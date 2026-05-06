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Der Lieblingsplatz von Morelo-Campern? Der Agricamping Borghetto in Italien

Stellplatz-Tipp Agricamping Borghetto
Der italienische Favorit für Dickschiffe?

Der Komfort-Stellplatz Agricamping Borghetto südlich des Gardasees ist ein echter Hotspot für Dickschiffe. Wir verraten, warum.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.05.2026
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Agricampeggio Borghetto, Camping Borghetto, Stellplatz, Italien, Parzellen
Foto: Stellplatz-Radar / katzmaha

Wer bei Instagram auf das Reel des Agricamping Borghetto stößt, reibt sich zunächst die Augen: Auf der weitläufigen Rasenfläche reiht sich ein Morelo an den nächsten. Palace, Loft, Empire – die Crème de la Crème deutscher Reisemobil-Baukunst scheint sich hier ein inoffizielles Stelldichein zu geben. Auch auf den offiziellen Bildern des Platzes und bei Google dominieren die "Dickschiffe" das Bild. Zufall? Wohl kaum.

Warum dieser Platz die Liner-Fahrer magisch anzieht

Der Platz befindet sich in einer wunderschönen Position, in einem sicheren und geschützten Parkbereich – eingezäunt, beleuchtet und groß genug für einfaches Manövrieren. Das Gelände umfasst rund 30.000 Quadratmeter – ein YouTube-Video wirbt sogar mit "300 m² pro Wohnmobil". Für Besitzer ...

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