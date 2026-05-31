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Mangelnde Qualität im Wohnmobil-Möbelbau: Was steckt dahinter? promobil deckt auf

Probleme mit dem Möbelbau im Wohnmobil
Warum gehen Wohnmobil-Möbel so schnell kaputt?

Scharniere, die ausbrechen. Schubladen, die sich während der Fahrt öffnen: Vor allem junge Wohnmobil haben Probleme mit dem Möbelbau.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 31.05.2026
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Lattenrost, Möbelbau, Probleme, Schäden, Defekt, Innenraum, Holz, Reparatur
Foto: Frank Eppler

Erst die Möbel machen ein Wohnmobil zu einem rollenden Zuhause. Doch viele Reisemobilisten klagen über mangelnde Qualität beim Möbelbau. In unserer jährlichen promobil-Leserwahl fragen wir Reisemobilbesitzer stets nach Problemen mit ihrem Fahrzeug, die in den vergangenen zwölf Monaten aufgetreten sind. 2026 hatten insgesamt 58 Prozent der Teilnehmer Probleme – etwas weniger als in den drei Vorjahren.

Betrachtet man, womit die Reisemobilisten zu kämpfen hatten, landet der Möbelbau regelmäßig unter den Top Fünf, bezogen auf Fahrzeuge jeglichen Alters. Hier liegt er mit 19 Prozent zwar nur im oberen Mittelfeld, doch bei jungen Fahrzeugen bis vier Jahren zeigt sich ein ganz anderes Bild: Hier belegt der Möbelbau seit 2023 durchgehend den unrühmlichen ...