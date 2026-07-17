Der Forster Coupé bekommt 2027 ein Update für 1.000 Euro. Das steckt drin!

Nach dem großen Forster-Coupé-Facelift 2024 bekommt die Baureihe fürs Modelljahr 2027 ein komplett überarbeitetes Innenraum-Design, das sich am teilintegrierten Modell orientiert. Doch was bedeutet das konkret?

Und für wen lohnt sich der Aufpreis von 1.000 Euro im Vergleich zum Vorjahresmodell? Dieser Artikel zeigt, was das Forster Coupé an neuem Design und Technik mitbringt – und welche Details den Unterschied machen.

Neues Design Das neue Forster Coupé kommt auf Basis des Ford Transit. Hier auf einen Blick, was sich in puncto Farben und Materialien verändert hat – und warum es sich lohnt, genauer hinzuschauen.

Steinoptik statt Schwarz: Die Arbeitsfläche um die Küche glänzt in grauem Steinlook – edel, modern und weniger anfällig für Fingerabdrücke.

Die Arbeitsfläche um die Küche glänzt in grauem Steinlook – edel, modern und weniger anfällig für Fingerabdrücke. Helles Holz statt kalter Grafik: Die Wände und der Sitzgruppentisch strahlen in warmem Holzdekor – das schafft Atmosphäre und lässt den Raum größer wirken.

Die Wände und der Sitzgruppentisch strahlen in warmem Holzdekor – das schafft Atmosphäre und lässt den Raum größer wirken. Polster in Harmonie: Statt knalliger Kontraste (Creme/Schwarz) setzt das Coupé auf Steingrau und Taupe-Hellgrau – ein Farbspiel, das entspannt und zeitlos wirkt.

Sophia Pfisterer Wärmer und wohnlicher präsentiert sich der Coupé-Innenraum fürs neue Modelljahr.

Ein Wohnmobil ist mehr als ein Fahrzeug, das die Reisenden von A nach B bringt. Es ist ein Zuhause auf Zeit. Die neuen Materialien und Farben sollen es leichter machen, sich unterwegs wie daheim zu fühlen. Wie so oft eine Frage des persönlichen Geschmacks, doch das Forster Coupé ist angenehm zurückhaltend, ohne steril zu wirken.

3 Grundrisse – und eine Überarbeitung Das Forster Coupé gibt es in drei Längen – jedes Modell hat seinen eigenen Charakter und ist für unterschiedliche Reisestile gemacht. Die kürzeste Version bekommt eine neue Modellbezeichnung.

1. Das Kompakt-Modell mit Querbett 599 HB: 5,99 Meter

Die größte Veränderung im kürzesten Coupé, das jetzt TC 599 HB statt HBN heißt? Mehr Kopffreiheit über dem Heckbett und eine neue Kleiderschranklösung, die das Leben unterwegs vereinfachen soll.

Schlafplätze: Bis zu 3 Schlafplätze (optional mit Bett in der Sitzgruppe). 2. Der Allrounder: 6,36 Meter (639 LF)

Sophia Pfisterer Das Hauptbett im Coupé 649 LF ist das Hubbett über der Sitzgruppe.



Mit Heckbad, Kleiderschrank und einer großen Heckgarage bleibt dieser Grundriss unverändert – und hat weiterhin eine wichtige Option für Familien: Dank einer zweiten Liegefläche unter dem Hubbett sind bis zu 4 Schlafplätze möglich.

Schlafplätze: Das Hubbett über der Längsbank-Sitzgruppe macht das Modell zum Raumwunder – mit optionalem Bett sogar bis zu 4 Schlafplätze. 3. Das große Einzelbetten-Modell: 6,69 Meter (669 EBN)

Wer nicht auf Privatsphäre verzichten will, findet hier eventuell das Traummodell. Dazu viel Stauraum und eine Länge, die keine Wünsche offenlässt.

Schlafplätze: Bis zu 3 Schlafplätze (optional mit Bett in der Sitzgruppe). Allen drei Modellen ist gemeinsam, dass sie 3,5 Tonnen Maximalgewicht haben und ab 2027 serienmäßig mit Dieselheizung ausgestattet sind. Bei der Ausstattung gibt es noch viele weitere Optionen.

Ausstattung: Was wirklich zählt – und was extra kostet Das Forster Coupé 2027 kommt nicht nur mit einem neuen Look, sondern auch mit vier Ausstattungspaketen.

Das Travelline-Paket ist der perfekte Einstieg für alle, die gut ausgestattet losfahren wollen, ohne gleich tief in die Tasche zu greifen. Hier gibt's statt 140 PS direkt satte 165 PS für den Motor, Stoßstangen und Seitenleisten in Wagenfarbe. Für den Fahr- und Wohnkomfort sind Fliegengittertür, Rückfahrkamera und Reifenluftdrucksensoren an Bord. Außerdem beinhaltet das Paket Isofix, Midi Heki Dinette, Fahrer- und Beifahrerairbag – das Paket ist empfehlenswert, denn diese Dinge sind sonst nicht an Bord.

ist der perfekte Einstieg für alle, die gut ausgestattet losfahren wollen, ohne gleich tief in die Tasche zu greifen. Hier gibt's statt 140 PS direkt satte 165 PS für den Motor, Stoßstangen und Seitenleisten in Wagenfarbe. Für den Fahr- und Wohnkomfort sind Fliegengittertür, Rückfahrkamera und Reifenluftdrucksensoren an Bord. Außerdem beinhaltet das Paket Isofix, Midi Heki Dinette, Fahrer- und Beifahrerairbag – das Paket ist empfehlenswert, denn diese Dinge sind sonst nicht an Bord. Das Comfort-Line-Paket ist für alle, die unterwegs nicht auf Annehmlichkeiten verzichten wollen. Die Highlights sind hier eine Markise, ein Fahrradträger und ein externer Gasanschluss. Praktisch ist hier auch der Anschluss für Außendusche in der Garage

ist für alle, die unterwegs nicht auf Annehmlichkeiten verzichten wollen. Die Markise, ein Fahrradträger und ein externer Gasanschluss. Praktisch ist hier auch der Anschluss für Außendusche in der Garage Das Driver Assistance Pack gibt's nur für diejenigen, die ein optionales Automatikgetriebe bestellen. Nur dann sind moderne Assitenzsysteme möglich, wie ein adaptiver Tempomat mit Spurzentrierung und Stop-&-Go-Funktion, ein Pre-Collision Assist und die Verkehrszeichen-Erkennung. Hinzu kommt ein Navigationssystem mit einjähriger Testversion von "Connected Navigation".

gibt's nur für diejenigen, die ein optionales bestellen. Nur dann sind moderne Assitenzsysteme möglich, wie ein adaptiver Tempomat mit Spurzentrierung und Stop-&-Go-Funktion, ein Pre-Collision Assist und die Verkehrszeichen-Erkennung. Hinzu kommt ein Navigationssystem mit einjähriger Testversion von "Connected Navigation". Die Silver Dust Edition spricht alle an, die Wert auf ein besonderes Design legen. Damit kommt das Fahrerhaus in Moondust Silver und der Teilintegrierte rollt mit 16-Zoll-Alufelgen in Schwarz vor. Das Winter Pack Diesel (Truma Combi D6E, isolierte Eingangsstufe, Fußbodentemperierung, beheizter Abwassertank) macht das Coupé auch für den Winter fit. Bei so vielen Paketen kommt schnell was zusammen. Denn Dinge, die bei anderen Herstellern schon in Serie mit dabei sind, kosten hier extra. Es lohnt sich also, vor dem Kauf das Fahrzeug in der eigenen Wunschkombi zu konfigurieren und eventuell einen Preisvergleich zu machen. Apropos: Der Grundpreis für das Forster Coupé startet bei niedrigen 55.900 Euro.