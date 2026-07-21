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LMC Leichtbau & Design: e:dero und Cruiser für mehr Reisefreiheit

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LMC Leichtbau & Design
Leichtigkeit, die jede Reise bereichert

Weniger Ballast, mehr Freiheit: Entdecken Sie, wie LMC Leichtbau und Design vereint – für Reisen, die sich richtig anfühlen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.07.2026
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LMC
Foto: LMC

Jede Reise beginnt mit einer Idee. Mit der Sehnsucht nach Freiheit, neuen Eindrücken und dem guten Gefühl, unterwegs zuhause zu sein. Seit über 70 Jahren begleitet LMC Camper auf diesem Weg – mit Freizeitfahrzeugen, die intelligente Leichtbautechnik und durchdachtes Design vereinen.

Denn echte Reisefreiheit entsteht oft dort, wo man sie nicht direkt sieht. Jedes eingesparte Kilogramm schafft mehr Raum für das, was wirklich wichtig ist: das Fahrrad für den spontanen Ausflug, das SUP-Board für den Tag am See oder einfach die Freiheit, flexibel unterwegs zu sein. Leichtbau ist bei LMC deshalb kein Trend, sondern eine konsequente Haltung. Durch moderne Materialien, intelligente Konstruktionen und jahrzehntelange Erfahrung entstehen Fahrzeuge, die Komfort, Stabilität und hohe Zuladung miteinander verbinden.

Besonders eindrucksvoll zeigt das der neue LMC e:dero – der smarte Einstieg ins Caravaning. Leicht, kompakt, geräumig und stilvoll verbindet er modernes, mediterranes Design mit einem konsequenten Fokus auf das Wesentliche. Das Modell e:dero 350 D bleibt mit weniger als 750 Kilogramm Gesamtgewicht besonders leicht, kann ohne zusätzlichen Anhängerführerschein gezogen werden und eignet sich ideal für viele E-Autos.

LMC
LMC

Der LMC e:dero 350D setzt auf das Leben unter freiem Himmel.

Der e:dero denkt Camping bewusst neu. Statt eines festen Badezimmers oder einer großen Küche setzt er auf Minimalismus und Flexibilität. Schlafen, Verstauen und Leben stehen im Mittelpunkt – denn das eigentliche Zuhause befindet sich draußen. Herausnehmbare USB-Leuchten, optionale Outdoormöbel und wetterfeste Polster machen das Leben unter freiem Himmel besonders komfortabel. Im Grundriss 350 D verwandeln sich die großzügigen Betten tagsüber in eine gemütliche Lounge. Beim e:dero 400 C wird die große Heckklappe zum Treffpunkt für entspannte Begegnungen und gesellige Abende.

LMC
LMC

Draußen wird’s gesellig: Die große Öffnung des LMC e:dero 400C macht den Caravan zum Begegnungsort.

Doch Reisen bedeutet nicht nur Freiheit, sondern auch Wohnlichkeit. Daher spielt Design bei LMC eine ebenso wichtige Rolle wie die technische Entwicklung. Harmonische Farbwelten, hochwertige Materialien und durchdachte Lichtkonzepte schaffen Räume, in denen man sich vom ersten Moment an wohlfühlt.

Wie modern mobiles Wohnen heute sein kann, zeigt der LMC Cruiser. Wohnliche Filzverkleidungen, indirekte LED-Beleuchtung und perfekt abgestimmte Dekore schaffen ein Ambiente, das eher an modernes Interior Design als an ein klassisches Reisemobil erinnert. Außen unterstreichen klare Linien und das markante Lichtdesign den hochwertigen Charakter.

LMC
LMC

Ankommen und direkt genießen: So sieht Urlaub mit dem LMC Cruiser T740EL aus.

Ob minimalistischer Leichtbau im e:dero oder anspruchsvolles Design im Cruiser: LMC entwickelt Fahrzeuge für unterschiedliche Reisestile, mit einem gemeinsamen Anspruch – Menschen zuverlässig zu begleiten und ihnen ein mobiles Zuhause zu bieten.

Denn eine gute Reise beginnt mit Information und Orientierung. Deshalb freuen wir uns darauf, Sie persönlich auf dem Caravan Salon Düsseldorf zu treffen. Entdecken Sie die Welt von LMC und finden Sie heraus, welches mobile Zuhause am besten zu Ihren Reiseplänen passt.

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