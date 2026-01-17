Camper-Neuheiten auf der CMT 2025: Das sind die Hingucker der Messe

Einsteigen, umsehen, Probeliegen – wer schon immer mal verschiedenste Camper hautnah erleben wollte, hat auf der CMT 2025 in Stuttgart die perfekte Gelegenheit. Europas größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit zeigt auch dieses Jahr: Die Welt des mobilen Reisens ist so vielfältig wie nie zuvor.

Trends 2026: Luxus, Offroad und clevere Details Wer sich durch die Hallen bewegt, merkt schnell, wohin die Reise geht: mehr Individualisierung, mehr Technik, mehr Gelände-Kompetenz. Große Expeditionsmobile stehen gleich neben kompakten Micro-Campern – und dazwischen: smarte Grundrisse, App-gesteuerte Bordtechnik und immer öfter auch nachhaltige Materialien im Innenausbau.

Hymer ist natürlich wieder stark vertreten – mit Modellen wie dem Grand Canyon S 700 Crosstrail, der mit Allradantrieb und Outdoor-Kompetenz punktet, sowie dem GT S 685, der klassischen Komfort mit neuen Assistenzsystemen verbindet.

Die Knaus Tabbert Gruppe zeigt auf der CMT 2025 unter anderem den überarbeiteten Sport-Wohnwagen. Pössl präsentiert den bereits bekannten Roadstar XT in neuem Gewand. Bei Carthago steht der C2-Tourer als Smart-Liner-Baureihe im Fokus. Dethleffs bringt als aufsehenerregende Studie den C.Fold auf die Messe.

Andreas Becker Der vordere Teil des Aufbaus im Dethleffs C.Fold fährt nach oben, um innen im Bugbereich volle Stehhöhe zu schaffen. Die Türkonstruktion war und ist eine Herausforderung.







Ein echter Hingucker unter den Neuentwicklungen ist der Freescape – ein Offroad-Camper mit außergewöhnlichem Aufstelldach, das nicht nur für mehr Raumgefühl sorgt, sondern auch aerodynamisch durchdacht ist. Auch im Detail merkt man: Hier wurde für Abenteurer konstruiert, die Wert auf Komfort legen.

Offroad total – von kompakt bis gigantisch Allradfahrzeuge sind ideal für alle, die gerne weit abseits klassischer Campingplätze unterwegs sind. Und ein echter Trend auf der CMT 2026 zumal vor allem große Hersteller aus der Caravaning-Branche immer mehr Camper mit 4x4 ausrollen – Offroad wird damit zum Massenphänomen. Trotzdem gibt's noch einige richtige Spezialisten.

Wer es richtig wild mag, kommt an Fahrzeugen wie dem 4-Wheel-24 Unimog Puccino, den Kerkamm Weltreisemobilen oder dem Pick-up-Camper Tischer Trail-Modell kaum vorbei. Besonderes Messehighlight: In Deutschland noch wenig bekannte Marken wie Northern Lights präsentieren hier ihre Offroad-Kompetenz.

Ein kleiner Geheimtipp: Kompakter, aber nicht weniger geländetauglich ist der Flowcamper Moritz, der auf kleinem Raum erstaunlich viel Abenteuerpotenzial bietet.