Tchibo-Zubehör für die Campingküche ‒ die interessantesten Teile der neuen Kollektion

Passend zum schönen Wetter und dem Beginn der Campingsaison erscheint die neue Tchibo-Kollektion unter dem Motto "Draußen Kochen". Erfahrene Camperinnen und Camper wissen, dass selbst gekochtes Essen auf einem idyllischen Stellplatz zwar besser schmeckt als irgendwo anders, aber auch spezielle Ausrüstung benötigt wird. Im Gegensatz zum Kochen zu Hause muss man sich zum Beispiel gegen Insekten verteidigen und besonders handliches und leichtes Geschirr mitführen, um den wertvollen Platz in Reisemobil und Caravan möglichst effektiv zu nutzen.

Wie gewohnt hat Tchibo genau für diese Probleme mal wieder viele clevere und preiswerte Teile im Angebot. Wir haben einige interessante und besonders für den Campingurlaub geeignete Küchenhelfer gesammelt. Darunter ist unter anderem platzsparend zusammenfaltbare Küchenausrüstung, elektrische Kochgeräte und spezielles Zubehör für warme Temperaturen.

Auch in der Tchibo-Camping-Kollektion 2026 gibt es viel interessante Ausrüstung für Camperinnen und Camper.

Clevere und platzsparende Küchenausrüstung Servierbrett mit Deckel

Tchibo Das Servierbrett sieht schön aus und schützt gleichzeitig vor Insekten oder herabfallenden Blättern.



Mit diesem Servierbrett aus Bambus lassen sich zum Beispiel französische Käsesorten aus dem lokalen Dorfladen oder ein spanisches Carpaccio stilvoll in Szene setzen. Durch den anklippbaren Deckel werden die Spezialitäten dabei vor neugierigen Insekten oder herabfallenden Blättern und Pollen geschützt. Dank der Henkel kann das Servierbrett auch zum Transport genutzt werden.

2-in-1-Picknicktasche

Tchibo Die Taschen-Decken-Kombination ist perfekt für ein Picknick am Strand.



Diese isolierte Kühltasche eignet sich nicht nur für den sicheren Transport von Essen und Getränken, sondern kann bei Bedarf auch in eine große Picknickdecke verwandelt werden. So wird beim Transport im Wohnmobil und auf Ausflügen wertvoller Platz gespart.

Maße Tasche: B/H/T: 50/30/50 cm Hier für 20 € bei Tchibo bestellen.

Platzspar-Sieb

Tchibo Das faltbare Sieb spart wertvollen Platz in der Campingküche.



Eine weitere platzsparende Alternative zur Standard-Kochausrüstung ist dieses Sieb aus Silikon und Edelstahl. Zum Verstauen kann es ganz flach zusammengefaltet werden und passt so auch in Schubladen oder kleine Schränke.

Durchmesser: ca. 22 cm Hier für 10 € bei Tchibo bestellen.

Faltbare Spülschüssel

Tchibo Die Spülschüssel kann natürlich auch als Transportkorb genutzt werden.



Im Gegensatz zu den klassischen Modellen aus Hartplastik, die viel Platz brauchen und unhandlich sind, kann diese Spülschüssel für Geschirr und Kleidung ganz einfach flach zusammengeklappt werden.

Fassungsvermögen: 8,5 L

8,5 L Maße: B/H/T: 38/30/29 cm Hier für 18 € bei Tchibo bestellen.

2-in-1 LED-Ventilator

Tchibo Erfrischen, Beleuchten und Laden ‒ der Ventilator ist ein cleveres Gadget für den Stellplatz.



An warmen Sommerabenden kann das Kochen im Freien schnell anstrengend werden, denn mit Taschenlampe in der Hand kocht es sich schlecht und die zusätzliche Hitze von Herd oder Gaskocher verwandelt das Vorzelt in ein Dampfbad mit Gemüsearoma. Diese Kombination aus Lampe und Ventilator kann ganz einfach über der Kochstelle befestigt werden, um Licht und frische Luft zu spenden. Zusätzlich fungiert der Ventilator auch als Powerbank, um Smartphone oder andere kleine Geräte zu laden.

4 Lichtmodi und 3 Windstufen, Powerbank-Funktion mit USB-Anschluss Hier für 25 € bei Tchibo bestellen.

Küchengeräte zum Kochen, Braten und Grillen 2-flammiger Gaskocher

Tchibo Ein Gaskocher darf in keiner Campingküche fehlen.



Der absolute Klassiker der Campingküche darf nicht fehlen. Mit dem Gaskocher kann immer und überall draußen gekocht werden. Das Modell von Tchibo kann bei Nichtgebrauch einfach in einen handlichen Koffer verwandelt werden.

Stufenlos verstellbar, Betrieb mit Gasflasche oder Kartusche, Gehäuse und Kocher aus Stahl Hier für 69,99 € bei Tchibo bestellen.

Elektrischer Kochtopf/Tischgrill

Tchibo Mit dem Tischgrill lässt sich ohne viel Aufwand ein Essen zaubern.



Diese Kombination aus Topf und Grill eignet sich perfekt, um das Essen direkt auf dem Tisch zuzubereiten. Somit muss kein großer Gaskocher samt kiloschwerer Flasche mitgeschleppt werden, wenn Sie einmal draußen unter der Markise kochen und speisen wollen.

Antihaftbeschichtet, 2,5 L Füllmenge

Temperatur einstellbar bis 200 °C Hier für 59,99 € bei Tchibo bestellen.

Elektrischer Multikochtopf

Tchibo Als Ergänzung zu den klassischen Gaskochern kann dieser Kochtopf mit Strom betrieben werden.



Eine weitere Alternative zu den klassischen Gaskochern ist dieser Kochtopf, der sich selbst erhitzt. Zusätzlich dazu gibt es einen Dampfgareinsatz, um zum Beispiel Gemüse schonend zu garen.

Fassungsvermögen: Topf: 1,6 L; Einsatz: 1,4 L

Topf: 1,6 L; Einsatz: 1,4 L Leistung: 600 W Hier für 40 € bei Tchibo bestellen.

3-in-1 Akku-Staubsauger

Tchibo Der Staubsauger kann auch Blasen und Vakuumieren.



Wo gehobelt wird, fallen auch Späne ‒ deshalb sollte in keinem Wohnmobil ein kleiner Handstaubsauger fehlen, um Krümel und andere Überreste schnell beseitigen zu können. Doch da hören die Funktionen dieses Helfers noch lange nicht auf: zusätzlich verfügt er auch über eine Gebläsefunktion, um kleine Ritzen zu säubern, und kann ebenfalls als Vakuumiergerät eingesetzt werden. Mehrere Bürsten und Aufsätze gibt es ebenfalls dazu.