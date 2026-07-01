Notin Envol: abfahrbereiter Premium-Camper ab 80.900 Euro

Notin, bekannt für seine in Handarbeit gefertigten Wohnmobile im oberen Preissegment, geht mit dem Envol einen bemerkenswerten Schritt: Die neue Baureihe startet bei 80.900 Euro und liegt damit signifikant unter dem bisher gewohnten Grundpreisen der Marke.

Das erklärte Ziel: Den handgemachten Luxus eines Notin auf ein erreichbares Level senken, insbesondere für Erstbesitzer, die auf einem hohen Niveau in die Welt des Campings einsteigen möchten.

Drei Grundrisse zum Start Der Teilintegrierte startet mit drei durchdachten Grundrissen. Den Einstieg markiert der E649 mit einer kompakten Länge von 6,49 Metern. Er verzichtet auf ein festes Bett, bietet dafür aber maximale Flexibilität auf kurzer Fläche. Geschlafen wird in einem Hubbett. Das Heck zeichnet sich durch ein geräumiges Bad und üppige Schrank- und Stauräume aus.

Wer mehr Platz und ein festes Schlafgemach bevorzugt, greift zu einem der beiden 7,19 Meter langen Grundrisse: Der E719CF kommt mit einem großzügigen Queensbett, während der E719JF auf Einzelbetten setzt. Die Basispreise betragen 85.500 Euro beziehungsweise 86.000 Euro.

Jürgen Bartosch Einzelbettenvarianten sind besonders in Deutschland beliebt. Der Envol mit 7,20 m bietet besonders geräumige Einzelbetten.

Auch die langen Grundrisse imponieren mit einem großen Badezimmer, hier als Raumbad zwischen Schlafzimmer und Wohnbereich. Der Küchenblock macht Platz für zwei große Gaskochstellen, ein geräumiges Waschbecken mit Schwanenhalsarmatur und bietet den Luxus einer Dunstabzugshaube und üppiger Stauräume. Der hohe Kühlschrank reicht für die vorgesehene Besetzung von zwei Personen aus. Wer optional vorne noch einen Schlafplatz aus der Sitzgruppe bauen möchte, kann problemlos zu dritt reisen.

Ungewöhnliches Design mit urbanem Charakter

Jürgen Bartosch Große Küche mit großem Kühlschrank und Dunstabzugshaube.

Optisch schlägt der Envol einen bemerkenswert eigenständigen Weg ein. Statt der für Notin typischen yachtartigen Innenraumgestaltung mit gedeckten Beigetönen und gestepptem Leder präsentiert sich das Interieur überraschend modern und urban.

Holz-Akustikpaneele treffen auf anthrazitfarbene Akzente und natürlich wirkende Materialien. Kombiniert mit weißen und pastelligen mintfarbenen Flächen entsteht ein cleaner, zeitgemäßer Look, der sich stark an aktuellen Innendesign-Trends orientiert.

Jürgen Bartosch Die sportlichen Sitzpolster, die hellen Farben und die Akzente in Anthrazit ergeben eine modernes und urbanes Gesamtbild.

Die Polster sind im automobilen Stil gehalten und verleihen dem Innenraum einen leicht sportlichen Touch, ein ungewöhnlicher, aber durchaus erfrischender Ansatz für die Marke.

Serienmäßig gut bestückt

Jürgen Bartosch Notin steht für hangemachte Premium-Wohnmobile. Der Envol bildet den neuen Einstieg in die Welt des französischen Herstellers.

Trotz des niedrigeren Preispunktes zeigt sich der Envol bei der Serienausstattung keineswegs geizig. An Bord sind unter anderem ein 9-Zoll-Pioneer-Autoradio mit GPS und Rückfahrkamera, ein 152-Liter-Kompressorkühlschrank von Thetford sowie eine Truma Combi 6 mit Diesel- und Elektrobetrieb.

Hinzu kommen praktische Details wie eine elektrische Trittstufe, eine Fahrerhausverdunklung, eine Flachbild-TV-Halterung im Wohnraum und eine zusätzliche Schlafgelegenheit für eine Person im Wohnbereich.

Dank isoliertem und beheiztem Abwassertank ist der Envol zudem wintertauglich. Die Heckgarage bietet mit 115 Zentimetern Höhe ausreichend Raum für Fahrräder.

Attraktives Marktstart-Paket

Jürgen Bartosch Notin Envol: direkt abfahrbereit.

Zum Launch bietet Notin den Envol mit dem Envol-Paket (regulär 3.000 Euro) an. Darin enthalten sind eine 150-Ah-Lithiumbatterie, ein 2.000-Watt-Wechselrichter, ein 200-Watt-Solarpanel mit MPPT-Regler sowie eine Thule-Markise – eine Kombination, die autarkes Reisen deutlich erleichtert und zum genannten Paketpreis ein echtes Schnäppchen darstellt. Mit diesen Extras ist der Envol dann auch sofort abfahrbereit.