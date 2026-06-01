Top-Stellplatz Therme Obernsees: Naturnah campen direkt an der Therme in Franken

Glitzerndes Wasser, Sonnenschirme, viel Grün drumherum und ein schöner, großflächig angelegter Stellplatz zeichnen die Therme Obernsees in der Gemeinde Mistelgau aus; man nennt den Ort und die Gegend auch gerne das Tor zur Fränkischen Schweiz. Die Idee zum Bau einer Therme im Ortsteil Obernsees mit Wohnmobilstellplatz entstand in den frühen 2000er Jahren. Ziel damals war, ein attraktives Freizeitangebot in der Region zu schaffen. Und man kann heute sagen: Das wurde uneingeschränkt erreicht. Die Therme wurde am 1. Mai 2010 nach drei Jahren Bauzeit eröffnet. Wenige Monate später empfing der angegliederte Stellplatz die ersten Gäste.