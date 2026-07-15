Die unterschätzte Billigmarke, die Deutschlands Wohnmobil-Markt aufmischt: Joa-by-Pilote

Joa-by-Pilote ist eine Marke, die auf dem deutschen Markt noch wenig bekannt ist. Dabei bietet sie sieben teilintegrierte Reisemobile mit einem Grundpreis unter 70.000 Euro an – eine Seltenheit in diesem Preissegment. Doch was kann die Marke wirklich, und für wen ist sie die richtige Wahl?

Wer steckt hinter Joa-by-Pilote? Joa ist kein Neuling, sondern Teil der Pilote-Gruppe, einem der größten Wohnmobil-Hersteller und Big-Player Europas. Mittlerweile heißt die Marke Joa-by-Pilote, um die Konzernzugehörigkeit zu verdeutlichen. Die Fahrzeuge werden von denselben Ingenieuren entwickelt und in denselben Fabriken produziert wie die Modelle der Muttermarke. Das Ergebnis sind Wohnmobile, die modern, funktional und robust sind – ohne den Aufpreis, der bei Premium-Marken üblich ist. Die klare Linienführung, helle Innenräume und eine durchdachte Ausstattung machen die Modelle zu einer interessanten Option für preisbewusste Kaufinteressenten.

Sieben Modelle, ein Versprechen: Wohnen wie zu Hause Die aktuelle Modellpalette umfasst sieben teilintegrierte Reisemobile, alle mit einem Grundpreis unter 70.000 Euro. Die Preise beginnen bei 66.000 Euro für das Modell 60F und reichen bis 68.000 Euro für die Varianten 75QB und 75TB.

Joa by Pilote Die Raumbad-Modelle von Joa-by-Pilote bringen eine freistehende Duschkabine auf der einen, und einen Waschraum mit WC und Waschbecken auf der anderen Seite mit.

Alle Modelle basieren auf dem Fiat Ducato mit 140 PS, 3,5 Tonnen Gesamtgewicht und 2,10 Metern Stehhöhe.

Joa-by-Pilote 60 F: französisches Bett im Heck, Heckbad

französisches Bett im Heck, Heckbad Joa-by-Pilote 70 T: Einzelbetten im Heck

Einzelbetten im Heck Joa-by-Pilote 70 Q: Queensbett im Heck

Queensbett im Heck Joa-by-Pilote 75 T: Einzelbetten im Heck, Hubbett

Einzelbetten im Heck, Hubbett Joa-by-Pilote 75 Q: Queensbett im Heck, Hubbett

Queensbett im Heck, Hubbett Joa-by-Pilote 75 TB : Neuer Grundriss mit Einzelbetten, Raumbad und Hubbett

: Neuer Grundriss mit Einzelbetten, Raumbad und Hubbett Joa-by-Pilote 75 QB: Neuer Grundriss mit Queensbett, Raumbad und Hubbett Gemeinsame Merkmale aller Modelle

Alle Joa-by-Pilote-Wohnmobile verfügen über eine solide Grundausstattung:

Sicherheit: ABS, ESP, Spurhalteassistent, Notbremssystem, Rückfahrkamera und Reifendrucksensor gehören zur Serienausstattung.

ABS, ESP, Spurhalteassistent, Notbremssystem, Rückfahrkamera und Reifendrucksensor gehören zur Serienausstattung. Komfort: Ganzjahresreifen, manuelle Klimaanlage, drehbare Sitze, Tempomat, USB-Anschluss und ein Skyroof sorgen für entspanntes Fahren.

Ganzjahresreifen, manuelle Klimaanlage, drehbare Sitze, Tempomat, USB-Anschluss und ein Skyroof sorgen für entspanntes Fahren. Ausstattung: 100-Watt-Solarpanel, Truma Combi 4 Heizung, Markise, LED-Beleuchtung und eine 230-V-Steckdose im Stauraum machen das Reisen zum Vergnügen.

100-Watt-Solarpanel, Truma Combi 4 Heizung, Markise, LED-Beleuchtung und eine 230-V-Steckdose im Stauraum machen das Reisen zum Vergnügen. Innenraum: Großzügige Schubladen, eine vollwertige Küche mit Edelstahlspüle und 133-Liter-Kühlschrank, sowie ein modernes Badezimmer mit Duschsäule und verdunkelbarer Dachhaube. Doch nicht nur der Name ist neu fürs Modelljahr 2027. Die Wohnmobile bieten ein frisches Innenraumdesign und optimierte Badezimmer mit Schwenkwänden. Auch die neuen Polsterstoffe sorgen für ein zeitgemäßes Ambiente.

Joa by Pilote Bei den kleineren Reisemobilen bringt das Bad eine Schwenkwand mit, an der das Waschbecken fixiert ist. Schwenkt die Wand zur Seite, wird der Sanitärraum zur Dusche.

Für wen ist Joa-by-Pilote geeignet? Joa-by-Pilote richtet sich an alle, die Wert auf Qualität legen, aber kein Premium-Budget zur Verfügung haben. Besonders interessant sind die Modelle für: Einsteiger, Preisbewusste und Familien. Selbst Langzeitreisende könnten hier fündig werdne, dank der seriemäßigen Autarkie-Ausstattung.

Im Vergleich zu anderen Marken fällt auf, dass Joa-by-Pilote oft mehr Ausstattung zum günstigeren Preis bietet. Während bei vielen Herstellern Extras wie Solarpanels, Markisen oder Rückfahrkameras nur gegen Aufpreis erhältlich sind, gehören sie bei Joa zur Serienausstattung. Zudem setzt die Marke auf praktische Lösungen statt auf unnötige Extras.

Wo Joa-by-Pilote an Grenzen stößt Trotz der vielen Vorteile gibt es auch einige Einschränkungen:

Joa by Pilote Der kleinste TI von Joa-by-Pilote: Der 60F hat ein französisches Bett an Bord.

Das moderne Design ist nicht jedermanns Geschmack.

Die Motorisierung mit 140 PS ist für schwere Anhänger oder anspruchsvolle Bergfahrten weniger geeignet.

Die Individualisierungsmöglichkeiten sind begrenzt, da die Optionsliste überschaubar ist.

Der Wiederverkaufswert könnte niedriger ausfallen als bei etablierten Marken, da Joa-by-Pilote noch wenig bekannt ist.