Camping mit Hund: Wohnmobil richtig wählen – Checkliste & Tipps

Hundetaugliches Wohnmobil | Kriterien + Checkliste
Darauf kommt es an beim Campingfahrzeug mit Hund

Camping mit Hund erfordert mehr als Schlaf- und Sitzplätze für Menschen. Bodenfläche, Rückzugsbereiche und Futterplätze müssen passen. Unsere Checkliste zeigt, worauf es ankommt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.01.2026
CMT 2026, Malibu Van, 540 D
Foto: Samira Matschinsky

Wer mit Hund in den Campingurlaub fahren möchte, stellt sehr spezifische Anforderungen ans Wohnmobil – Anforderungen, die sich nicht automatisch aus der Anzahl der menschlichen Mitreisenden ergeben. Schlafplätze, Sitzplätze oder Stauraum für Menschen lassen sich meist schnell benennen. Die Bedürfnisse des Hundes hingegen zeigen sich oft erst im Alltag: beim Füttern, beim Aufbruch zum Gassigehen, beim Liegen im Wohnraum – und spätestens dann, wenn man an einem Regentag mit nassem Hund ins trockene Fahrzeug zurückkehrt.

Am besten lässt sich das Raumgefühl der Fahrzeuge live erleben. Beim Wohnmobil-Händler um die Ecke stehen vielleicht ein paar geeignete Camper. Doch vor allem auf großen Messen wie dem Caravan Salon Düsseldorf oder auf der CMT,...