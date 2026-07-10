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Giottiline CX64 & CX69 - Neue Compact-Grundrisse

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Neue Giottiline CX64 und CX69
2 neue Compact-Modelle – komplett „Made in Italy“

Elegantes Design und optimal genutzter Raum – vom Wohnbereich über die Küche bis ins Schlafzimmer. Entdecke die perfekte Balance aus Wohnkomfort und Fahragilität von Giottiline.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.07.2026
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Nuovi Giottiline CX64 e CX69 (Titolo)
Foto: Giottiline

Giottiline, eine toskanische Marke mit Sitz in Colle di Val d’Elsa – der berühmten Kristallstadt – und seit 10 Jahren Teil der Rapido Gruppe, ist bekannt für ihre Fähigkeit, sich Veränderungen und Kundenwünschen flexibel anzupassen. Der Tuscany Style von Giottiline steht für die perfekte Verbindung aus toskanischer Handwerkskunst, warmer, authentischer Gastfreundschaft und einem Anspruch, den Menschen konsequent in den Mittelpunkt der Giottiline-Welt zu stellen.

Aus dem kontinuierlichen Austausch mit Handelspartnern und Kundinnen und Kunden heraus wird die Baureihe der kompakten Teilintegrierten (nur 215 cm breit) vollständig erneuert – mit zwei neuen Grundrissen: CX64 (645 cm) und CX69 (699 cm). Sie ergänzen die weiterhin angebotenen CX60 und CX66 – damit umfasst die Compact-Palette insgesamt vier Modelle.

CX64: mehr Raumgefühl und Alltagstauglichkeit wie zu Hause

Nuovi Giottiline CX64 e CX69 (Titolo)
Giottiline

Die Dinette im CX64 ist als großer Treffpunkt für Essen und Entspannung ausgelegt.

Der Compact CX64 definiert das Raumgefühl an Bord neu und bietet Bewegungsfreiheit sowie Funktionalität, die einem wohnlichen Ambiente in nichts nachstehen. Das Herzstück des Aufbaus ist der großzügige Wohnbereich mit erweiterter Dinette, konzipiert für komfortable Mahlzeiten und entspannte Momente mit der Familie.

Der Klapptisch sorgt für Flexibilität im Alltag: Bei Bedarf schnell ausgeklappt, anschließend wieder platzsparend verstaut.

Nachts verwandelt sich der Wohnbereich mit einem Handgriff: Das vordere Hubbett (145/125 × 182 cm) senkt sich von der Decke ab – der Wohnraum bleibt dabei ordentlich und aufgeräumt.

Das Bad bietet eine Lösung mit separater Dusche – ideal für komfortables Duschen mit viel Bewegungsfreiheit. Auch die Praxisnähe überzeugt: Die Heckgarage mit dreifachem Zugang erlaubt das Be- und Entladen über die seitliche Klappe, die hintere Außenklappe und sogar direkt vom Bad aus – ein unschätzbarer Vorteil bei Regen oder wenn man noch schnell etwas holen möchte.

CX69: der Komfort eines "Master-Bedrooms" im Compact-Format

Nuovi Giottiline CX64 e CX69 (Titolo)
Giottiline

CX69 mit praktischem Zugang außen, wenn Gepäck schnell verstaut sein soll.

Der CX69 ist ein echtes Planungswunder: Er vereint den Komfort eines zentralen nautischen Betts in Wohnhaus-Qualität (142 × 194 cm) mit der Agilität eines kompakten Fahrzeugs – bei nur 699 cm Länge.

Vergesst beengte oder schwer zu beziehende Betten: Hier fühlt es sich an wie zu Hause, dank 49 cm Freiraum zwischen Bettende und Servicebereich. Das Raumgefühl wird zusätzlich durch den breiten Durchgang (ganze 70 cm) verstärkt, der auch in der Küche angenehme Bewegungsfreiheit schafft.

Auch beim Stauraum zeigt sich die alltagstaugliche Idee: Das große Staufach unter dem Bett ist direkt mit dem Außengasstaufach verbunden – so entsteht eine Art integrierter "Abstellraum", der bequem von innen und außen zugänglich ist und Ordnung sowie schnellen Zugriff ermöglicht.

Entdecke alle Neuheiten von Giottiline auf dem Caravan Salon Düsseldorf vom 29. August bis 6. September 2026 – Stand C-29 01/02 – Halle 11.

Fazit

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