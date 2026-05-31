Mangelnde Qualität im Wohnmobil-Möbelbau: Was steckt dahinter? promobil deckt auf

Erst die Möbel machen ein Wohnmobil zu einem rollenden Zuhause. Doch viele Reisemobilisten klagen über mangelnde Qualität beim Möbelbau. In unserer jährlichen promobil-Leserwahl fragen wir Reisemobilbesitzer stets nach Problemen mit ihrem Fahrzeug, die in den vergangenen zwölf Monaten aufgetreten sind. 2026 hatten insgesamt 58 Prozent der Teilnehmer Probleme – etwas weniger als in den drei Vorjahren.