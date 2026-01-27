Markenverzeichnis öffnen
Wohnmobile

Ford Transit gräbt dem Bulli als Camper das Wasser ab - So kommt's zum VW-Absatzrückgang

Absatzrückgang beim VW Transporter
Bulli verliert, Ford jubelt - Camper wissen, warum

VW verliert im kompakten Transportern Marktanteile. Kunden und Ausbauer setzen zunehmend auf günstigere und früh verfügbare Alternativen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.01.2026
Als Favorit speichern
f_Reimo_VW_Trio_Style_Transporter
Foto: Ingolf Pompe

Der Bulli schwächelt, das zeigen die jüngsten Verkaufszahlen von VW. Der klassische VW Transporter verliert deutlich an Marktanteilen. Während VW Nutzfahrzeuge 2024 noch 148.3000 Exemplare der T-Baureihe, so heißt sie im Unternehmen mittlerweile, verkaufte, waren es 2025 nur noch 125.700. Er ist nach absoluten Zahlen der größte Verlierer in der Jahresbilanz der Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen.

Dieses Bild deckt sich mit der Entwicklung in der Caravaning-Industrie, wo viele Ausbauer von kompakten Campingbussen derzeit stärker auf Konkurrenzmarken wie auf den Ford setzen. Das hat Gründe, unumkehrbar scheint diese Entwicklung für den Bulli nicht.

Gerade die Pkw-Versionen des Bulli gelten als margenstark und damit wichtig für VW Nutzfahrzeuge. ...