Forster Teilintegrierte Wohnmobile 2027: mehr Stauraum, neuer Waschraum, frischer Auftritt

Forster verpasst seinen Teilintegrierten fürs Modelljahr 2027 einen Neustart – und zwar nach einem Prinzip, das in der Branche Usus ist: Erst zeigt ein Sondermodell, wo die Reise hingeht. Dann bekommt die Serie das Upgrade. Genau so wandert die neue Möbelarchitektur, die Forster Anfang 2026 bei den "Vibe"-Modellen eingeführt hat, künftig in die komplette Teilintegrierten-Baureihe. Das Ergebnis: mehr "Coupé-DNA" für alle – optisch wie funktional.

Modernes Interieur Innen setzt Forster auf eine deutlich modernere Linienführung. Gerade Möbelkonturen, grifflos ausgeführte Klappen und vor allem zusätzlicher Schrankstauraum sollen den Alltag an Bord vereinfachen.

Gleichzeitig verändert sich die Atmosphäre: Heller Möbelkorpus in Naturholzoptik trifft auf cremeweiße Fronten und einen Boden in Schiffplankenoptik. Schwarze Kontraststreifen an Klappen und Polstern bringen einen Tick mehr Eleganz, während flauschige Polster und textile Organizer den wohnlichen Gegenpol setzen. Stimmung macht die neue Ambientebeleuchtung – platziert an Oberschränken und in der Küche.

Forster Der Blick in den Wohnraum des Forster T 745 EB: Modernes Design und helle Farben.

Auch außen will Forster sichtbar "neu" wirken. Eine neue T-Haube, neue Seitenschürzen, genauer gesagt Schweller und ein überarbeitetes Heck mit LED-Rückleuchten geben den Teilintegrierten einen frischeren Auftritt. Praktisch: Die Rückfahrkamera ist ins Heck integriert – ein Detail, das im Alltag öfter zählt als der nächste Designpreis.

Neue Grundrisse Zur Modellpflege gehört bei Forster 2027 nicht nur Optik. Mit den neuen Grundrissen T 745 EF und T 745 QF erweitert die Marke die Baureihe um zwei Layouts, die aus den Vibe-Sondermodellen in die Serie wechseln.

Forster T 745 EF: Einzelbetten im Heck, Face-to-Face-Sitzgruppe hinter dem Fahrerhaus und ein Kombibad.

Einzelbetten im Heck, Face-to-Face-Sitzgruppe hinter dem Fahrerhaus und ein Kombibad. Forster T 745 QF: Queensbett im Heck, Face-to-Face-Sitzgruppe hinter dem Fahrerhaus und ein Raumbad.

Forster Jedes Einzelbett hat ein eigenes Fenster an der Seite im Forster T 754 EB.

Insgesamt gibt es fünf Grundrisse. Zu den neuen 7,45-Meter-Modellen gesellt sich ein weiteres Queensbett-Modell mit Hubbett (T 745 QF). Dann gibt es noch zwei 6,99-Meter-Modelle, eines mit Einzelbetten im Heck (T 699 EB) und eines mit Querbett im Heck und Hubbett vorn (T 699 HB). Je nach Grundriss verspricht Forster mehr Bewegungsfreiheit im Wohnraum – und durch die neue Konfiguration mehr nutzbaren Stauraum.

Ausstattung und Motorisierung Technisch bleibt der Fiat Ducato die Basis, serienmäßig mit 140 PS. Wer mehr Reserven will, bekommt das 160-PS-Comeback.

Beim Thema Wintertauglichkeit punktet Forster mit einem Winter-Paket: Darin ist eine 6-kW-Diesel- oder 6-kW-Gasheizung möglich. Dazu kommen Assistenz-Optionen sowie Pakete wie Travel Line, Comfort Line und Motion Line, die Ausstattung sinnvoll bündeln.

Forster T (2027): Baureihe und Preise Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Fahrzeuglängen: 6,99-7,45 m

Breite/Höhe: 2,35/2,85 m

Modelle: 5

Grundpreis: ab 63.900 Euro