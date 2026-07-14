Keine Reichweitenprobleme mehr: Wohnwagen mit Eigenantrieb aus den USA Aboard T4

Die Idee hinter dem Aboard T4: Ein maximal autarker Wohnwagen, der mit eigenem Elektroantrieb das Zugfahrzeug unterstützen kann, dessen Reichweite nicht verkürzt und am Campingplatz sogar selbst einparken kann. Die Tandem-Achsen besitzen eigene Elektromotoren, die beim Bergauffahren mitschieben und sogar Strom an das elektrische Zugfahrzeug zurückspeisen können. Ganz ähnliche Konzepte zeigen die in den USA vorgestellten Pebble Flow und Bowlus Volterra.

Wenn Sie mit dem Wohnwagen etwa einen steilen Berg in den Alpen hochfahren, drücken die E-Motoren des Wohnwagens von hinten. Fahren Sie die Passstraße bergab, unterstützen die E-Motoren beim Bremsen. Das soll sich laut Hersteller so anfühlen, als wären Sie komplett ohne Anhänger, nur mit Ihrem Zugfahrzeug, auf Reisen.

Elektromechanische Bremsen mit ABS übernehmen bei Gefällefahrten, während das "Shadow Drive"-Anhängersystem Kameras, Radar, Fernbedienung zum Ankuppeln und automatische Nivellierung kombiniert.

Hybrid-System mit 200 kWh Gesamtenergie Die Hybrid-Elektro-Plattform kombiniert eine 41-kWh-LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat) mit einem 50-kW-Range-Extender-Generator und bietet insgesamt 200 kWh nutzbare Energie – genug für bis zu sieben Tage autarkes Campen ohne Landstrom oder Propangas.

Der Generator kann das System in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen – und der Wohnwagen fungiert als mobile Powerbank: Wenn die Batterie des E-Zugfahrzeugs in einer abgelegenen Gegend leer wird, kann der T4 Strom zurückspeisen.

Badezimmer als Schmutzschleuse Eine clevere Besonderheit im Grundriss: Das Badezimmer inklusive Toilette und Dusche hat einen separaten Eingang. Wer mit dreckigen Schuhen oder einem nassen Hund ins Innere will, kann sich zunächst in dieser Schmutzschleuse reinigen.

Innenraum mit 270-Grad-Panoramafenstern

Aboard Eine echt amerikanische Version: Cybertruck + E-Wohnwagen.

Im Inneren fühlt sich der T4 eher wie ein modernes Tiny House als ein klassischer Wohnwagen an. Massive 270-Grad-Panoramafenster fluten den Innenraum mit Tageslicht, während elektrisch betriebene Heckklappen die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich verschwimmen lassen.

Zwei wandelbare Lounge-Bereiche lassen sich zu Queensize-Betten umbauen und bieten bequem Platz für vier Erwachsene. Die Küche liegt noch vor dem Badezimmer. Was bedeutet, dass es neben dem Zugang von außen noch einen seitlichen Eingang neben der Küche zur Nasszelle gibt. Die Küche beinhaltet Induktionskochfeld, Kühlschrank, Mikrowelle, viel Stauraum und sogar einen Weinkühler. Dazu gibt es 120-V- und 240-V-Steckdosen, AC- und DC-Schnellladung sowie Warmwasser auf Knopfdruck. Heizung und Klimaanlage werden über ein Wärmepumpen-HVAC-System betrieben.

Die Nivellierung, das Ankuppeln und die Klimasteuerung können über eine App ferngesteuert werden.

Ein Highlight ist sicher auch die Heckklappe, die sich zu einer Art Terrasse öffnen lässt. Beim Camping spielt sich ein Großteil des Lebens ohnehin draußen ab und durch dieses Feature wird die Verbindung von Natur und Wohnwagen noch verstärkt.

Preis und Verfügbarkeit Der Aboard T4 startet bei 80.000 US-Dollar – das wirkt im Vergleich zum 105.500 Dollar teuren Pebble Flow, dem günstigsten selbstfahrenden Konkurrenten, fast günstig. Reservierungen sind bereits mit einer vollständig erstattbaren Anzahlung von 100 Dollar möglich, die Produktion in den USA ist für Ende 2026 geplant.