaub. Wer Verspannungen und Rückenschmerzen auf langen Etappen vermeiden will, rüstet den Fahrersitz nach.
Rücken aktiv Polster Froli
Lange Etappen fordern den Rücken. Das Froli Rücken aktiv Polster mit Lamellen-Federkern entlastet die Wirbelsäule und beugt Verspannungen vor. Das atmungsaktive 3D-AirMesh-Gewebe reduziert Hitzestau und Schweißbildung. Einfach über die Kopfstütze stülpen, per Klettverschluss fixieren – fertig.
- Preis: UVP 55 Euro
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Warme Füße, sauberer Einstieg – Fußraum und Matten
Der Fahrerhausboden im Ducato besteht aus dünn gedämmtem Blech – im Winter zieht Kälte von unten herein, im Sommer staut sich Motorwärme. Auf dem Boden unter den Sitzen liegen dabei nicht immer Fußmatten und den Schmutz vom Schotter oder dem Rasen am Stellplatz nehmen die Campenden im Winter mit auf die Fahrt. Mit dem passenden Zubehör wird die Fahrt komfortabler.
Fußmatte fürs Fahrerhaus – Berger
Der hochwertige Fahrerhauskabinenteppich aus Kunststofffaser glänzt durch langlebige Ausführung dank Fersenverstärkung. Für eine optimale Befestigung ist an der Unterseite ein Klettband (selbstklebend) angenäht. Erhältlich für Fiat Ducato 230, 244, X250 und X290 – also für praktisch alle Ducato-Generationen.
- Preis: UVP ca. 30 Euro
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Einstiegsmatte – Heos
Für saubere Einstiege sorgt die Heos Door Mat Einstiegsmatte. Die passgenau geformte Nadelfilzmatte stoppt Schmutz und Wasser und wird per Klebe-Klett im Einstieg fixiert. Lieferung paarweise, erhältlich für alle gängigen Ducato-Generationen.
- Preis: UVP 29 Euro/Paar
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Kühle Getränke griffbereit – Kompressorkühlboxen fürs Cockpit
Wer auf langen Etappen nicht für jedes Getränk in den Wohnraum klettern will, braucht eine Kühllösung im Cockpit. Kompakte Kompressorkühlboxen arbeiten unabhängig von der Außentemperatur, passen anstelle der fehlenden Mittelkonsole zwischen die Sitze und haben oft noch Getränkehalter. Falls eine noch großer Version für den Wohnraum gewünscht ist, sind die besten Kompressor-Kühlboxen in unsrem Test zu finden.
CabCooler 14 – Carbest
Der Carbest CabCooler 14 vereint Mittelkonsole und 12/24-V-Kompressor-Kühlbox: 14 Liter Nutzinhalt, Temperaturbereich von +20 °C bis −15 °C, dazu induktive Smartphone-Ladeschale, drei USB-Ports und zwei Getränkehalter. Passt zwischen die Ducato-Vordersitze und wird auf einen festen Adapter gesetzt.
- Preis: UVP ca. 439 Euro
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Arctic Chill 8 – Outwell
Kompakter fällt die Outwell Arctic Chill 8 aus: 8 Liter, Kompressorkühlung bis −20 °C, digitales Touchpanel und kabelloses Smartphone-Laden. Die Temperatur lässt sich per Outwell-App steuern.
- Preis: UVP ca. 320 Euro
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Smartphone laden ohne Kabelsalat – Qi-Ladestation
Wer das Smartphone als Navi nutzt, kennt das Kabelchaos am Armaturenbrett. Die Caratec InBay Qi-Ladestation integriert sich passgenau ins Original-Armaturenbrett und lädt das Smartphone kabellos per Plug-&-Play – ein zusätzlicher Kabelsatz entfällt. Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006/07. Hinweis: Nicht kompatibel mit dem ab Werk verbauten Uconnect-Radio.
- Preis: UVP 199 Euro
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