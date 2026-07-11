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Einzeltest

Kaum Kritik für die Frankia I 640 SD Final Edition mit Top-Ausstattung im Test

Üppig ausgestattetes Sondermodell
Frankia I 640 SD Final Edition im Test

Kleiner Integrierter, großer Auftritt. Der Frankia I 640 SD zeigt, wie viel Wohnkomfort in 6,4 Meter Länge passt. Als Final Edition spult das Modell die letzten Meter ab – mit extra viel Ausstattung.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.07.2026
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Foto: Ingolf Pompe

Die F-Line dreht ihre letzten Runden und präsentiert sich in der Final Edition mit reichlich Serien- und Autarkieausstattung. Frankia entwickelt aktuell den Nachfolger, wobei es die Final Edition auf Fiat Ducato noch die ganze Saison 2027 geben wird. Da stellt sich an dieser Stelle die Frage: Lohnt sich die FE und was kann sie?

Wir fahren das kleinste der drei integrierten Modelle auf Fiat Ducato ausgiebig Probe: den 640 SD. Mit 6,45 Metern überbietet er – als Integrierter! – kaum das Maß des längsten Ducato-Kastenwagens – unterbietet ihn aber bei Radstand und Wendigkeit, was sich beim Rangieren bemerkbar macht.

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