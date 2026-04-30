3 Regionen in Deutschland für einen Kurztrip mit dem Camper

Der 1. Mai steht vor der Tür und mit ihm gleich drei freie Tage am Stück – perfekt für einen spontanen Kurztrip mit Reisemobil, Campervan oder Wohnwagen. Doch oft scheitert das Losfahren nicht an der Lust, sondern an der Frage: Wohin. Am besten kein langes Planen, kein ewig langer Stau. Die gute Nachricht: Für ein langes Wochenende muss man weder weit fahren noch Wochen im Voraus buchen. Es reichen ein grober Radius, ein paar starke Ideen und eine Region, die zu den eigenen Vorlieben passt.

Drei Ziele mit kurzer Entfernung Damit die Entscheidung leichter fällt, stellen wir drei unterschiedliche Ziele vor. Die Auswahl reicht dabei von waldreichen Mittelgebirgslandschaften über eine junge, wasserreiche Seenregion bis zu Höhenzügen mit weitem Blick und traditionsreichen Einkehrstationen: Das Sauerland punktet mit Talsperren, aussichtsreichen Höhen und vielen unkomplizierten Outdoor-Möglichkeiten – von der See-Runde bis zur Panoramatour. Die Lausitz überrascht mit viel Wasser, breiten Horizonten und spannenden Kontrasten zwischen Natur, Industriekultur und Parklandschaften. Und die Rhön ist genau richtig, wenn es nach klarer Luft, offenen Kuppen, Mooren, Sternenhimmel und gemütlichen Berghütten-Momenten verlangt.

Ein Herz fürs Sauerland

Das Sauerland ist wie gemacht für ein langes Wochenende, wenn der Kopf schnell in den "Draußen-Modus" umschalten soll. Zwischen bewaldeten Höhen, Aussichtspunkten und den großen Talsperren liegen viele Ziele so dicht beieinander, dass sich das Programm ganz entspannt nach Wetter und Laune zusammenschieben lässt: mal aktiv, mal genussvoll, mal einfach nur am Wasser entlang. Typisch sind die Seen und Talsperren – allen voran der Biggesee bei Attendorn, aber auch Möhnesee, Sorpesee oder Diemelsee, an denen Uferwege und Rundtouren zu einer lockeren Wander- oder Radrunde einladen.

Schlecht-Wetter-Programm Wenn das Wetter umschlägt oder man zwischen zwei Natur-Etappen Lust auf etwas völlig anderes bekommt, spielt Attendorn einen echten Trumpf aus: die Atta-Höhle. Sie gilt als große Tropfsteinhöhle und ist für Besucher als Schauhöhle erschlossen – drinnen geht es vorbei an Stalaktiten und Stalagmiten, die im Licht besonders plastisch wirken. Dabei wird Eintritt erhoben. Preise und Zeiten ändern sich saisonal. Man sollte sich daher am besten online informieren. Einen Kulturakzent setzt außerdem Schloss Berleburg, das bis heute eng mit dem Fürstenhaus Sayn Wittgenstein Berleburg verbunden ist und dem Wochenende – schon allein durch die Lage und die Schlossatmosphäre – einen anderen Ton gibt. Je nach Termin sind Besichtigungen und Formate vor Ort möglich; auch hier lohnt sich ein Blick auf aktuelle Hinweise, weil nicht jeder Bereich jederzeit zugänglich ist.

Altstadtflair und Kulinarik Und wer zwischendurch die Aussicht gegen Altstadt tauschen möchte, findet in Arnsberg ein schönes Kontrastprogramm: In der historischen Altstadt mit Fachwerkhäusern und engen Gassen lässt es sich angenehm bummeln, kurz einkehren und danach wieder ins Grüne aufbrechen. Kulinarisch passt die Region hervorragend zu einem aktiven Kurztrip: Wild, Forelle oder Sauerländer Schinken sind die Klassiker dieser Region. Und beim Thema Getränke ist man hier mitten in einer echten Bierlandschaft: Mit Marken wie Veltins und Warsteiner – und in der weiteren Umgebung auch Krombacher – sitzen gleich mehrere große Brauereien in bzw. am Sauerland. Entsprechend selbstverständlich gehört ein frisch gezapftes Pils für viele zum Feierabend dazu. Sowohl Warsteiner als auch Veltins bieten zwar Brauereiführungen an. Auch bei Krombacher werden Führungen angeboten. Allerdings kostet der Biergenuss in der Regel Eintritt. Auch hier sollte man sich vorab auf der jeweiligen Seite der Brauereien nach Preis und Öffnungszeiten informieren.

Campingplatz-Tipps Sauerland Als spontanes Ziel lohnt sich das Sauerland besonders dann, wenn die Anreise kurz bleiben soll: Die Region liegt innerhalb von NRW und ist damit für viele Startpunkte zwischen Rhein/Ruhr und Westfalen schnell erreichbar.

57489 Drolshagen (D) Campinganlage Gut Kalberschnacke 10 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

57439 Attendorn (D) Campingplatz Hof Biggen 4 Bewertungen 24,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

12 weitere Top-Stellplätze für spontane Trips ins Sauerland finden Sie hier.

Ab in die Lausitz Wem das Sauerland zu weit weg ist oder eher Lust auf Wasser und Weite hat, landet in der Lausitz – südlich von Brandenburg – genau richtig. Spannend ist die Region vor allem deswegen, weil hier vieles anders aussieht als in den klassischen Mittelgebirgen: breite Horizonte, viele Ufer, viel Himmel – und dazwischen Orte, an denen sich Naturerlebnis, Badepause und Kultur sehr unkompliziert verbinden lassen. Gerade das Lausitzer Seenland ist dafür wie gemacht. Viele der Seen sind aus ehemaligen Braunkohletagebauen entstanden, die geflutet wurden – heute wirkt das wie eine junge Urlaubslandschaft mit Marinas, Stränden und Promenaden. Greifbar wird das rund um den Senftenberger See mit der Stadt Senftenberg als Basis; von hier aus lässt sich auch gut Richtung Geierswalder See und Partwitzer See weiterziehen, die ebenfalls dicht beieinanderliegen und sich prima zu einem "Wasser-Wochenende" kombinieren lassen.

Alles mit Wasser Sportlich dreht sich in der Lausitz vieles um die Kombination aus Wasser und Bewegung. Rund um den Senftenberger See etwa ist ein abwechslungsreicher Seerundweg besonders beliebt – und der lässt sich je nach Lust und Tempo ganz unterschiedlich nutzen: als gemütliche Fahrradrunde, als ausgedehnter Spaziergang oder auch joggend am Morgen, bevor der Tag in Richtung Strand und Eisdiele abbiegt. Es lässt sich auch gut Seen-Hopping betreiben – zum Beispiel Richtung Geierswalder See, wo der markante Leuchtturm längst eine Art Landmarke geworden ist. Der "Leuchtturm" steht hier nicht, weil echte Seeschifffahrt navigiert werden müsste, sondern als bewusst gesetztes touristisches Wahrzeichen: ein Leuchtturm-Komplex, der primär Gastronomie (und je nach Angebot auch Übernachtungsmöglichkeiten) bündelt und dadurch zum Treffpunkt am Wasser geworden ist, besonders in den Abendstunden.

Historie und Welterbe Auch kulturell hat die Lausitz starke Kontraste im Angebot, die ein Wochenendprogramm schnell abrunden: In Senftenberg etwa sitzt das Museum des Landkreises Oberspreewald-Lausitz im Schloss und nimmt Themen wie regionale Geschichte, sorbische Wurzeln und Bergbautradition in den Blick – eine gute Schlechtwetter-Alternative. Wer den Ausflug noch stärker in Richtung Park- und Schlosskulisse drehen möchte, findet mit Bad Muskau und dem Fürst-Pückler-Kontext einen der großen Klassiker der Region. Hinter dem Namen steckt Hermann Fürst von Pückler-Muskau, der im 19. Jahrhundert als Reisender und Schriftsteller bekannt wurde, vor allem aber als Landschaftsgestalter berühmt ist: Er schuf den Muskauer Park als Gartenkunstwerk im englischen Stil – und genau dieser Park zählt seit 2004 zum UNESCO-Welterbe.

Kartoffeln mit Quark Kulinarisch passt zur Lausitz dieses entspannte "Ufer-und-Abendsonne"-Tempo: Vieles spielt sich draußen ab, in Cafés und Restaurants rund um die Seen und in den Städten – ideal für eine lange Pause am Wasser oder ein Abendessen mit Seeblick. Wer den Abstecher noch um einen regionalen Klassiker ergänzen will, steuert (je nach Route) den Spreewald mit an: Dort sind Gurken, Leinöl, Quark mit Kartoffeln und auch Fisch typische Themen, die auf vielen Speisekarten auftauchen. Und ja: Die berühmten Touren im Spreewald sind tatsächlich vorwiegend Wasser-Touren – entweder ganz gemütlich per Kahn oder sportlicher im Kanu, durch ein Netz aus Fließen und Kanälen, vorbei an Wiesen, Wald und Moorlandschaften, die dem Spreewald diesen unverwechselbaren "Wasserwald"-Charakter geben.

Campingplatz-Tipps Lausitz

01968 Senftenberg (D) Komfortcamping Senftenberger See 8 Bewertungen 43,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

01945 Schwarzbach (D) Waldcamping Lausitzer Seenland 4 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

15913 Neu Zauche (D) Spreewälder See-Camping Briesensee 9 Bewertungen 21,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Rhön: Weite Blicke und klare Luft Ein bisschen zentraler in Deutschland liegt die Rhön. Anders als andere Mittelgebirgsregionen gibt sich die Rhön oft ein bisschen "offener": weniger dicht bewaldet, dafür mit Kuppen, Fernblicken und einer Landschaft, die sich gut für lange Tage draußen eignet. Herzstück ist die Wasserkuppe, Hessens höchster Berg – und ein Ort, an dem Natur, Aussicht und Bewegung ganz automatisch zusammenkommen. Nicht umsonst gilt die Wasserkuppe als "Berg der Flieger" und als Geburtsstätte des Segelflugs: Wer neben dem Panorama auch einen kulturellen Abstecher einbauen möchte, kann dort das Segelflugmuseum besuchen, das die Geschichte des Segel- und Modellfluges zeigt.

Wanderungen durch die Natur

AnnaReinert ​UNESCO-Biosphärenreservat Rhön: Offenen Moorlandschaften sind typisch für die Region.



Rund um die Wasserkuppe und in den Hochlagen der Rhön lassen sich Wanderungen sehr flexibel planen: von kurzen Rundwegen bis zu längeren Strecken, bei denen man sich Zeit für Pausen auf Bänken, Aussichtspunkten oder in einer Hütte nimmt. Und wer es lieber actionreich mag, findet an der Wasserkuppe auch Freizeitangebote wie Sommerrodelbahn-Varianten. Typisch Rhön sind außerdem die Moorlandschaften, besondere Orte, die sich wie ein kompletter Szenenwechsel anfühlen, wenn man gerade noch auf einer freien Kuppe stand. Ein paar Schritte auf Bohlenwegen, eine andere Vegetation, andere Geräusche, eine andere Temperatur in der Luft. "Bohlenwege" sind dabei im Grunde Stege aus Holzplanken (Bohlen), die über feuchte, empfindliche Moor- und Sumpfbereiche führen. Sie sorgen dafür, dass man trockenen Fußes durchkommt – und dass das Moor als Lebensraum geschont wird, weil nicht jeder querfeldein durch die nassen Flächen tritt.

Sternenhimmel als Andenken Kulinarisch ist die Rhön für bodenständige, oft kräftige Küche bekannt – und mit "berühmten Klassikern" sind hier vor allem ganz konkrete Adressen und typische Einkehrgerichte gemeint, die man in der Region immer wieder findet. Dazu gehören je nach Gasthaus und Saison zum Beispiel Wildgerichte aus den Rhöner Wäldern, Braten- und Wurstklassiker oder auch deftige Brotzeitvarianten – ideal nach einer langen Wanderung. Ein Fixpunkt, der Ausflug und Genuss hervorragend kombiniert, ist das Kloster Kreuzberg: Die Franziskaner errichteten dort ein Kloster an einem bereits bestehenden Wallfahrtsort, und 1731 wurde dem Kloster eine Brauerei angegliedert – hier hat das berühmte Kreuzbergbier seinen Ursprung. Gerade die Mischung aus Ort mit Geschichte, Aussicht und Einkehr macht den Kreuzberg für viele zu einem der Punkte, die ein Rhön-Wochenende abrunden.

Stell- & Campingplatz-Tipps Rhön

36129 Gersfeld (Rhön) (D) Campingplatz Hochrhön 2 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

97650 Fladungen (D) Campingplatz Fladungen 5 Bewertungen 22,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt