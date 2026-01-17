CMT 2026 Trend: Allrad von der Stange - Diese Camper bieten 4x4 in Serie

Die CMT 2026 in Stuttgart präsentiert eine spannende Auswahl an Allrad-Neuheiten, die das Thema "4×4" weiterhin im Trend halten und in verschiedensten Fahrzeugkategorien begeistern. Ob Wohnmobile, Vans oder spezialisierte Allrad-Ausführungen – die Nachfrage nach Fahrzeugen, die sowohl für den urbanen Alltag als auch für abenteuerliche Offroad-Touren geeignet sind, wächst stetig.

Auf der CMT zeigt sich: Wer nach Allradantrieb sucht, muss längst nicht mehr zu exotischen Individualausbauern gehen. 4×4 kommt heute bei bekannten Herstellern "von der Stange". Für die großen Firmen hat das den Vorteil, Produktionsprozesse auf Camper mit Allradantrieb anzupassen und so eine große Stückzahl produzieren zu können. Und für Kundinnen und Kunden bedeutet das, dass sie schneller und unkomplizierter an ein allradfähiges Fahrzeug kommen sowie deutlich weniger zahlen müssen, als bei Herstellern von Expeditionsfahrzeugen.

4x4 auf der CMT 2026: Namhafte Hersteller bieten Allrad Diese Entwicklung ist nicht nur eine Reaktion auf die zunehmende Nachfrage nach Outdoor-Abenteuer. Es ist ein klares Statement für die Vielseitigkeit, Flexibilität und Unabhängigkeit, die Allrad-Fahrzeuge bieten. Hier ein Blick auf einige der faszinierendsten Allrad-Neuheiten der CMT 2026, die diesen Trend weiter vorantreiben.

Freedo M 599 auf MAN TGE – Der polnische Allrad-Camper

Sophia Oroszi Den M 599 gibt es jetzt auch als 4x4-Version.

Ein spannendes Highlight der Messe ist der Freedo M 599, der erste Allrad-Camper aus Polen auf Basis des MAN TGE. Dieser robust konzipierte Camper verbindet modernste Technik mit einem starken Offroad-Fahrwerk, was ihn besonders für abenteuerlustige Reisende attraktiv macht. Das Fahrzeug punktet durch eine besonders hohe Geländetauglichkeit und bietet gleichzeitig den Komfort eines voll ausgestatteten Wohnmobils. Die Kombination aus MAN TGE und Allradantrieb sorgt für eine stabile Performance auf unbefestigten Straßen und in anspruchsvollem Gelände. Die polnische Marke setzt dabei auf eine clevere Raumaufteilung mit multifunktionaler Sitzgruppe im Heck, die den Camper sowohl auf langen Reisen als auch bei kurzen Städtetrips zu einem praktischen und gemütlichen Begleiter macht.

Dethleffs Globebus Performance 4x4 T16 – Ein kompakter Allrounder

Der Dethleffs Globebus Performance 4x4 T16 ist ein weiteres spannendes Modell auf der CMT 2026, das vorrangig für Fahrerinnen und Fahrer mit einem Führerschein der Klasse B interessant ist. Mit seinem kompakten Format von nur 6,25 Meter Länge und dem leistungsstarken Allradantrieb ist der Globebus Performance 4x4 besonders für die Nutzung in schwierigen Geländebedingungen geeignet. Das Fahrzeug bietet eine hohe Flexibilität und ermöglicht es, auch abgelegene Zielorte problemlos zu erreichen. Im Heck schlafen Campende in einem Querbett, davor liegen ein Bad mit Schwenkbad, eine funktionale Küchenzeile und die Dinette vorn.

Hymer Grand Canyon S 700 CrossTrail – Der luxuriöse Offroad-Van

Mit dem Hymer Grand Canyon S 700 CrossTrail setzt die Marke erneut auf Offroad-Kompetenz und Vielseitigkeit. Das Editionsmodell überzeugt nicht nur mit einem durchdachten Design, sondern auch mit der neuesten 5G-Technologie und einem robusten Raptor-Lack, der das Fahrzeug optimal vor Kratzern und Abnutzung schützt. Besonders hervorzuheben ist der fortschrittliche 4x4-Antrieb des Mercedes-Benz Sprinter, der in Kombination mit einem hochmodernen Fahrwerk auch schwierige Gelände problemlos bewältigt. Die exklusive Ausstattung, wie etwa der leistungsstarke 5G-Router, macht das Fahrzeug auch für längere Aufenthalte in abgelegenen Gebieten zum idealen Begleiter.

North Cape Adventure – Der spanische Allrad-Van mit Stromversorgung

Der North Cape Adventure bringt als spanisches Allrad-Wohnmobil auf der CMT 2026 frischen Wind in die Allrad-Szene. Besonders beeindruckend ist die intelligente Stromversorgung des Vans, die es ermöglicht, auch abseits der Zivilisation autark zu reisen. Der Camper mit MAN-TGE-Basis ist mit einer leistungsstarken Batterie ausgestattet, die es den Reisenden ermöglicht, lange Strecken zu fahren und gleichzeitig alle modernen Annehmlichkeiten zu genießen. Durch den Allradantrieb wird es zudem zu einem perfekten Partner für Offroad-Touren, die auch in abgelegene Gegenden führen und das unter einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen.

Rhön Camp The Seeker 4x4 – Der spritzige Sprinter für autarke Reisen

Der Rhön Camp The Seeker 4x4 bietet eine spannende Neuinterpretation des klassischen Sprinter-Ausbaus und verbindet die Vorzüge eines kompakten Wohnmobils mit den Vorteilen eines Allradantriebs. Statt eines klassischen Camperbetts, gibt es nur eine umbaubare Längsbank im The Seeker. Im Heck ist dafür Platz für ein großzügiges Bad. Mit seinem flexiblen Innenraumkonzept und der robusten Ausstattung ist dieser Van der perfekte Begleiter für abenteuerliche Roadtrips. Dank Ecoflow-Kit serienmäßig, 5G-WLAN-Router, Dieselheizung und vielem mehr, ist der Rhön Camp bereit für autarkes Camping, abseits bekannter Straßen.

Kabe TM Novum TRAQ 750 LGB – Winterfest und abenteuerlustig

Nicht nur für Winterreisende ein Genuss, sondern auch für Offroad-Fans: Der KABE TM Novum TRAQ 750 LGB bringt Allrad-Optionen in die Premium-Klasse. Das schwedische Modell setzt mit seiner einzigartigen Winterfestigkeit und dem optionalen Allradantrieb neue Maßstäbe für Luxus-Wohnmobile. Besonders beeindruckend ist die durchdachte Raumaufteilung, die für maximale Flexibilität sorgt. Einzelbetten, Kombibad, Winkelküche und großzügige Sitzgruppe machen den Kabe zum Allrounder. Die Ausstattung lässt keine Wünsche offen – vom robusten Fahrwerk bis hin zum Winterkomfort, der selbst bei eisigen Temperaturen überzeugt. Aufgrund der üppigen Ausstattung und seiner Länge von 7,50 Metern kommt der Kabe auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 4,2 Tonnen.