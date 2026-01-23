Camping mit Hund: Wohnmobil richtig wählen – Checkliste & Tipps

Wer mit Hund in den Campingurlaub fahren möchte, stellt sehr spezifische Anforderungen ans Wohnmobil – Anforderungen, die sich nicht automatisch aus der Anzahl der menschlichen Mitreisenden ergeben. Schlafplätze, Sitzplätze oder Stauraum für Menschen lassen sich meist schnell benennen. Die Bedürfnisse des Hundes hingegen zeigen sich oft erst im Alltag: beim Füttern, beim Aufbruch zum Gassigehen, beim Liegen im Wohnraum – und spätestens dann, wenn man an einem Regentag mit nassem Hund ins trockene Fahrzeug zurückkehrt.