Neue Regeln für Gas-Tankflaschen in Campingfahrzeugen: DVFG bringt Sicherheitsanforderungen

Tankflaschen sind eine Mischung aus klassischer Gasflasche und fest am Fahrzeug verbautem Gastank. Sie sind fest im Gaskasten fixiert und werden über einen Anschluss außen am Fahrzeug befüllt.

Besonders unter Wohnmobil-Reisenden, die viel und längere Zeit im Ausland unterwegs sind, erfreuen sich Gas-Tankfaschen großer Beliebtheit. Denn: Sie lassen sich einfach und schnell an einer LPG-Tankstelle befüllen, das umständliche Handling mit Gasflaschen aus dem Reiseland und den entsprechenden Adaptern entfällt. Allerdings ist das Befüllen von Tankflaschen an LPG-Tankstellen in Deutschland verboten.

Flüssiggas-Verband legt Anforderungen fest Der Deutsche Verband Flüssiggas e.V. (DVFG) hat in einer überarbeiteten Version seines Arbeitsblattes G 607 zum ersten Mal detaillierte Anforderungen an Tankflaschen definiert. Danach gelten für Tankflaschen grundsätzlich dieselben Regeln wie für klassische Gasflaschen. Allerdings gibt es zusätzliche Sicherheitsanforderungen, die Tankflaschen, Füllanschluss und Schläuche erfüllen müssen.

Unter anderem müssen Tankflaschen werkzeuglos im Gaskasten befestigt sein – etwa mit Stahlbändern und Flügelschrauben.

– etwa mit Stahlbändern und Flügelschrauben. Der Einbau muss versiegelt sein und Hinweise enthalten, dass die Tankflasche weder entfernt noch die Versiegelung beschädigt werden darf.

und Hinweise enthalten, dass die Tankflasche weder entfernt noch die Versiegelung beschädigt werden darf. Zwischen der Tankflasche und dem Füllstutzen ist eine Sicherheitskupplung in der Leitung vorgeschrieben.

vorgeschrieben. Der Füllschlauch darf nicht durch den Wohnraum des Campingfahrzeugs geführt werden.

darf nicht durch den Wohnraum des Campingfahrzeugs geführt werden. Der Füllanschluss muss zwingend außen am Fahrzeug montiert sein und mindestens 50 Zentimeter Abstand zu Fenstern oder dem Heizungskamin haben.

muss zwingend sein und mindestens 50 Zentimeter Abstand zu Fenstern oder dem Heizungskamin haben. Für die Tankflaschen gilt ein Füllstopp per Ventil bei 80 % , außerdem ist ein Füllstandsanzeiger vorgeschrieben.

, außerdem ist ein Füllstandsanzeiger vorgeschrieben. Alle zehn Jahre ist eine Prüfung des Behälters Pflicht. Zur Gasversorgung können Tankflaschen mit herkömmlichen Gasflaschen, Flüssiggastanks oder einer externen Gasversorgung kombiniert werden. "Wichtig ist dabei: Gas darf immer nur aus einer Versorgungsanlage entnommen werden – nicht gleichzeitig aus verschiedenen", betont Markus Lau, Leiter des Referats Technik beim DVFG.

Befüllung an Tankstellen: Noch verboten – Änderung soll kommen Bleibt die wichtige Frage: Wann wird es erlaubt sein, dass Camper an den über 6.000 LPG-Tankstellen in Deutschland die Tankflaschen auffüllen dürfen? Hierauf hat der DVFG keine Antwort – sondern verweist auf die Politik.

Bei den Behörden gelten Tankflaschen im Sinn der technischen Regeln für Betriebssicherheit noch immer als Grauzone – und das Regelwerk muss für eine legale Betankung erst angepasst werden. Laut Michael Lau befindet sich diese Anpassung gerade in der Vorbereitung. Und so lange müssen sich Camper mit dem Betanken der Flaschen an der Tankstelle noch gedulden – zumindest in Deutschland.