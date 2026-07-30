So knallt die Bordbatterie nicht durch - 4 Fehler beim Laden mit Solartasche vermeiden

Solartaschen liefern Strom ohne Einbau, ohne Dachmontage, ohne Werkstatttermin. Doch aufgepasst: Sie sind nicht ans 12-Volt-Netz angeschlossen, um die Bordbatterie zu laden. Technisch ist das möglich. Doch zwischen Auspacken und tatsächlichem Laden der Bordbatterie lauern Fehler, die den Solarladeregler killen können, die Batterie schädigen oder schlicht Ertrag verschenken können.

So kommt der Solarstrom im Bordakku an Im großen promobil-Solartaschen-Test haben wir gemessen, welches Panel wie viel Energie liefert – hier zeigen wir, wie diese Energie sicher und effizient in der Bordbatterie landet. Vier typische Fehler, die sich mit wenig Aufwand vermeiden lassen.



Einkaufsliste: Dieses Zubehör brauchen Sie zum Laden mit der Solartasche

Solarladeregler (MPPT) – wandelt den Strom der Solartasche effizient um und schützt die Bordbatterie vor Überladung.

– wandelt den Strom der Solartasche effizient um und schützt die Bordbatterie vor Überladung. Batteriesicherung (z. B. 15–20 A Flachsicherung oder ANL-Sicherung) – Pflicht zwischen Regler und Batterie, schützt bei Kurzschluss die gesamte Verkabelung.

– Pflicht zwischen Regler und Batterie, schützt bei Kurzschluss die gesamte Verkabelung. Anschlusskabel Regler Batterie (2×4 mm² oder 2×6 mm²) – verbindet den Laderegler mit der Bordbatterie; Querschnitt passend zur Sicherung wählen.

– verbindet den Laderegler mit der Bordbatterie; Querschnitt passend zur Sicherung wählen. MC4-Verlängerungskabel (5–10 m, 4 mm²) – gibt dir Spielraum, die Solartasche in der Sonne aufzustellen, während das Wohnmobil im Schatten steht.

– gibt dir Spielraum, die Solartasche in der Sonne aufzustellen, während das Wohnmobil im Schatten steht. Anderson-Verlängerungskabel (5–10 m, 4 mm²) – nur nötig, wenn deine Solartasche Anderson-Stecker hat (z. B. Carbest, Ective).

– nur nötig, wenn deine Solartasche Anderson-Stecker hat (z. B. Carbest, Ective). MC4-Flachbandkabel für Fensterdurchführung (optional) – die schnelle Lösung, um das Kabel ohne Bohren ins Fahrzeug zu führen, ohne die Türdichtung zu quetschen.

(optional) – die schnelle Lösung, um das Kabel ohne Bohren ins Fahrzeug zu führen, ohne die Türdichtung zu quetschen. MC4-Wanddurchführung oder Scanstrut-Ventura-Dose (Anderson) (optional) – die saubere Dauerlösung: einmal in die Wand eingebaut, Solartasche einfach von außen anstecken, wasserdicht und kein Spalt nötig. Mit dem passenden Zubehör können sie mit den besten mobilen Solarmodulen aus dem promobil-Solartaschen-Test jede Bordbatterie laden, müssen darauf aber auf einige Punkte achten.

Fehler 1: Bordbatterie ohne Solarladeregler laden Der gravierendste Fehler steht am Anfang, weil ohne ihn gar nichts geht: Wer eine Solartasche direkt an die Bordbatterie klemmt, verzichtet auf jede Laderegelung. Die Folge: Die Batterie kann überladen werden – bei LiFePO4-Akkus im schlimmsten Fall ein Sicherheitsrisiko. Genau dafür braucht es einen Solarladeregler: Er sitzt zwischen Panel und Batterie, wandelt die Panelspannung in die passende Ladespannung um und beendet den Ladevorgang rechtzeitig.

Entscheidend ist dabei der Reglertyp. MPPT-Regler (Maximum Power Point Tracking) arbeiten deutlich effizienter als einfache PWM-Regler und holen bis zu 30 Prozent mehr Ertrag aus dem Panel – gerade bei schwankenden Lichtverhältnissen ein relevanter Unterschied.

Ebenso wichtig: Der Batterietyp muss am Regler korrekt eingestellt werden. Der Berger MPPT-Solarladeregler SX Pro lädt zum Beispiel LiFePO4-, AGM-, Gel- und Blei-Säure-Batterien, die alle unterschiedliche Ladekennlinien; eine falsche Einstellung kann die Batterie dauerhaft schädigen.

Im promobil-Solartaschen-Test wurde einheitlich der Victron SmartSolar MPPT 75/15 eingesetzt: ein bewährter Regler, der für 200-Watt-Panels ausreicht und sich per Bluetooth-App überwachen lässt. Die einzige Solartasche im Test, die einen Regler mitliefert, ist das Tiger Exped Big Tiger Monsun.

Powerstation als AlternativeWer keinen Eingriff in die Bordelektrik will, kann eine Solartasche auch an eine Powerstation anschließen. Der Vorteil: Powerstations haben einen integrierten Solarladeregler – Panel anstecken, fertig. Am Display lässt sich der Solarertrag in Watt ablesen, was das exakte Ausrichten nach der Sonne erleichtert. Allerdings lädt die Powerstation nicht die Bordbatterie, sondern ist ein separater Speicher, der nicht direkt das Bordnetz versorgt. Fehler 2: Solarladeregler in falscher Reihenfolge anschließen Die Reihenfolge beim Verkabeln ist kein Zufall, sondern entscheidend: Wird der Solarladeregler zuerst mit dem Panel verbunden statt mit der Batterie, fehlt ihm die Referenzspannung. Er erkennt die Systemspannung nicht, kann nicht arbeiten – und im schlimmsten Fall beschädigt werden. Victron weist in der Anleitung ausdrücklich darauf hin: Der Regler erkennt die Systemspannung (12 V oder 24 V) automatisch beim ersten Einschalten. Ohne Batterie-Signal läuft diese Erkennung ins Leere.

Die richtige Reihenfolge Schritt für Schritt:

Zuerst das Plus-Kabel am Batteriepol anschließen, dann die Sicherung ziehen, anschließend das Minus-Kabel am Batteriepol befestigen. Daraufhin beide Kabel am Regler anschließen – Plus und Minus am BAT-Anschluss, dabei die Adern weit auseinander legen, damit kein abstehender Einzeldraht einen Kurzschluss verursacht. Sicherung einsetzen: Der Regler wird aktiv. Erst nach all diesen Schritten, das Solarpanel am PV-Eingang des Reglers anschließen. Und noch ein Detail: Die Kabelstrecke zwischen Regler und Batterie sollte maximal 1,0 bis 1,5 Meter betragen – längere Leitungen verursachen Spannungsverluste. Den Regler also immer so dicht wie möglich an der Batterie montieren.

Fehler 3: Solartasche öffnen vor dem Anschließen Dieser Fehler lauert nicht nur bei der Erstinstallation, sondern bei jedem Aufbau am Stellplatz. Solarzellen produzieren Strom, sobald Licht auf sie fällt – selbst bei bewölktem Himmel liegt Spannung an. Wer die Solartasche erst aufklappt und in die Sonne stellt, bevor der Stecker sitzt, schließt ein stromführendes Panel an. Die Folge können Lichtbögen und Spannungsspitzen sein, die den Solarladeregler oder die Steckverbindung beschädigen.

Ingolf Pompe Solartaschen sollten in der Regel angeschlossen und verkabelt werden, wenn sie noch geschlossen sind.

Das gilt genauso umgekehrt: MC4-Stecker, der gängigste Verbindertyp bei Solartaschen, sind nicht für das Verbinden oder Trennen unter Last ausgelegt. Jeder Steckvorgang unter Strom erhöht das Risiko von Kontaktschäden.

Die Regel ist simpel:

Solartasche immer zusammengeklappt anschließen, erst dann aufklappen und ausrichten.

Beim Abbau umgekehrt: erst zusammenklappen, dann abstecken. Das gilt bei der Nutzung am 12-Volt-Bordnetz und an externen Geräten. Bei gerahmten Modulen auf dem Dach gilt: vor dem Arbeiten an den Anschlüssen mit einer Decke oder Handtüchern abdecken.

Fehler 4: Zu kurzes Verlängerungskabel für die Solartasche Der häufigste Praxisfehler ist zugleich der ärgerlichste, weil er den größten Vorteil der Solartasche zunichtemacht: die Flexibilität. Parkt das Wohnmobil im Schatten, stellt man das Panel ein paar Meter weiter in die Sonne, aber nur, wenn das Kabel lang genug ist. Drei Meter, wie sie einige Hersteller beilegen, reichen dafür selten. Im promobil-Test zeigte sich: Zehn Meter reichen für alle Lebenslagen.

Dabei geht es nicht um ein bisschen mehr oder weniger Ertrag. Teilverschattung ist ein massiver Ertragskiller: Selbst wenn nur ein kleiner Teil eines Segments im Schatten liegt, kann die Leistung des gesamten Panels einbrechen. Nebeneffekt: Camperinnen können den Ertrag ihres mobilen Solarmoduls bei gutem Wetter steigern, wenn sie es immer neu zur Sonne ausrichten.

Im Solartaschen-Test reichte die Spannbreite der beiliegenden Kabel von 90 Zentimetern bis 7,5 Meter – ein enormer Unterschied in der Praxis. Wer kein ausreichend langes Kabel hat, sollte ein Verlängerungskabel mit MC4-Standard oder Andersron Stecker nachrüsten. Das hängt auch vom Stecker-Typ ab, den der Hersteller an sein mobiles Solarmodu baut. Beim Kabelquerschnitt gilt: Für 200-Watt-Panels bei 12 Volt sind 4 bis 6 mm² üblich.

Bonus: Solartaschenkabel mit Außensteckdosen ins Wohnmobil führen Regler montiert, Sicherung drin, Kabel lang genug – bleibt die Frage: Wie kommt das Kabel vom Panel draußen zum Regler drinnen? Zwei Wege bieten sich an.

Die Minimallösung ist zugleich die naheliegendste: Kabel durch den Tür- oder Fensterspalt nach innen führen. Das funktioniert, ist aber weder elegant noch dicht.

Etwas besser eignen sich spezielle Flachbandkabel, die durch den Spalt passen, ohne die Dichtung zu beschädigen – etwa das MC4-Flachbandkabel oder das Anderson Flachbandkabel von Wattstunde (bei Camping Wagner erhältlich).

Die Profi-Lösung ist eine fest montierte Außenanschlussdose. Einmal in die Fahrzeugwand eingebaut, steckt man das Solarpanel einfach von außen an – wasserdicht, sauber, kein Fensterspalt nötig.

Die Scanstrut Ventura-Serie ist dafür die derzeit professionellste Lösung am Markt: IP68/IP69K-wasserdicht, UV-beständig, Montage mit einer Standard-1-Zoll-Lochsäge.

Es gibt Varianten für XT60-Stecker (passend z. B. für EcoFlow- und DJI-Panels), Anderson-Stecker (passend für Carbest und Ective) und SAE-Stecker. Für Solartaschen mit MC4-Anschluss – wie den Testsieger Jackery und den Kauftipp Berger – gibt es MC4-Wanddurchführungen, bei denen die Stecker direkt an- und abgeklickt werden oder Adapterkabel, die den MC4-Standard auf den Stecker der Scanstrut Außensdose anpassen. Die Dosen kosten ohne Einbau etwa 40 Euro.