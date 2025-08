Camping-Zubehör 2026: Diese spannenden Neuheiten erwarten Sie auf dem Caravan Salon

Für die Saison 2026 haben die Hersteller wieder viel Campingzubehör entwickelt, erprobt und optimiert. Erstmals vorgestellt werden viele Neuheiten auf dem Caravan Salon 2025 in Düsseldorf. promobil zeigt eine Auswahl der wichtigsten Zubehör-Neuheiten. Von neuen Klimaanlagen, verbesserten Markisen, über Fahrradträger und Betten fürs Aufstelldach hin zu praktischen Alltagshelfern für die Küche ist alles dabei, was das Reisen im Wohnmobil und Wohnwagen noch angenehmer macht.

Batterien und Energiespeicher Lithium-Ionen-Batterien sind derzeit die besten Batterien auf dem Markt. Sie bestehen aber aus Rohstoffen, deren Abbau selten nachhaltig ist und von China dominiert wird. Ective bietet mit der Natrium-Ionen-Technologie mittlerweile eine nachhaltige Alternative.

Energiespeicher Eberspächer Zeliox Neo 400

Eberspächer Energiespeicher Eberspächer Zeliox Neo 400



Als Neuerung präsentiert Eberspächer, mit dem Zeliox Neo 4000, einen fest integrierbaren Energiespeicher. Mit LiFePO4-Akku (48 V/50 Ah) und integriertem Wechselrichter (4000 W Nennleistung) ausgerüstet, stellt er die autarke Stromversorgung sicher.

LiFePo4-Batterien von Liontron

Liontron 100-Ah-LiFePo4-Batterie von Liontron



Eckig statt rund sind die Zellen im Gehäuse der neuen 100-Ah-LiFePo4-Batterie von Liontron. Damit ist sie Teil der ersten Linie des Herstellers, die mit prismatischen statt Rundzellen in den Handel kommt. Die Range der Modelle reicht von 100–660 Ah. Bei einem Gewicht von gerade einmal 10,75 kg liefert die 100-Ah-Variante 1280 Wh und darf mit einer Nennlast von 150 kurzfristig (bis zu 5 Sekunden) sogar mit 200 Ampere entladen werden. Der Lade- und Lastzustand lassen sich dabei jederzeit via App auslesen, was zusätzliche Batteriemonitore überflüssig macht. Zum vereinfachten Anschließen verfügt sie über zweiteilige Plus- und Minus-Pole. Eine weitere Neuheit ist die nur 6,7 cm dicke Slimline mit 125 oder 210 Ah, die durch ihre Rundzellen lageunabhängig verbaut werden kann.

Natrium-Ionen-Batterie der NAC-Serie von Ective

Ective ECTIVE NAC-Serie setzt auf fortschrittliche Natrium-Ionen-Technologie.



Die neue Ective NAC-Serie setzt auf fortschrittliche Natrium-Ionen-Technologie – eine nachhaltige Alternative zu Lithium-Batterien. Mit bis zu 10.000 Ladezyklen, 3C-Laderate und CAN-Bus-Anbindung eignen sich die Batterien für vielseitige Anwendungen im mobilen Einsatz. Besonders hervorzuheben: Ihre extreme Unempfindlichkeit gegenüber Kälte (bis –20 °C) sowie die hohe Selbstentladungssicherheit machen sie zum idealen Partner für autarke Systeme.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus setzt Ective auf weltweit verfügbare Ressourcen, bietet gleichzeitig eine lange Lebensdauer, hohe Leistung und maximale Nachhaltigkeit – ideal für Camper, die unabhängig und umweltbewusst unterwegs sein möchten.

Bettzubehör für Camper Bequem schlafen im Urlaub – modernes Bettzubehör für erholsame Nächte unterwegs.

Dachbettbettmatratze für den VW T7 von Froli

Froli Dachbettbettmatratze für den VW T7 von Froli



Die zweite Neuerung ist eine speziell für den VW T7 California entwickelte, 3,7 cm dicke Dachbettmatratze aus hochwertigem Kaltschaum. Die Preisempfehlung liegt bei 389 Euro.

Fahrrad- und Motorradträger Zweiradträger für Wohnmobile und Campingbusse bieten sicheren Transport und lassen sich oft flexibel an Hecktüren, Anhängerkupplung oder in der Garage montieren.

Fahrradträger Forza M und L von Atera

Atera Der Atera Forza ist ein Kupplungsträger für Fahrräder.



Forza M und L heißen zwei neue Kupplungsträger von Atera. Die rund 18 und 21 kg schweren Träger haben eine Zuladung von 65 kg und sind für nahezu alle Biketypen nutzbar – auch für Carbonrahmen dank Überrastschutz der Abstandshalter. Sie lassen sich auf rund 56 x 22 x 73 cm (M) bzw. 94 cm (L) zusammenklappen. Die UVP liegt bei 899 Euro (M) und 999 Euro (L).

Heckgaragen-Fahrradträger Garage Slide Deluxe von Fiamma

Fiamma Heckgaragen-Fahrradträger Garage Slide Deluxe von Fiamma



Der neue Fahrradträger von Fiamma für Heckgaragen überzeugt mit durchdachter Technik und einfacher Handhabung. Dank Einhandgriff lässt sich die Schublade bequem entriegeln und komplett entnehmen. Für sicheren Transport sorgen serienmäßige Bike-Blocks und stoßdämpfende Polster. Die Plus-Schienen sind vollständig abnehmbar – so bleibt der Stauraum flexibel nutzbar. Praktisch: Der Auszug funktioniert beidseitig und passt sich so jeder Einbausituation an. Ideal für alle, die Fahrräder clever und platzsparend im Wohnmobil verstauen wollen.

Zweirad-Plattformträger Slide Port Black Edition von Linnepe

Linnepe Slide Port Black Edition von Linnepe



Für Stellantis-Busse ab Baujahr 2006 und Sprinter 906/907 mit Heckantrieb sowie 910 mit Frontantrieb hat Linnepe einen Zweirad-Plattformträger mit 170 kg Traglast als Neuheit dabei. Dabei wiegt das Alukonstrukt selbst nur 59 Kilogramm. Wie alle Träger der Marke ist er mit wenigen Handgriffen abnehmbar.

Fahrzeugtechnik Auf dem Camping- oder Stellplatz ist sie weniger wichtig, unterwegs hängt von der Fahrzeugtechnik aber der Komfort ab. Digitale Rückspiegel oder besser Fahrwerke lassen sind deshalb wichtige Neuheiten auf dem CSD.

Digitaler Rückspiegel Safety CSV1088 von Caratec

Caratec Safety CSV1088 von Caratec



Spiegelersatz. Mit dem Safety CSV1088 stellt Caratec ein digitales Spiegelsystem für Integrierte und Liner vor. Hochauflösende Kameras und großformatige Displays ersetzen die klassischen Spiegel. Die Kameras decken einen 170-Grad-Winkel ab und sollen selbst bei schlechten Lichtverhältnissen ein gestochen scharfes Bild liefern. Zwei 12,3-Zoll-AHD-Monitore werden an den A-Säulen montiert und lassen sich individuell einstellen. Das System ist für die Sichtfeldklassen II und IV zugelassen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2999 Euro inkl. MwSt., zzgl. Montage. Die Nachrüstung ist rechtlich zulässig, erfordert jedoch eine Abnahme durch einen anerkannten Sachverständigen.

Luftfedern für Transit und Transporter von Goldschmitt

Goldschmitt RHC-Zusatzluftfedersystem von Goldschmitt



Luftfedern stehen bei Goldschmitt im Fokus der Neuheiten. Für den Ford Transit Custom und den VW Transporter gibt es eine neue 2-Kanal-Vollluftfederung für die Hinterachse mit automatischer Niveauregulierung. Das hat sie mit dem RHC-Zusatzluftfedersystem für diverse Basisfahrzeuge gemeinsam. Neben neuen Chassisvarianten, für die das System erhältlich ist, kommt per Software-Update demnächst eine Wiegefunktion in der App dazu. Sie kann dann das Gewicht der Hinterachse (+/– 2 %) anzeigen.

Klimaanlagen für Wohnmobile Wer im Sommer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, weiß den Komfort einer Klimaanlage zu schätzen. Auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2025 zeigen die Hersteller neue Modelle, die deutlich nachhaltiger als ihre Vorgänger sind.

Klimaanlagen Eberspächer Breezonic

Eberspächer Klimaanlage Eberspächer Breezonic Slim



Besonders kompakt bauen die beiden Aufdach-Kompressorklimaanlagen der Breezonic-Reihe von Eberspächer. Sie sind nur 22,5 Zentimeter hoch und verfügen über integrierte Wärmepumpen, wodurch sie auch zum Heizen eingesetzt werden können. Die Ausführung Breezonic Slim erreicht 1,7 kW Kühl- und 1,6 kW Heizleistung. In der Plus-Ausführung sind es 2,2 und 2,1 kW Kühl- bzw. Heizleistung

Klimaanlage Mestic RTA-2200i

Mestic Klimaanlage Mestic RTA-2200i



Die Mestic RTA-2200i ist die neueste Aufdachklimaanlage mit Inverter-Technologie der Marke. Die genauen Daten liegen momentan bisher nicht vor. Geplant sind eine Kühlleistung von 2200 Watt und eine Heizleistung von knapp 2300 Watt. Die Außeneinheit soll mit 21,5 cm sehr niedrig sein, ebenso die Inneneinheit mit nur 4,5 cm Höhe. Verschiedene Modi stehen mit drei Gebläsestufen zur Wahl: Kühlen, Heizen, Lüften und Entfeuchten. Das CI-Bus-kompatible Gerät kann auch über die Mestic-App per Smartphone gesteuert werden. Ebenso ist eine klassische Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. Die UVP liegt bei 1799 Euro.

Klimaanlagen von Webasto mit besserem Kältemittel

Webasto Webasto Cool Top Trail Klimaanlage



Ein neues Kältemittel, genauer: R32, nutzt Webasto künftig für alle seine Aufdachklimaanlagen. Durch sein niedrigeres Erderwärmungspotenzial (GWP) von 675 ist es deutlich umweltverträglicher als das aktuell übliche R410A mit einem GWP von 2088. Zudem ist es effizienter, weshalb die neuen Cool-Top-Trail-Anlagen mit weniger Kältemittel auskommen. Dadurch werden die Modelle 20G, 24G und 28G um 500 Gramm leichter. Die Preise bleiben gleich.

Küchen- und Badzubehör für Wohnmobile und Wohnwagen Wohnmobile und Wohnwagen sind meist kompakt, worunter die Größe von Waschbecken, Bädern, Schränken oder Gaskochern leidet. Flexibles Zubehör schafft hier Abhilfe.

Aufsatz-Waschbecken von Perfect Van

Perfect Van Aufsatz-Waschbecken von Perfect Van



Ein praktisches Aufsatz-Waschbecken, bislang nur für Knaus- und Weinsberg-Modelle, ist nun auch für weitere Fahrzeuge von Adria, Malibu, Pössl und Vantourer zu Preisen zwischen 80 und 95 Euro im Angebot. Mehr Arbeitsfläche und multifunktionale Nutzungsmöglichkeiten versprechen die herausnehmbaren Spüleneinsätze. Sie lassen sich mit passenden Schneidebrettern und Kocherabdeckungen kombinieren und kosten ab ca. 70 Euro. Neue Varianten und Formen entstehen zukünftig in Zusammenarbeit mit Dometic.

Faltbarer Mülleimer von Best Camping Parts

Best Camping Parts Faltbarer Mülleimer von Best Camping Parts



Praktisches Zubehör ist das Steckenpferd der relativ kleinen Firma Best Camping Parts. Immer nah an der Camperpraxis, wird das Angebot aktuell um einen faltbaren und somit platzsparenden Mülleimer samt Deckel ergänzt. Der Mülleimer lässt sich einhängen, genau wie sein Deckel. Zum Schnippeln in der Küche kann der 25 Euro teure Falt-Mülleimer aber auch frei stehen.

Sat-Antennen Des Campers liebstes Zubehör sind mobile Sat-Anlagen. Denn auch unterwegs wollen die Reisenden kein wichtiges Fußballspiel oder die Nachrichten aus der Heimat verpassen.

Campingman Portable Eco 2 von Megasat

Megasat Campingman Portable Eco 2 von Megasat



Als Messeneuheit stellt Megasat auf dem Caravan Salon die mobile Sat-Antenne Campingman Portable Eco 2 vor. Besonderheiten sind zum einen der patentierte Antrieb im Inneren und zum anderen die sogenannte Sat-Hold-Funktion, dank der sich die Antenne durch intelligente Analyse von Signalstärke und relativer Satellitenposition so ausrichten soll, dass sie den besten Empfang hat. Weitere Neuerungen sind der Caravanman-Kompakt 2 und eine neue Smart-TV-Produktlinie.

Solaranlagen für Campingfahrzeuge Solarpanels liefern unterwegs zusätzliche Energie. Mittlerweile sind die Module so biegbar, dass sie auch auf der Markise angebracht werden können.

Flexible Solarzellen von Ective

Ective Bei der Solarmarkise werden die flexiblen Panel einfach mit eingerollt.



Die Schatten spendende Markise parallel zur Energiegewinnung zu nutzen ist mittlerwiele eine Option. Möglich wird dies durch besonders flexible Solarzellen. Bei den festen Solarpanels soll die Back-Contact-Zellarchitektur für eine bessere Energieausbeute sorgen – auch bei Teilabschattung.

Toilettensysteme In Campingfahrzeugen sind Kassetten-Toiletten Standard. Dass immer mehr Campende eine Trenntoilette bevorzugen, zeigt Thetford. Das Unterstehmen stellt auf dem Caravan Salon in Düsseldorf 2025 ein Modell vor, das schon ab Werk installiert werden kann.

Trenntoilette von Thetford

Thetford Trenntoilette S-Serie von Thetford



Die 2024 als Prototyp vorgestellte Thetford-Trenntoilette wird ab Ende August 2025 auf den Markt kommen. Dabei differenziert der Hersteller zwischen eigenständigen Modellen der S-Serie und Nachrüstlösungen der SK-Serie. Zu den Besonderheiten gehört unter anderem die Klappe, die den Fäkalbereich bei Nichtgebrauch verschließt.

Vorzelte und Markisen Das zweite Wohnzimmer von Campenden befindet sich vor dem Fahrzeug – manchmal in Kombination mit dem Esszimmer. Wer dort vor Sonne und Regen geschützt sitzen will, braucht Vorzelte oder Markisen.

Luftschlauchvorzelt und Sonnensegel von Fritz Berger

Fritz Berger Touring Easy Air XL Fritz Berger



Neue Produkte für die Saison 2026 finden sich auch bei Fritz Berger. Mit dem Touring Easy Air XL gibt es künftig ein 549 Euro teures, aufblasbares Vorzelt für Kastenwagen und Reisemobile. Eine Nummer kleiner ist das Vela UV-Tarp für 60 Euro, das für Schatten vor dem Campingbus sorgt.

Luftschlauchvorzelte für Campervans von Outwell

Outwell Vorzelt Road Trip Air von Outwell



Unter dem Namen Road Trip Air zeigt Outwell eine neue Luftvorzelt-Kollektion für kompakte Campingbusse. Hinter den klingenden Namen Talladega (Bild unten), Daytona und Santa Monica stecken frei stehende Vorzelte in verschiedenen Größen zu Preisen ab rund 600 Euro. Das Talladega streckt sich bei 2,70 m Breite auf bis zu 4,30 m Länge. Das kleine Santa Monica begnügt sich dagegen mit 2,50 auf 2,60 m Standfläche.

Markise F35 von Fiamma

Fiamma Markise F35 von Fiamma



Optimiert wurde die kompakte, manuelle Markise F35. Sie verfügt nun über ein neues Spannsystem für das Markisentuch. Außerdem hat sie ein federgestütztes System, das beim Schließen der Markise hilft.

Wasserversorgung Frisches Wasser brauchen Campende überall. Damit es auch sauber bleibt, sind Filter und Desinfektionsanlagen wichtig.

Wasserdesinfektion ohne Chemie – UV-8 Steel von WM Aquatec

WM Aquatec UV-8 Steel WM Aquatec kompakte UV-C-LED-Einheit für die chemiefreie Wasserdesinfektion



Mit der UV-8 Steel bringt WM Aquatec eine besonders kompakte UV-C-LED-Einheit für die chemiefreie Wasserdesinfektion in Freizeitfahrzeugen auf den Markt. Die Anlage eignet sich für alle Pumpensysteme und verarbeitet bis zu acht Liter Wasser pro Minute. Ein integrierter Durchflusssensor aktiviert das System, sobald Wasser entnommen wird. Kontinuierlich überwacht, geben eine Statusanzeige und akustische Signale Auskunft über die Systemfunktion. Auch die externe Spannungsversorgung wird kontrolliert, um einen Ausfall zu erkennen. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl. Herzstück der Anlage sind wartungsfreie Osram-LEDs mit einer Lebensdauer von 10 000 Stunden.

Wasserfilter, -anschlüsse und Pumpen von Reich

Reich Myclean active ist ein Aktivkohlefilter von Reich