Das Ende als reiner Pärchen-Van: Kompakter Etrusco V 6.8 SCF wird zum Familien-Wohnmobil

Die Suche nach dem passenden Wohnmobil scheitert oft an wechselnden Alltagssituationen. Jung reisen Camperinnen und camper zu zweit, später fahren ein bis zwei Kinder mit, die später irgendwann keine Lust mehr auf Familienurlaub haben. Manchmal soll vielleicht eher das Haustier mit als der Nachwuchs. Etrusco zeigt auf dem Caravan Salon 2026 einen kompakten Teilintegrierten der Van-Klasse, der diese Lebensphasen abdecken soll: den neuen V 6.8 SCF. Auf 6,83 Metern Länge und 2,14 Metern Breite präsentiert der Hersteller einen Grundriss, der Käufer nicht auf ein einziges Nutzungsszenario festlegen soll.

Tagsüber entscheidet die Aufteilung des Innenraums über den Wohnkomfort. Das C im Namenskürzel des SCF steht für Couch-to-Couch. Zwei gegenüberliegende Längsbänke an den Seitenwänden bilden den Mittelpunkt des Wohnbereichs. Drehen Nutzer die beiden Cockpitsitze um, entsteht eine Sitzrunde für bis zu fünf Personen. Tageslicht fällt durch das große Panoramafenster in der neuen T-Haube und unterstützt das offene Raumkonzept.

Schlafen und wohnen: Flexibilität mit Grenzen Durch die Längsanordnung der Bänke spannt sich der Tisch über die komplette Fahrzeugbreite, wenn alle Plätze besetzt sind. Die Tischplatte lässt sich durch einen Klappmechanismus verkleinern, sodass der Durchgang von vorne nach hinten frei bleibt. Zwei Personen können am halben Tisch immer noch locker essen, wenn sie es sich auf dem linken Cockpit-Sitz und der linken Seitenbank gemütlich machen. Daneben entsteht dann eine durchgehende Bewegungsfläche auf dem Boden. Etrusco nimmt deshalb explizit Hundebesitzende ins Visier. Vierbeinige Begleitungen finden auf dem Boden neben dem Tisch oder auf der linken Sitzbank einen Platz.

Nachts muss der Van seine Anpassungsfähigkeit beweisen. Etrusco zieht den Aufbau in die Höhe und lässt das Fahrzeug auf 2,87 Meter wachsen. Über der Sitzgruppe findet das optionale Hubbett seine Position und lässt durch den neuen Aufbau noch ausreichend Kopffreiheit. Reisen lediglich zwei Personen, bleibt die Konstruktion unsichtbar oben verankert. Auf Knopfdruck fährt die Liegefläche nach unten. Sie verjüngt sich nach unten hin sichtbar. Die Konsequenz aus dieser Formgebung: Zwei kleine Kinder finden hier Platz zum Schlafen. Nutzt ein größeres Kind oder eine erwachsene Person das Hubbett, funktioniert die Fläche realistisch betrachtet nur als Einzelbett.

Etrusco Das Hubbett schafft zusätzliche Schlafplätze. Zwei sind es aber nur, wenn es sich um kleine Kinder handelt. Wird der Nachwuchs größer, bleibt realistisch ein Bett.

Im Heck bleibt das Layout klassisch. Zwei Einzelbetten erwarten die Reisenden. Ein Mittelstück verbindet die Matratzen auf Wunsch zu einer großflächigen Liegewiese.

Familie heißt beim V 6.8 SCF also eher eine Besatzung mit drei Personen. Auf deren Sicherheit ist Etrusco allerdings schon beim Schlafen bedacht. Der Hersteller montiert Sicherheitsnetze an beiden Seiten des Hubbetts. Sicherheit während der Fahrt bietet die Sitzbank: Etrusco verankert Kindersitze über serienmäßige Isofix-Halterungen.

Design und Ausstattung im Van Optisch grenzt sich der Hersteller von funktionalen Einstiegsmodellen ab. Käufer wählen zwischen mehreren Ausstattungsvarianten. Die "Iconic Line" (siehe Bilder) mit der Wohnwelt Monza setzt setzt auf harte Kontraste. Graue Rautenstrukturen an den Wänden treffen auf weiße Oberschränke und dunkle Polsterflächen. Eine durchgängige, dunkle Marmoroptik zieht sich über den Tisch und die Küchenarbeitsplatte. Dort kochen Reisende auf einem Zwei-Flammen-Kocher, der bündig mit der Spüle in einer Einheit verschmilzt.

Davor zieht sich über die komplette Breite des Küchenblocks eine schmale Arbeitsfläche, die Camper durch eine Ablage an der Seite vergrößern können. Der Platz reicht allemal, um für zwei Personen Essen vorzubereiten, für drei passt es bestimmt ebenfalls. Die Küchenschränke genügen für alle notwendigen Töpfe, Pfannen, Tassen, Teller und natürlich das Besteck. Für den Proviant für drei reicht es allerdings nur, weil die Kühlschrank-Eisfach-Kombi mit ungefähr 150 Liter viel Volumen hat.

Etrusco Schmaler Küchenblock, der aber zum Kochen für zwei bis drei Personen reichen dürfte.

Auffällig gestaltet Etrusco den Sanitärraum, der als Variobad gestaltet ist. Statt eines integrierten Kunststoffbeckens thront ein weißes Aufsatzwaschbecken auf dem schwarzen Unterschrank. Eine mattschwarze Armatur ergänzt das Bild. Der gesamte Waschtisch hängt an einer Schwenkwand, die Camperinnen zur Seite über die Toilette drehen können, sodass eine ausreichend große Duschkabine entsteht.

Während die Küche etwas mehr Volumen für Proviant und Geschirr vertragen könnten – wenn der V.6.8 SCF als Familienmobil durchgehen soll – hat die Heckgarage für ein so schlankes Wohnmobil ordentlich Stauraum. Campingmöbel, Kabeltrommel, Wasserschlauch und das übrige Standardzubehör füllen das vorhandene Volumen nicht aus, sodass daneben noch kleine Fahrräder oder andere Sportgeräte passen.

Technik und Basisfahrzeug Ford Transit Unter dem Aufbau arbeitet ein Ford Transit. Der Zweiliter-Dieselmotor liefert 130 PS an die Vorderräder. Der V 6.8 SCV teilt sich das Chassis und den kompletten GFK-Aufbau mit einer weiteren Baureihe aus dem Erwin-Hymer-Konzern: Der Slimline von Corigon, zu welcher der neue Corigon TS 70 S mit Halbdinette gehört.

Im Cockpit blicken Fahrer auf ein 12-Zoll-großes Touchdisplay. Ford SYNC 4 gehört ebenso zur Serienausstattung wie Apple CarPlay und Android Auto. Navigation und Musiksteuerung laufen kabellos über das Smartphone. Ein werkseitig verbauter Tempomat und eine Rückfahrkamera unterstützen bei der Fahrt.



Technische Daten: Etrusco V 6.8 SCF (Modelljahr 2027) Basisfahrzeug : Ford Transit, 2.0 TDCi, 130 PS

: Ford Transit, 2.0 TDCi, 130 PS Länge/Breite/Höhe : 6,83/2,14/2,87 m

: 6,83/2,14/2,87 m Zulässiges Gesamtgewicht : 3.500 kg

: 3.500 kg Schlafplätze : 2 (bis zu 4 mit optionalem Hubbett)

: 2 (bis zu 4 mit optionalem Hubbett) Sitzplätze : 4 (Isofix serienmäßig)

: 4 (Isofix serienmäßig) Grundpreis: ab 59.499 Euro