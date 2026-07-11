Kaum Kritik für die Frankia I 640 SD Final Edition mit Top-Ausstattung im Test

Die F-Line dreht ihre letzten Runden und präsentiert sich in der Final Edition mit reichlich Serien- und Autarkieausstattung. Frankia entwickelt aktuell den Nachfolger, wobei es die Final Edition auf Fiat Ducato noch die ganze Saison 2027 geben wird. Da stellt sich an dieser Stelle die Frage: Lohnt sich die FE und was kann sie?