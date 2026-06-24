Camper-Liebling feiert Comeback: Fiat bringt den Ducato mit 160 PS zurück

Weinsberg hat gerade zwei hochinteressante neue Wohnmobile vorgestellt. Die vielleicht spannendste Nachricht hatte aber weder mit Grundriss noch mit Wohnausstattung zu tun – sie versteckte sich in der Ausstattungsliste des Basisfahrzeugs: Sowohl den CaraCompact Pepper als auch den CaraBus Fire gibt es ab 2027 wieder auf dem Fiat Ducato mit 160-PS-Motor. Fiat bringt den bei Campern beliebten Antrieb zurück – und zwar exklusiv für sie.

Fiat Ducato mit 160 PS: Stellantis bestätigt Comeback Während bei den Produktvorstellungen der letzten Wochen allenfalls spekuliert werden konnte, hat der Stellantis-Konzern die Nachricht auf Nachfrage von promobil inzwischen bestätigt: Der Hersteller bietet den Fiat Ducato mit der dritten Mulitjet-Generation (2,2-Liter Turbodiesel) künftig wieder mit 160 PS an, in der Heavy-Duty-Variante mit Euro 6e. Die 2022 gestrichene Motorsierung ist zurück. Wie gehabt liefert Fiat Versionen mit Sechsgang-Schaltgetriebe (MT6) und Achtgang-Automatik (AT8), wobei das Automatikgetriebe mit 400 Nm etwas kräftiger anzieht als der Schalter mit 380 Nm. Es handelt sich exakt um den Motorblock, den Fiat erst mit dem Facelift des Ducato 2022 vom Markt genommen hatte.

Allerdings: Den 160-PS-Ducato können ausschließlich Kunden aus der Caravaning-Industrie ordern. Nur dort sieht Stellantis eine relevante Nachfrage. Händler, Paketdienste oder Handwerker hätten sich schon in der Vergangenheit meist mit den 120- oder 140-PS-Varianten begnügt – oder gleich zum stärksten Antrieb mit 180 PS gegriffen.

Günstiger als 180 PS und auch mit Schaltgetriebe verfügbar Bei den Wohnmobilherstellern kommt die Rückkehr des 160-PS-Ducato bestens an. "Der ist bei Campern beliebt, weil er nicht ganz so teuer wie der 180-PS-Motor ist, aber locker ausreicht – auch um mit dem Campingbus einen Anhänger zu ziehen", erklärt Weinsberg-Produktmanager Stefan Kreuz. Für Ducato-Wohnmobile mit 180 PS werden Aufpreise fällig, die je nach Aufbauhersteller im mittleren vierstelligen Bereich liegen können. Der 160-PS-Motor liegt dazwischen und liefert auch ausreichennd Power für etwas schwerere Teilintegrierte Wohnmobile, die den schwächeren Motorenvarianten des Ducato vielleicht fehlt. Weinsberg hat also gute Gründe, den Motor in die Optionsliste des CaraBus Fire und es CaraCompackt Pepper aufzunehmen.

Hinzu kommt: Die zweitstärkste Motorvariante gibt es auch mit Schaltgetriebe, während bei der stärksten Version praktisch Pflicht zur Automatik herrscht. Die litt in ihrer 9-Gang-Version im Ducato 8 allerdings unter Qualitätsproblemen, die Fiat zwar per Software-Update behob, im Ducato 9 wurde sie dennoch durch eine neue 8-Gang-Automatik ersetzt. Gut möglich, dass auch das dazu beiträgt, dass viele Camperinnen und Camper den 160-PS-Ducato mit Schaltgetriebe bevorzugen.

Ingolf Pompe Während es bei der Top-Motorisierung mit 180 PS nur Automatik-Getriebe (Bild) gibt, lässt sich der 160-PS-Ducato auch mit Schaltgetriebe ordern.

Wie gut der Motor zum Campingbus passt, hat promobil selbst erfahren: Im Dauertest absolvierte ein Malibu Van 640 LE RB 2022 mit genau dieser Motorisierung über 40.000 Kilometer quer durch Europa. "Schon nach wenigen Kilometern wird klar: Schade, dass es gerade diesen Motor nicht mehr gibt", notierte promomobil-Redakteur Ulrich Kohstall damals. "Ein nicht ganz leichtgewichtiger Campingbus ist mit 160 PS angenehm motorisiert, sodass man nicht gleich zur Top-Version mit 180 PS greifen müsste."