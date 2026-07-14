Tchibo-Zubehör für die Campingküche ‒ die interessantesten Teile der neuen Kollektion

Passend zum schönen Wetter und dem Beginn der Campingsaison erscheint die neue Tchibo-Kollektion unter dem Motto "Draußen Kochen". Erfahrene Camperinnen und Camper wissen, dass selbst gekochtes Essen auf einem idyllischen Stellplatz zwar besser schmeckt als irgendwo anders, aber auch spezielle Ausrüstung benötigt wird. Im Gegensatz zum Kochen zu Hause muss man sich zum Beispiel gegen Insekten verteidigen und besonders handliches und leichtes Geschirr mitführen, um den wertvollen Platz in Reisemobil und Caravan möglichst effektiv zu nutzen.
Wie gewohnt hat Tchibo genau für diese Probleme mal wieder viele clevere und preiswerte Teile im Angebot. Wir haben einige interessante und besonders für den Campingurlaub geeignete Küchenhelfer gesammelt. Darunter ist unter anderem platzsparend zusammenfaltbare Küchenausrüstung, elektrische Kochgeräte und spezielles Zubehör für warme Temperaturen.
Auch in der Tchibo-Camping-Kollektion 2026 gibt es viel interessante Ausrüstung für Camperinnen und Camper.
Clevere und platzsparende Küchenausrüstung
Servierbrett mit Deckel
Mit diesem Servierbrett aus Bambus lassen sich zum Beispiel französische Käsesorten aus dem lokalen Dorfladen oder ein spanisches Carpaccio stilvoll in Szene setzen. Durch den anklippbaren Deckel werden die Spezialitäten dabei vor neugierigen Insekten oder herabfallenden Blättern und Pollen geschützt. Dank der Henkel kann das Servierbrett auch zum Transport genutzt werden.
2-in-1-Picknicktasche
Diese isolierte Kühltasche eignet sich nicht nur für den sicheren Transport von Essen und Getränken, sondern kann bei Bedarf auch in eine große Picknickdecke verwandelt werden. So wird beim Transport im Wohnmobil und auf Ausflügen wertvoller Platz gespart.
- Maße Tasche: B/H/T: 50/30/50 cm
Platzspar-Sieb
Eine weitere platzsparende Alternative zur Standard-Kochausrüstung ist dieses Sieb aus Silikon und Edelstahl. Zum Verstauen kann es ganz flach zusammengefaltet werden und passt so auch in Schubladen oder kleine Schränke.
- Durchmesser: ca. 22 cm
Faltbare Spülschüssel
Im Gegensatz zu den klassischen Modellen aus Hartplastik, die viel Platz brauchen und unhandlich sind, kann diese Spülschüssel für Geschirr und Kleidung ganz einfach flach zusammengeklappt werden.
- Fassungsvermögen: 8,5 L
- Maße: B/H/T: 38/30/29 cm
2-in-1 LED-Ventilator
An warmen Sommerabenden kann das Kochen im Freien schnell anstrengend werden, denn mit Taschenlampe in der Hand kocht es sich schlecht und die zusätzliche Hitze von Herd oder Gaskocher verwandelt das Vorzelt in ein Dampfbad mit Gemüsearoma. Diese Kombination aus Lampe und Ventilator kann ganz einfach über der Kochstelle befestigt werden, um Licht und frische Luft zu spenden. Zusätzlich fungiert der Ventilator auch als Powerbank, um Smartphone oder andere kleine Geräte zu laden.
- 4 Lichtmodi und 3 Windstufen, Powerbank-Funktion mit USB-Anschluss
Küchengeräte zum Kochen, Braten und Grillen
2-flammiger Gaskocher
Der absolute Klassiker der Campingküche darf nicht fehlen. Mit dem Gaskocher kann immer und überall draußen gekocht werden. Das Modell von Tchibo kann bei Nichtgebrauch einfach in einen handlichen Koffer verwandelt werden.
- Stufenlos verstellbar, Betrieb mit Gasflasche oder Kartusche, Gehäuse und Kocher aus Stahl
Elektrischer Kochtopf/Tischgrill
Diese Kombination aus Topf und Grill eignet sich perfekt, um das Essen direkt auf dem Tisch zuzubereiten. Somit muss kein großer Gaskocher samt kiloschwerer Flasche mitgeschleppt werden, wenn Sie einmal draußen unter der Markise kochen und speisen wollen.
- Antihaftbeschichtet, 2,5 L Füllmenge
- Temperatur einstellbar bis 200 °C
Elektrischer Multikochtopf
Eine weitere Alternative zu den klassischen Gaskochern ist dieser Kochtopf, der sich selbst erhitzt. Zusätzlich dazu gibt es einen Dampfgareinsatz, um zum Beispiel Gemüse schonend zu garen.
- Fassungsvermögen: Topf: 1,6 L; Einsatz: 1,4 L
- Leistung: 600 W
3-in-1 Akku-Staubsauger
Wo gehobelt wird, fallen auch Späne ‒ deshalb sollte in keinem Wohnmobil ein kleiner Handstaubsauger fehlen, um Krümel und andere Überreste schnell beseitigen zu können. Doch da hören die Funktionen dieses Helfers noch lange nicht auf: zusätzlich verfügt er auch über eine Gebläsefunktion, um kleine Ritzen zu säubern, und kann ebenfalls als Vakuumiergerät eingesetzt werden. Mehrere Bürsten und Aufsätze gibt es ebenfalls dazu.
- HEPA-Filter, 2.400-mAH-Akku (kabelloser Betrieb)