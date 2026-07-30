Knaus vs. Carthago: Welche Marke baut das beste teilintegrierte Wohnmobil 2026?

Sie stehen vor der Frage: Welches teilintegrierte Wohnmobil ist das Richtige für Sie? Die promobil-Leserwahl der letzten drei Jahre zeigt klar – es kommt darauf an, was Sie suchen. Und vor allem: wie viel Sie ausgeben möchten. Denn während eine Marke in der günstigen Klasse die Nase vorn hat, dominiert eine andere unangefochten die Premium-Liga. Hier erfahren Sie, wer die besten Teilintegrierten baut – und warum Knaus 2026 zum Gesamtsieger gekürt wird.

Wer führt bei Teilintegrierten? Teilintegrierte Wohnmobile sind die perfekte Mischung aus Komfort, Fahrspaß und Preis. Doch welche Marke überzeugt die Leser am meisten? Die promobil-Leserwahl der letzten drei Jahre macht es deutlich: In der Preisklasse bis 75.000 Euro liefern sich Knaus und Adria ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 2024 und 2025 führte Adria mit dem Compact-Modell. 2026 holte Knaus mit dem Van TI den ersten Platz. Weinsberg und Challenger folgen dicht dahinter – aber der Abstand zu den Spitzenreitern ist spürbar.

Ganz anders sieht es in der Premium-Klasse aus: Hier ist Carthago seit 2024 unangefochtener Spitzenreiter. Die Chic C-Line T und der C1-Tourer T überzeugen mit Luxus, hochwertiger Verarbeitung und einer Ausstattung, die keine Wünsche offenlässt. Frankia und Hymer folgen, aber Carthago bleibt die erste Wahl für alle, die bereit sind, mehr zu investieren.

Die beste Marke für günstige Teilintegrierte: So überzeugt Knaus Wenn Sie ein Teilintegriertes bis 75.000 Euro suchen, führt kein Weg am Knaus Van TI vorbei. Seit 2024 immer auf dem Treppchen, hat er 2026 endlich den ersten Platz erobert – und das aus gutem Grund. Der Van TI überzeugt mit einem modernen Design, das keine Wünsche offenlässt. Clever durchdachte Stauraumlösungen, eine hochwertige Ausstattung und ein Fahrgefühl, das an einen Pkw erinnert, machen ihn zum idealen Begleiter für Familien und Paare.

Doch was sagt die Konkurrenz? Adria bleibt stark: Der Compact punktet mit einem schlanken Design und einer guten Raumausnutzung. Wer Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legt, ist hier ebenfalls gut aufgehoben. Weinsberg folgt mit dem CaraCompact, der vor allem mit praktischen Details und einer soliden Verarbeitung überzeugt. Doch am Ende setzt sich Knaus durch – weil er einfach alles mitbringt, was ein moderner Teilintegrierter braucht.

Die beste Marke für Premium-Teilintegrierte: Warum Carthago unschlagbar ist

Sie wollen mehr als nur das Nötigste? Dann führt kein Weg an Carthago vorbei. Die Chic C-Line T hat seit 2024 die Leserwahl in der Premium-Klasse dominiert – und das aus gutem Grund. Hier stimmt einfach alles: edles Design, hochwertige Materialien und eine Ausstattung, die keine Wünsche offenlässt. Ob automatische Nivellierung, Premium-Sound-System oder eine Küche, die auch zu Hause eine gute Figur machen würde – die Chic C-Line T ist ein echter Luxusliner auf vier Rädern.

Carthago Der T-Aufbau im Chic C-Line T 4.9 LE wie er im Buche steht: Vorne das Original-Fahrerhaus, hinten ist der Wohnraum angebaut.



Doch auch die Konkurrenz schläft nicht: Frankia mit dem Noctra und Hymer mit der B-Klasse ML T bieten starke Alternativen. Doch Carthago bleibt die erste Wahl für alle, die bereit sind, in ein Premium-Teilintegriertes zu investieren. Wer hier zugreift, bekommt ein Fahrzeug, das nicht nur auf Reisen überzeugt, sondern auch nach Jahren noch wie neu wirkt.

Der Gesamtsieger: Warum Knaus die beste Marke für Teilintegrierte ist

Wenn wir die letzten drei Jahre betrachten, wird eines klar: Knaus ist der Gesamtsieger. Zwar dominiert Carthago die Premium-Klasse, doch in der wichtigsten Kategorie – den Teilintegrierten bis 75.000 Euro – setzt sich Knaus durch. Der Van TI hat 2026 den ersten Platz erobert und war in den Jahren davor immer ganz vorn mit dabei. Adria bleibt ein starker Konkurrent, aber Knaus überzeugt durch Konstanz, Innovation und ein überzeugendes Gesamtpaket.