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Wavecamper Elektro-Campervan mit 71 kWh und rund 350 km Reichweite: Ein erste Praxistest

Wavecamper E-Ford Transit Custom
Geht das Konzept des Elektro-Campervans auf?

Der Berliner Ausbauer Wavecamper nimmt sich den Transit Custom von Ford als E-Camper vor. Mit 71 kWh Akkukapazität sind rund 350 Kilometer Praxisreichweite möglich.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.07.2026
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Foto: Timo Großhans

Der Berliner Ausbauer nimmt sich den Transit Custom von Ford vor, als E-Camper. Denn die neue Batterie schafft souverän über 300 Kilometer Reichweite. Damit könnte auch der Campingeinsatz funktionieren.

Die Möbel werden im eigenen Werk in Polen gefertigt, Vertrieb und Service erfolgen von Berlin aus. Das Fahrzeug nutzt die aktuell leistungsstärkste Version des E-Transit Custom mit 71-kWh-Akkumulator. Mehrere Motorvarianten sind verfügbar, darunter ein Allradmodell mit satten 160-kW-Leistung. Die Praxisreichweite gibt Wavecamper mit rund 350 Kilometern an, der offizielle Ford-Wert (WLTP) liegt bei 372 Kilometern. Im praktischen Einsatz versprach die Anzeige nach einer sehr zügig gefahrenen Autobahnetappe von 200 Kilometern noch eine Restkapazität ...