Ford zahlt fünf Nächte im Luxushotel bei Schäden am Wohnmobil mit Ford-Basis

Nach einigen Jahren des Wartens hat Ford kürzlich den neuen Nugget nun auch als Campingversion mit Hochdach vorgestellt. Fans der Baureihe jubelten und auch unsere Tester waren vom überarbeiteten Kastenwagen weitestgehend überzeugt.

Das Modell, entwickelt vom Traditionsausbauer Westfalia, wurde vor allem in Sachen Hochdach und Stauraum verbessert. So ist das Bett der GFK-Konstruktion auf dem Dach nun etwas breiter und bietet einige gut platzierte Staufächer. Dazu ist die gesamte Handhabung, also der Auf- und Abbau des Betts, durch ein neues System mit Gasdruckfedern wesentlich vereinfacht worden.

Wie gewohnt befindet sich die Küche mit großer Arbeitsfläche, Gasherd, Spüle und Kühlschrank im hinteren Teil des Fahrzeugs. Die Sitzgruppe direkt vor der L-Küche kann dabei geschickterweise auch in ein Bett umgebaut werden. Gepaart mit den 900 L Stauvolumen bietet der Ford Nugget also auch ausreichend Platz für kleine Familien.

Aufgrund des Erfolgs und der Beliebtheit der Ford Nugget Camper haben wir Sebastian Thomas, Leiter Aufbauhersteller & Reisemobile bei Ford, gefragt, wie die Marke mit Serviceangeboten und Modellentwicklung weiter wachsen will.

Wie beurteilen Sie aktuell die Aussichten für Ford auf dem Reisemobilmarkt? Die Covid-Pandemie hat der Industrie für Reisemobile einen enormen Schub gegeben und viele Hersteller von Reisemobilen dazu veranlasst, die Produktion stark zu erhöhen. Mit Ende der Pandemie sank die Nachfrage deutlich und seitdem sind alle Hersteller von Reisemobilen damit beschäftigt, ihre Lagerware zu verkaufen, um die Bestände auf ein gesundes Niveau zu bekommen. Die Nachfrage bei den Kunden ist jedoch ungebrochen, wie beispielsweise der letzte Caravan Salon in Düsseldorf mit einem nie dagewesenen Besucherrekord gezeigt hat. Wir gehen davon aus, dass sich der Markt 2026 auf aktuellem Niveau stabilisiert. Da wir die besten Basisfahrzeuge liefern, sind wir zuversichtlich, unseren Marktanteil auch im nächsten Jahr weiter auszubauen.

Wie gut ist das Händlernetz von Ford darauf vorbereitet, dass in Zukunft immer häufiger auch größere Reisemobile zum Service in die Ford-Werkstätten kommen? Mit fast 200 Ford Transit Centern in Deutschland, die alle auf den Service von Nutzfahrzeugen spezialisiert sind, sind wir perfekt auf die Bedürfnisse von Reisemobilkunden vorbereitet.

Wie wird Reisemobilfahrern auf großen Touren geholfen, wenn es unterwegs einmal Probleme mit dem Ford-Basisfahrzeug geben sollte? Die Camper Assist ist eine erweiterte Mobilitätsgarantie, die wir speziell für unsere Reisemobilkunden gemeinsam mit unseren Partnern entwickelt haben. Unser Ziel ist es, dass das Fahrzeug des Kunden stets bereit für das nächste Abenteuer ist. Im Pannenfall sorgen wir daher mit unseren speziell geschulten Teams und auf das Reisemobil zugeschnittenen Lösungen für einen reibungslosen Ablauf. Der Kunde hat dabei verschiedene Optionen: Entweder kann er die Reparatur in einem Vier-Sterne-Hotel für bis zu fünf Nächte abwarten. Oder wir ermöglichen die Weiterreise so flexibel wie möglich. Zudem besteht auch die Möglichkeit, für bis zu fünf Tage ein adäquates Ersatzfahrzeug zu erhalten. Sollte das Reisemobil nicht vor Ort repariert werden können, übernehmen wir die Überführung zu einem autorisierten Ford-Servicebetrieb.

Für welche Reisemobile auf Ford-Basis ist die Ford Camper Assist gültig? Jedes Ford-Reisemobil erhält innerhalb der zweijährigen Neuwagengarantie die Ford Camper Assist inklusive. Das gilt bei Reisemobilen sowohl auf Basis des beliebten Ford Transit als auch auf Basis des vielseitigen Ford Transit Custom. Wichtig ist, dass die Fahrzeuge auch als Reisemobile zugelassen sind.

Welche Möglichkeiten gibt es für Reisemobile auf Ford, die Garantieleistungen zu verlängern? Grundsätzlich können alle Reisemobile auf Ford-Basis die aktuellen Ford-Garantie-Schutzbriefe beziehen. Dafür muss diese Verlängerung spätestens 9 Monate nach Erstzulassung bei einem Ford-Partner abgeschlossen werden. Aktuell stehen folgende Ford-Garantie-Schutzbriefe zur Verfügung: 5 Jahre/50.000 km; 5 Jahre/100.000 km; 7 Jahre/70.000 km oder 7 Jahre/100.000 km. Der zusätzliche, speziell für Reisemobile entwickelte Ford-Garantie-Schutzbrief über 8 Jahre/120.000 km rundet unser Angebot ab und gilt für Fahrzeuge, die in Deutschland zugelassen wurden.

Bei Reisemobilkäufern ist der Transit vor allem mit Automatik sowie mit Allradantrieb sehr beliebt. Wäre es nicht folgerichtig, auch die Kombination von Automatik und Allrad anzubieten? Wir überprüfen kontinuierlich, wie marktkompatibel bestimmte Fahrzeugvarianten für den gesamten Nutzfahrzeugmarkt sind. Derzeit bieten wir die genannte Variante nicht an.

Zuletzt wurde das Campingbus-Programm von Ford mit einer langen Hochdachversion des Nugget ergänzt. Sind weitere Varianten in der Planung? Früher gab es etwa auch einen kurzen Nugget mit Hochdach oder einen Big Nugget auf Basis des großen Ford Transit. Mit der Premiere des Ford Nugget in der Hochdachversion auf dem Caravan Salon 2025 ist das Programm vorerst komplett. Selbstverständlich beobachten wir den Markt der Reisemobile sehr genau und können bei Bedarf schnell auf Marktänderungen reagieren.