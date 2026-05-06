Der Lieblingsplatz von Morelo-Campern? Der Agricamping Borghetto in Italien

Wer bei Instagram auf das Reel des Agricamping Borghetto stößt, reibt sich zunächst die Augen: Auf der weitläufigen Rasenfläche reiht sich ein Morelo an den nächsten. Palace, Loft, Empire – die Crème de la Crème deutscher Reisemobil-Baukunst scheint sich hier ein inoffizielles Stelldichein zu geben. Auch auf den offiziellen Bildern des Platzes und bei Google dominieren die "Dickschiffe" das Bild. Zufall? Wohl kaum.